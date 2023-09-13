Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА

Действующий обладатель Кубка Гагарина на старте сезона пока играет крайне неровно. После поражения от «Ак Барса» ЦСКА шёл как будто по установленному кем-то графику — успешные игры строго чередовались с неудачными. На первое в регулярном чемпионате столичное дерби команда Сергея Фёдорова выходила, проиграв тремя днями ранее «Куньлуню». Так что поклонники красно-синих не без оснований ждали от своей команды боевого настроя и победы.

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Но у главного тренера «Динамо» на этот вечер явно были другие планы. Номинальные гости ещё не успели забыть недавнее поражение в рамках Кубка мэра, по сути, перечеркнувшее надежду бело-голубых на выход в финал турнира. Да и в стартовавшем чемпионате команда Алексея Кудашова тоже пока играет неровно. Поэтому и тем, и другим было что доказывать в этой игре.

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Первый реальный шанс открыть счёт получили динамовцы. На две минуты в штрафной бокс отправился Антон Слепышев, переусердствовавший в борьбе с Менеллом. Игра в большинстве в первых играх сезона — главный козырь бело-голубых. Воспользовались своим шансом они и на этот раз. Джордан Уил вывел на бросок Гусева, и Никита не оставил шансов Александру Шарыченкову.

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Гол в целом не изменил общего рисунка игры. Команды продолжили действовать на встречных курсах — и не раз могли изменить цифры, горевшие на табло. Но на первый перерыв соперники всё же отправились при минимальном преимуществе «Динамо».

Второй период активнее начали армейцы. Во многом поспособствовало этому и раннее удаление в составе бело-голубых. ЦСКА не сумел реализовать лишнего, но ещё несколько минут продолжил по инерции наседать на ворота Коновалова. А вот ещё одна попытка поиграть в большинстве оказалась более удачной для команды Сергея Фёдорова. Подвёл «Динамо» Илья Каблуков, проводивший свой 900-й матч в КХЛ. А Андрей Светлаков, удачно сыграв на добивании, восстановил паритет в этой игре.

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Исправил оплошность Каблукова ещё один динамовский юбиляр этого вечера. До сирены на второй перерыв оставалось меньше пяти секунд, когда Дмитрий Рашевский могучим броском после выигранного вбрасывания вогнал шайбу в сетку ворот Шарыченкова. Для Дмитрия эта игра стала 150-й за «Динамо» на высшем уровне. Так что на третий период команде Сергея Фёдорова предстояло выходить в роли отыгрывающейся стороны.

Сразу же после возвращения из раздевалки хозяева льда попытались устроить очередную «акцию устрашения» у ворот «Динамо». ЦСКА создал несколько неплохих моментов, но Илья Коновалов на последнем рубеже ошибок не допускал.

Поймавший кураж ЦСКА подвела дисциплина. Сначала Павел Карнаухов грубо нарушил правила, проиграв вбрасывание, и получил двойной малый штраф. А когда на скамейку отправился Никита Нестеров, армейцам стало совсем тяжело.

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До выхода четвёртого игрока у красно-синих оставались считаные мгновения, когда Рашевский отправил в ворота Шарыченкова ещё одну шайбу. Окончательно же лишило ЦСКА надежд на спасение удаление Максима Мамина. После появления пятого игрока у красно-синих оставалось меньше полутора минут на две шайбы. Окончательный же результат установил Егор Петухов броском по пустым воротам. 4:1 — первое столичное дерби регулярного чемпионата остаётся за бело-голубыми.