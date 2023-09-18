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Птенцы Ларионова - пока не орлы. Торпедовцы впервые в сезоне не смогли забить

В матче уфимцев и нижегородцев всё решила одна заброшенная шайба.
Птенцы Ларионова - пока не орлы. Торпедовцы впервые в сезоне не смогли забить
18 сентября 2023 19:57
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ХК "Салават Юлаев"

Нижегородское «Торпедо» на старте нынешнего регулярного чемпионата КХЛ приятно удивляет своих болельщиков. Пока привычные фавориты западной конференции — ЦСКА и СКА — находятся в поиске своих лучших кондиций, команда Игоря Ларионова взлетела на вершину турнирной таблицы. Первое поражение в сезоне автозаводцы потерпели только в шестом своём матче. Но и по ходу игры с обладателем Кубка Открытия — казанским «Ак Барсом» - торпедовцы вели с перевесом в две шайбы. И победа досталась клубу из столицы Татарстана с огромным трудом.

Казань не взята. «Торпедо» проиграло впервые в сезоне

После этого нижегородцам предстояло отправиться в гости к «Салавату Юлаеву», где просто тоже не бывает никому. Уфимцы до этого момента набрали всего шесть очков в пяти играх. Но уже показали, что команда находится на правильном пути, добившись волевой победы над теми же казанцами в «Зелёном дерби». Так что лидера «Запада» вновь ожидало испытание топ-уровня.

ХК "Торпедо"

Первый период прошёл в вязкой борьбе. При этом команды действовали максимально корректно. За двадцать минут зрители на «Уфа-Арене» увидели лишь два удаления, одно из которых случилось незадолго до перерыва и перешло на второй период. Но отсутствие грубости — это не так уж и плохо, А вот опасных моментов у ворот Александра Самонова и Адама Гуски явно не хватало.

Вторая двадцатиминутка началась с атак «Салавата Юлаева». Во многом этому поспособствовал не закончившийся штраф Александра Дарьина. Более того — едва пятый игрок «Торпедо» появился на льду, нижегородцы вновь остались в меньшинстве. На этот раз букву хоккейного закона нарушил Антон Сизов. Но гости выстояли и вновь смогли выравнять игру.

ХК "Торпедо"

При этом нельзя было сказать, что зрители на трибунах заскучали. Градус игры чувствовался на каждом сантиметре льда. Но вот точность в завершающей стадии раз за разом давала сбои. Так что и второй период не изменил расклада сил на площадке. На то, чтобы вырвать победу в основное время, у соперников оставались двадцать минут основного времени.

В начале третьего периода команды решили-таки повеселить болельщиков, если уж не заброшенными шайбами, то эффектной потасовкой. Александр Хмелевски и Максим Летунов начали выяснение отношений в кулачном поединке. Бой можно было бы признать ничейным, но уфимец в итоге получил 2+2 и теперь уже «Салавату Юлаеву» предстояло защищаться в меньшинстве.

ХК "Торпедо"

Но уфимцы выстояли и основное время во многом закономерно завершилось ничьей. Овертайм хозяева льда начали в большинстве и плотно осадили ворота Гуски. Виктор Козлов решился на риск, более характерный для главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. И не прогадал. Преимущество в два полевых игрока было реализовано на самом исходе штрафа Михаила Орлова.
1:0 — Вячеслав Лещенко приносит «Салавату Юлаеву» бонусный балл в турнирную таблицу. А «Торпедо» терпит второе поражение в сезоне и оно же — второе подряд. Но бросить камень в команду Игоря Ларионова в этой нервной и закрытой игре вряд ли кто-то решится. Нижегородцы своей игрой на старте сезона доказали, что они ещё не раз попортят нервы привычным лидерам лиги.

источник: «Советский спорт»
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