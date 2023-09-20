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Из гадкого утёнка в настоящего леопарда. Как «Сочи» стал лидером КХЛ

Безнадёжный аутсайдер отечественного хоккея взлетел в тройку лучших/
Из гадкого утёнка в настоящего леопарда. Как «Сочи» стал лидером КХЛ
20 сентября 2023 12:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК "Сочи"

Как, как такое может вообще быть? В прошлом сезоне только ленивый не кидал камни в адрес рекордсмена за всю историю лиги по количеству поражений «Сочи». На фоне полнейшего фиаско, клубу припоминали все его фэйлы. Начиная от тренерской чехарды (три тренера за один сезон) и заканчивая тем, что питерский СКА сбрасывал в команду ненужный балласт.Однако начался регулярный чемпионат 2023-2024 и команда Дмитрия Кокорева мало того что заиграла в лёгкий и приятный глазу атакующий хоккей, так ещё и начала выигрывать, неожиданно взобравшись в тройку лидеров. Но неожиданностью это было только для тех, кто хоккей смотрит редко. Совокупность факторов говорит о том, что это вполне предсказуемый результат.

ХК "Сочи"

Когда-то череповецкая «Северсталь» играла вынесенную серию матчей, так называемого, мирового тура КХЛ - с финским «Йокеритом» в Таллине. После безоговорочного поражения в первой игре тогдашнему рулевому череповчан Андрею Разину задали вопрос: «А когда «Северсталь» сможет победить «Йокерит»?». Андрей Владимирович, нынче лидирующий с более статусным магнитогорским «Металлургом» ответил: «Когда молодёжь и опытные игроки найдут между собой химию, обвыкнутся, тогда и начнут давать серьёзный результат».

Талантливый тренер знал о чём говорит. Следующие пару сезонов его клуб заставил о себе говорить всерьёз, став одной из самой крепкой командой лиги. Нечто подобное нынче происходит и с сочинцами. Заматерели молодые игроки команды, вышли на новый уровень вратари. Михаил Бердин, которого после неудачного путешествия в Северную Америку, сбросили со счетов, в одночасье стал воплощением надёжности. А Максим Третьяк и вовсе из «голкипера, взятого в клуб исключительно по протекции деда», превратился в стража, который засушил в текущем сезоне грозный ярославский «Локомотив».

ХК "Сочи"

Не отстают от вратарей и полевые игроки. Особенно это касается легионерских позиций. На данный момент североамериканец Джесси Грэм входит в когорту лучших защитников КХЛ, а Борна Рендулич и Михал Криштоф набирают очки в каждой игре. Подтянулись к опытным игрокам команды и те, кого нещадно критиковали в прошлом сезоне.

ХК "Сочи"

Тимур Хафизов становится настоящим лидером и основным бомбардиром команды. Приехал Матвей Мичков и уже имеет лучший бэкграунд в лиге. Раздал три передачи, скоро начнёт забрасывать шайбы. В СКА он даже не попадал в основу. Прилично проявляют себя Артур Тянулин, Амир Гараев, Ильдар Шиксатдаров, а Кирилл Рассказов превращается на наших глазах в элитного центра.

Кстати, Матвей Мичков нашёл химию именно в самом южном клубе КХЛ. Сработавшись с главным тренером Дмитрием Кокоревым, он и в прошлом году давал результат. И, даже, несмотря на достаточно вздорный и взрывной характер, Мичков у Кокорева преображается в настоящего «леопарда». Плюсом ко всему, Матвея с Сочи неразрывно связывает трагичная история гибели отца...

ХК "Сочи"

В итоге получается, что один вечных фаворитов СКА скатился вниз, а его тренера Романа Ротенберга бросает то в жар, то в холод от поиска причин крайне неудачного старта в новом сезоне. А «Сочи», в который питерский клуб сбрасывал неликвид, ещё и постоянно вытаскивая оттуда на минуту сверкнувших хоккеистов, идёт в лидерах.

Мало того, если посмотреть на тот хоккей, который демонстрируют «леопарды», становится понятно, что тренерский штаб команды встал на популярные нынче рельсы - развития атакующего хоккея. В КХЛ образца 2023-2024 - это настоящий тренд и бум. В стиле «ни шагу назад» уже играют нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь», «Спартак», да и столичное «Динамо» не отстаёт от других.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод - если тренер и руководство бережно относятся к своей команде, а в клубе перестают перетряхивать состав и менять как перчатки тренеров при каждом удобном случае - это даёт положительный результат. Берег моря, горы, хороший воздух, спокойная рабочая обстановка - почему бы не поиграть в приятный взгляду хоккей. Тем более, что к сочинцам, по обыкновению, поменьше внимания, чем к грандам российского хоккея, поэтому команда и забралась так высоко в турнирной таблице.

СКА на дне. Что происходит с питерским грандом?

источник: «Советский спорт»
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