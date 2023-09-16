Казань не взята. «Торпедо» проиграло впервые в сезоне

«Ак Барс» начал сезон как-то не слишком мощно, хотя ожидания от него после масштабных летних приобретений были высоки. Казанцы уже успели неожиданно проиграть «Сочи», а затем ещё и уступили в «зелёном дерби». И вот теперь сразу после этой неприятности к ним в гости пожаловало «Торпедо», которое как раз стартовало по-чемпионски – пять побед в пяти матчах. Нижегородцы остаются единственной командой КХЛ, идущей до сих пор без поражений.

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Особое внимание к себе приковывал Вадим Шипачёв. Дело в том, что он в прошлой игре поравнялся с Сергеем Мозякиным по количеству очков, набранных в регулярных сезонах. И теперь у него есть возможность стать единоличным держателем рекорда лиги. Однако начало игры сложилось в пользу «Торпедо». Команда создала пару опасных моментов, потом «Ак Барс» смог более-менее выравнять игру. Но всё-таки правильно будет сказать, что стартовые 20 минут матча вышли откровенно скучными.

После довольно унылого первого периода второй оказался просто ураганным. Уже через минуту «Торпедо» провернуло шикарную комбинацию, в которой шайба летала от игрока к игроку на такой скорости, что защитники «Ак Барса» просто стояли и смотрели, как Максим Летунов забивал в одно касание с пятака. Затем казанцы получили отличную возможность отыграться почти подряд, играя в большинстве, но вместо этого пропустили ещё раз: бросок от синей линии после выигранного вбрасывания заканчивается подставлением клюшки в исполнении Андрея Белевича.

РИА Новости

Надо отдать «барсам» должное, они не сдались, а продолжили попытки спасти игру. И всего через пару минут им удалось сократить отставание в счёте: Никита Дыняк удачно поборолся за шайбу за воротам, откинул её на пятак, где самым расторопным оказался Дмитрий Кателевский. А за пять минут до перерыва удача снова улыбнулась хозяевам льда: шайба после серии рикошетов заметалась в паре метров перед воротами гостей, и первым на это среагировал Дмитрий Яшкин. Кстати, ассистентом стал Шипачёв. Вот таким неказистым и случайным оказалось рекордное очко центрфорварда. После этого нижегородцы чуть было снова не отличились в меньшинстве, но выход один на один нейтрализовал Тимур Билялов.

ХК «Ак Барс»

В третьем периоде «Ак Барс» впервые в игре вышел вперёд в счёт после гола в большинстве Кирилла Семёнова. Оставшаяся часть матча вышла очень напряжённой: «Торпедо» сумело сравнять счёт благодаря голу Артёма Силаева, вот только этого хватило буквально на полторы минуты до того момента, когда Станислав Галиев установил окончательный счёт встречи – 4:3.

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«Ак Барс» постарался нейтрализовать комбинационную игру «Торпедо» физическим давлением. Уже в первом периоде по силовым приёмам преимущество казанцев оказалось подавляющим – 9:1. С учётом результата можно сказать, что это сработало, но всё-таки куда больше игру на отдельные отрезки разбивали постоянные удаления, которых набралось очень много. Также заметим, что «Ак Барс», играя в большинстве, поразительно много позволял сопернику создавать моментов. И хотя в конкретно данном случае это не помешало победить, в дальнейшем может доставить команде ещё немало проблем.