СКА на дне. Что происходит питерским грандом?

Начало регулярного сезона КХЛ позади, поэтому можно делать какие-то первые выводы о том, кто оказался хорошо готов к сезону, а кто нет. Главной неожиданностью мог бы стать плохой старт ЦСКА, который сейчас еле-еле цепляется за кубковую восьмёрку в Западной конференции, но даже своих московских собратьев переплюнул СКА.

Питерцы после семи матчей на предпоследнем месте в конференции (ниже только «Витязь»), а во всей КХЛ – четвёртые с конца (опережают ещё «Адмирал» с «Нефтехимиком»). И это всё на фоне худшей в лиге серии поражений – пять подряд. Команда Романа Ротенберга последовательно получила оплеухи от «Торпедо», «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и «Сибири».

ХК СКА

В последний раз нечто подобное происходило со СКА в ноябре 2021 года, когда команда проиграла шесть раз подряд. Самое интересное, что несмотря на очевидные сложности, Роман Ротенберг не видит никаких проблем, заявляя о хорошей атмосфере в команде и необходимости проявить терпение. При этом также находятся оправдания в какой-то неправильной работе судей, сложном расписании, несыгранности состава, реализации и многом другом.

И ладно если это просто игра на публику, подразумевающая, что у них всё по-прежнему хорошо. Всё-таки имеющиеся проблемы надо признавать, в противном случае как планируется их решать? Игнорирование и замалчивание – плохой вариант. Понятно, что у команды произошло довольно заметное изменение состава, в том числе это касается лидеров. Время на притирку нужно, но чем в таком случае занимались в предсезонке?

Проблемы с реализацией большинства произрастают оттуда же – отсутствия высокого уровня взаимопонимания между хоккеистами СКА, а также непроработанных вариантов розыгрыша шайбы в подобных ситуациях. 14,7% – это шестое место в лиге с конца. При этом возможностей команда получает уйму – питерцы третьи в КХЛ по количеству времени, проведённому в большинстве (55:47).На дисциплинированность, а вернее её отсутствие, тоже стоит обратить внимание: СКА заработал 32 удаления – шестой результат по лиге.

ХК СКА

Причём проблемы очевидны не только у команды в целом, но и игроков в частности. Основной вратарь ЮханМаттссон ещё в прошлом сезоне в плей-офф в бедовом «Автомобилисте» имел процент надёжности 95,4%, а сейчас только 92,3%, что по меркам топ-клуба КХЛ далеко не лучшие цифры. Среди защитников хорош только Александр Никишин, но он до сих пор единственный из игроков обороны, кто сумел набрать очки в нынешнем сезоне. Это просто в голове не укладывается, ведь мы говорим о претенденте на Кубок Гагарина.

Среди нападающих нет никого, кто мог бы повести команду за собой: у лучших бомбардиров, Владимира Алистрова и Сергея Толчинского, только по четыре балла в семи играх. И если к молодому форварду вопросов нет, то бывшего лидера «Авангарда» явно брали с другими ожиданиями. Аналогичные претензии к Брендэну Лайпсику. Но канадец обычно раскрывается в плей-офф, так что на него ещё посмотрим.

Ну и апофеоз всего – Александр Гальченюк. Скандальный форвард приехал в КХЛ в статусе звезды, которая провела 654 матча в НХЛ, набрала 354 очка, из которых 146 были голами. Звучит впечатляюще. Но в нашей лиге он словно на отдыхе: два жалких очка, ни одного гола и худший в клубе показатель полезности – минус 5.

ХК СКА

Все те, кто утверждает, что у СКА нет проблем, по-прежнему так считаете? Впереди много работы, чтобы питерские «армейцы» снова стали настоящей хоккейной машиной, но для этого сперва необходимо признать наличие сложностей и начать усердно над ними работать.

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