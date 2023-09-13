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Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА

В своей 150-й игре в КХЛ форвард бело-голубых отметился дублем.
Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА
13 сентября 2023 22:09
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Действующий обладатель Кубка Гагарина на старте сезона пока играет крайне неровно. После поражения от «Ак Барса» ЦСКА шёл как будто по установленному кем-то графику — успешные игры строго чередовались с неудачными. На первое в регулярном чемпионате столичное дерби команда Сергея Фёдорова выходила, проиграв тремя днями ранее «Куньлуню». Так что поклонники красно-синих не без оснований ждали от своей команды боевого настроя и победы.

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Но у главного тренера «Динамо» на этот вечер явно были другие планы. Номинальные гости ещё не успели забыть недавнее поражение в рамках Кубка мэра, по сути, перечеркнувшее надежду бело-голубых на выход в финал турнира. Да и в стартовавшем чемпионате команда Алексея Кудашова тоже пока играет неровно. Поэтому и тем, и другим было что доказывать в этой игре.

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Первый реальный шанс открыть счёт получили динамовцы. На две минуты в штрафной бокс отправился Антон Слепышев, переусердствовавший в борьбе с Менеллом. Игра в большинстве в первых играх сезона — главный козырь бело-голубых. Воспользовались своим шансом они и на этот раз. Джордан Уил вывел на бросок Гусева, и Никита не оставил шансов Александру Шарыченкову.

РИА Новости

Гол в целом не изменил общего рисунка игры. Команды продолжили действовать на встречных курсах — и не раз могли изменить цифры, горевшие на табло. Но на первый перерыв соперники всё же отправились при минимальном преимуществе «Динамо».

Второй период активнее начали армейцы. Во многом поспособствовало этому и раннее удаление в составе бело-голубых. ЦСКА не сумел реализовать лишнего, но ещё несколько минут продолжил по инерции наседать на ворота Коновалова. А вот ещё одна попытка поиграть в большинстве оказалась более удачной для команды Сергея Фёдорова. Подвёл «Динамо» Илья Каблуков, проводивший свой 900-й матч в КХЛ. А Андрей Светлаков, удачно сыграв на добивании, восстановил паритет в этой игре.

РИА Новости

Исправил оплошность Каблукова ещё один динамовский юбиляр этого вечера. До сирены на второй перерыв оставалось меньше пяти секунд, когда Дмитрий Рашевский могучим броском после выигранного вбрасывания вогнал шайбу в сетку ворот Шарыченкова. Для Дмитрия эта игра стала 150-й за «Динамо» на высшем уровне. Так что на третий период команде Сергея Фёдорова предстояло выходить в роли отыгрывающейся стороны.

Сразу же после возвращения из раздевалки хозяева льда попытались устроить очередную «акцию устрашения» у ворот «Динамо». ЦСКА создал несколько неплохих моментов, но Илья Коновалов на последнем рубеже ошибок не допускал.

Поймавший кураж ЦСКА подвела дисциплина. Сначала Павел Карнаухов грубо нарушил правила, проиграв вбрасывание, и получил двойной малый штраф. А когда на скамейку отправился Никита Нестеров, армейцам стало совсем тяжело.

РИА Новости

До выхода четвёртого игрока у красно-синих оставались считаные мгновения, когда Рашевский отправил в ворота Шарыченкова ещё одну шайбу. Окончательно же лишило ЦСКА надежд на спасение удаление Максима Мамина. После появления пятого игрока у красно-синих оставалось меньше полутора минут на две шайбы. Окончательный же результат установил Егор Петухов броском по пустым воротам. 4:1 — первое столичное дерби регулярного чемпионата остаётся за бело-голубыми.

источник: «Советский спорт»
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