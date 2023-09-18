ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

СКА на дне. Что происходит питерским грандом?

Питерская команда проиграла уже пять матчей подряд и опустилась на дно не только Западной конференции, но всей КХЛ.
СКА на дне. Что происходит питерским грандом?
18 сентября 2023 11:59
автор: Юрий Усынин
автор фото: ХК СКА

Начало регулярного сезона КХЛ позади, поэтому можно делать какие-то первые выводы о том, кто оказался хорошо готов к сезону, а кто нет. Главной неожиданностью мог бы стать плохой старт ЦСКА, который сейчас еле-еле цепляется за кубковую восьмёрку в Западной конференции, но даже своих московских собратьев переплюнул СКА.

Питерцы после семи матчей на предпоследнем месте в конференции (ниже только «Витязь»), а во всей КХЛ – четвёртые с конца (опережают ещё «Адмирал» с «Нефтехимиком»). И это всё на фоне худшей в лиге серии поражений – пять подряд. Команда Романа Ротенберга последовательно получила оплеухи от «Торпедо», «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и «Сибири».

ХК СКА

В последний раз нечто подобное происходило со СКА в ноябре 2021 года, когда команда проиграла шесть раз подряд. Самое интересное, что несмотря на очевидные сложности, Роман Ротенберг не видит никаких проблем, заявляя о хорошей атмосфере в команде и необходимости проявить терпение. При этом также находятся оправдания в какой-то неправильной работе судей, сложном расписании, несыгранности состава, реализации и многом другом.

И ладно если это просто игра на публику, подразумевающая, что у них всё по-прежнему хорошо. Всё-таки имеющиеся проблемы надо признавать, в противном случае как планируется их решать? Игнорирование и замалчивание – плохой вариант. Понятно, что у команды произошло довольно заметное изменение состава, в том числе это касается лидеров. Время на притирку нужно, но чем в таком случае занимались в предсезонке?

Проблемы с реализацией большинства произрастают оттуда же – отсутствия высокого уровня взаимопонимания между хоккеистами СКА, а также непроработанных вариантов розыгрыша шайбы в подобных ситуациях. 14,7% – это шестое место в лиге с конца. При этом возможностей команда получает уйму – питерцы третьи в КХЛ по количеству времени, проведённому в большинстве (55:47).На дисциплинированность, а вернее её отсутствие, тоже стоит обратить внимание: СКА заработал 32 удаления – шестой результат по лиге.

ХК СКА

Причём проблемы очевидны не только у команды в целом, но и игроков в частности. Основной вратарь ЮханМаттссон ещё в прошлом сезоне в плей-офф в бедовом «Автомобилисте» имел процент надёжности 95,4%, а сейчас только 92,3%, что по меркам топ-клуба КХЛ далеко не лучшие цифры. Среди защитников хорош только Александр Никишин, но он до сих пор единственный из игроков обороны, кто сумел набрать очки в нынешнем сезоне. Это просто в голове не укладывается, ведь мы говорим о претенденте на Кубок Гагарина.

Среди нападающих нет никого, кто мог бы повести команду за собой: у лучших бомбардиров, Владимира Алистрова и Сергея Толчинского, только по четыре балла в семи играх. И если к молодому форварду вопросов нет, то бывшего лидера «Авангарда» явно брали с другими ожиданиями. Аналогичные претензии к Брендэну Лайпсику. Но канадец обычно раскрывается в плей-офф, так что на него ещё посмотрим.

Ну и апофеоз всего – Александр Гальченюк. Скандальный форвард приехал в КХЛ в статусе звезды, которая провела 654 матча в НХЛ, набрала 354 очка, из которых 146 были голами. Звучит впечатляюще. Но в нашей лиге он словно на отдыхе: два жалких очка, ни одного гола и худший в клубе показатель полезности – минус 5.

ХК СКА

Все те, кто утверждает, что у СКА нет проблем, по-прежнему так считаете? Впереди много работы, чтобы питерские «армейцы» снова стали настоящей хоккейной машиной, но для этого сперва необходимо признать наличие сложностей и начать усердно над ними работать.

«Поражение — это сирота». Ротенберг обвиняет журналистов

СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»

«Обещаем, что вернём свои кондиции и будем побеждать». Ротенберг — после пятого поражения СКА подряд

источник: «Советский спорт»
«Разочарован, петушара?» Российский тренер в ярости избил врача на глазах начальства
«Разочарован, петушара?» Российский тренер в ярости избил врача на глазах начальства
Известному специалисту понадобилась госпитализация.
17.09.2023 08:30
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Казань не взята. «Торпедо» проиграло впервые в сезоне
Казань не взята. «Торпедо» проиграло впервые в сезоне
У «Ак Барса» двойной праздник: команда выиграла у лидера Западной конференции, а Вадим Шипачёв набрал рекордное очко.
16.09.2023 19:27
Хоккей
автор: Юрий Усынин
«Поражение — это сирота». Ротенберг обвиняет журналистов
«Поражение — это сирота». Ротенберг обвиняет журналистов
СКА проиграл в четвёртый раз подряд. На этот раз прилетело от «Динамо».
16.09.2023 09:30
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
«НХЛ обязана платить миллиарды Украине». Гашек «отчитал» американскую лигу за российских игроков
«НХЛ обязана платить миллиарды Украине». Гашек «отчитал» американскую лигу за российских игроков
По мнению чеха, руководство не должно игнорировать политику.
14.09.2023 21:03
Хоккей
автор: Сергей Чиков
«Зелёное дерби» превратилось в триллер. Уфа перемолола Радулова и Ко
«Зелёное дерби» превратилось в триллер. Уфа перемолола Радулова и Ко
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Ак Барса», уступая — 0:2.
14.09.2023 19:37
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Российского хоккеиста НХЛ посадили за избиение жены. Кровь нашли по всей квартире
Российского хоккеиста НХЛ посадили за избиение жены. Кровь нашли по всей квартире
Американский клуб не вступился за игрока-преступника.
14.09.2023 08:30
Хоккей
автор: Сергей Чиков
Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА
Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА
В своей 150-й игре в КХЛ форвард бело-голубых отметился дублем.
13.09.2023 22:09
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Ротенберг сослал главного таланта России в «Сочи». Этот переход оказался никому не нужен
Ротенберг сослал главного таланта России в «Сочи». Этот переход оказался никому не нужен
Для Мичкова это вторая командировка к «леопардам». Плохая тенденция.
12.09.2023 11:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Травили и называли «предателем». У российской звезды НХЛ обнаружили паспорт США
Травили и называли «предателем». У российской звезды НХЛ обнаружили паспорт США
Как Малкин засветил второе гражданство из-за сомнительной бизнес-авантюры.
12.09.2023 08:00
Хоккей
автор: Дмитрий Пожидаев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.