«Поражение — это сирота». Ротенберг обвиняет журналистов

СКА, у которого продолжается крайне неудачная серия поражений, принимал на своём льду набравший ход московское «Динамо». В самой первой игре регулярного чемпионата питерцы обыграли москвичей на их льду, нынче ситуация в турнирной таблице и в игровых кондициях команд совершенно иная. В противовес армейцам, бело-голубые набрали приличный ход, а их новые лидеры заиграли как в свои лучшие годы.

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Подопечные Романа Ротенберга со старта начали играть в давление. Хоккеисты СКА довольно быстро оккупировали территорию и почти сразу вынудили гостей нарушить правило — двухмиинутное удаление получил Андрей Миронов.

На последних секундах большинства лишнего реализовал Арсений Грицюк. Для экс-омича эта шайба стала дебютной в составе питерского клуба. По ходу первого отрезка было очень много удалений. Соперники буквально играли в тело, не жалея друг друга, что часто приводило к мелким потасовкам.

Зрелищной стала заруба, которую устроил лидер атак «Динамо» Эрик О’Делл. Именно он грубо атаковал Михаила Воробьёва. В итоге дивиденды на этом получили именно динамовцы, попав в свою любимую стихию большинства, они тут же сравняли счёт. Переживающий вторую молодость Никита Гусев бросил, а коварная шайба от конька Максима Джиошвили попала в сетку.

РИА Новости

В этот момент в игре произошёл перелом. «Динамо» инициатива полностью перешла к «Динамо». А уже через пару минут гости вышли вперёд - Владислав Михайлов оказался проворнее всех на пятачке, когда подставил клюшку после броска Дмитрия Рашевского. Не выдержали нервы у рулевого СКА - Роман Ротенберг заменил шведского голкипера Матссона на Сергея Иванова.

Во втором периоде было затишье в плане голевых свершений. А на старте третьего отрезка хозяева едва не отыгрались. Однако один из лучших центров КХЛ Александр Кадейкин не воспользовался убойным шансом. А потом Максим Джиошвили вылетел на рандеву с Ивановым и поставил в этом противостоянии точку.

ХК "Динамо" (Москва)

Подытоживая очередное поражение СКА, можно констатировать, что проиграли армейцы командам, которые исповедуют абсолютно разный хоккей. «Торпедо» - чистая атака и постоянный контроль, «Спартак» - виртуозные комбинации и постоянное игра во владение, «Локомотив» - игра от обороны и строгое выполнение плана на игру, а «Динамо» - невероятное давление с использованием силовых качеств мощных хоккеистов.

И тут уже не скажешь, что для питерцев есть какие-то неудобные соперники. Тяжело играть стало абсолютно со всеми, команды приноровились к тактическим построениям тренерского штаба Романа Ротенберга. Нет больше сюрпризов, чувствуется нервозность в действиях вчерашнего фаворита. И настроение это просматривается даже в послематчевых словах главного тренера.

«Поражение - это сирота. И всегда будут люди, которые будут расшатывать нашу команду. Нас хотят сломить, в прошлом году, когда мы побеждали, ничего хорошего о нас не писали, нам нужно начать побеждать.» - сказал на пресс-конференции Роман Ротенберг.

Замена вратаря после двух пропущенных шайб и всего четыре минуты, отведённые на льду звёздному экс-нхловцу Гальченюку - напоминает панику. Остаётся уповать на разницу в классе, но и она нивелируется за счёт понимания других команд, как противостоять в том или ином эпизоде клубу из Санкт-Петербурга.