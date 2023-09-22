Сделка века в НХЛ. Знаменитый клуб купили за рекордную сумму

За пару недель до начала регулярного сезона НХЛ лига заочно преподнесла громкие новости: история поиска нового покупателя «Оттавы» официально завершена - за 950 миллионов клуб перешел в руки нового владельца, который уже назвал завоевание Кубка Стэнли в кратчайшие сроки главной целью.

БОРЬБА ЗА КЛУБ

После возрождения клуба из столицы Канады в 90-х годах, под свое крыло франшизу взял местный бизнесмен Юджин Мельник: предприниматель с украинскими корнями не пожалел баснословных для 2003 года 92 миллионов долларов. За время владения «Сенаторз» удалось обрести былую мощь, и пусть из трофеев получилось выиграть только Президентский кубок в том же году, спустя 4 года коллектив добрался до финала Кубка Стэнли. Спишем невезение на извечное «канадское проклятье», но если серьезно, «Оттава» и вправду стала крепкой командой НХЛ.

Правление Мельника продолжалось до марта 2022 года, вплоть до его смерти. После кончины в свои руки клуб взяли две дочери предпринимателя - 21-летняя Анна и 19-летняя Оливия. Благодаря финансовой стабильности «Сенаторз» разговоров о стремительном спаде не было и вовсе. Команда была настолько прочной, что на вопрос о продаже канадской франшизы Гэри Бэттмен ответил:

- Никакой срочности тут нет. Клуб не является нестабильным.

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Однако лакомым кусочком хотели разжиться самые крупные игроки американского бизнеса. Как отмечала комиссия НХЛ, на клуб имеется как минимум 15 претендентов. Он был настолько желанным, что о приобретении задумывались даже актеры Голливуда. К слову, известный по роли в кинофильме «Дэдпул» Райан Рейнольдс вместе со своим коллегой Робом Макэлхенни рассчитывали купить команду из Канады, однако дело ограничилось лишь переговорами, а вскоре кинозвезды обратили свой взор в сторону британского футбола и выкупили «Рексем».

ХК "Оттава Сенаторз"

Среди претендентов числились магнат в сфере недвижимости Кристофер Брэтти и даже известный хип-хоп исполнитель Snoop Dogg - заявку на приобретение подала предпринимательская группа Неко Спаркса, в которую входили рэпер и актер Дуэйн Джонсон.

НХЛ

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«ЭТА КОМАНДА ПРИНАДЛЕЖИТ ГОРОДУ И РЕГИОНУ»

Однако, самым настойчивым из всех желающих оказался бизнесмен Майкл Эндлауэр. Он выкупил контрольный пакет акций у дочерей Мельника за 950 миллионов долларов. Совет директоров лиги единогласно одобрил покупку. Сделка стала рекордной для НХЛ, а последним крупным приобретением стал «Питтсбург», который выкупили представители холдинга Fenway Sports Group LLC в ноябре 2021 года.

Эндлауэр уже долгое время находится в спортивном бизнесе. До покупки «Сенаторз» бизнесмен владел несколькими командами из Северной Америки, среди которых клуб АХЛ «Гамильтон Булдогс», входивший в систему «Монреаля» и «Эдмонтона». При его правлении коллектив выиграл Кубок Колдера в 2007 году. В 2009 году Майкл приобрел акции «Канадиенс».

После успешного периода предприниматель продал франшизу в 2015-м и купил «Бельвиль Буллз» из Хоккейной лиги Онтарио. По его решению, клуб перенесли в Гамильтон, где коллектив дважды выиграл чемпионат (в 2018-м и 2022-м).

ХК "Оттава Сенаторз"

58-летний миллиардер с оптимизмом смотрит в будущее команды, о чем заявил в обращении к болельщикам:

- Я и моя семья очень рады официально стать частью вашего сообщества, частью лучшей фан-базы НХЛ, а также частью столичного региона и клуба. Это настоящее хоккейное сообщество с глубокими корнями в спорте. Болельщики «Оттавы» очень страстные, и их часто недооценивают. Возможно, на бумаге я и мои партнеры являемся владельцами команды, но на самом деле эта команда принадлежит городу и региону. Я обещаю заботиться о «Сенаторз» с максимальным уважением и честностью как на льду, так и за его пределами. На льду главное – это команда-победитель, цель которой – принести домой Кубок Стэнли. За пределами льда речь идет о том, чтобы быть инклюзивными, объединять сообщество, быть лучшими в своем классе. Спасибо НХЛ и семье Мелник за то, что они доверили мне управление этим замечательным клубом. Фанаты, спасибо за вашу страсть и доверие. До встречи на арене!, - заявил Эндлауэр.

Официальная презентация состоится в пятницу на специальной пресс конференции. Болельщики и поклонники канадского клуба с оптимизмом смотрят в будущее, остается надеяться лишь на то, что правление Эндлауэра будет таким же успешным, как и в период Мельника. За последние годы коллектив обрел новую мощь и имеет все шансы чтобы реализовать задачу нового владельца и привезти Кубок Стэнли в Оттаву.