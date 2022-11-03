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Клуб НХЛ «Оттава» может быть выставлен на продажу, актер Рейнольдс один из потенциальных покупателей

У клуба проблемы после смерти прежнего владельца в марте.
03 ноября 2022 16:36
автор: Максим Скороходов

В спортивных СМИ стала появляться информация, что Совет директоров может принять решение о продаже клуба НХЛ «Оттава Сенаторз».

После чего уже издания, специализирующиеся на «селебрити» стали писать, что одним из потенциальных покупателей является Райан Рейнольдс.

Причиной такого поступка, заключается в том числе в нежелании канадского актера переезда команды из Оттавы в другой город.

Добавим, что в текущем сезоне «сенаторы» замыкают турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 8 очков в девяти матчах.

источник: «Советский спорт»
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Клуб НХЛ «Оттава» может быть выставлен на продажу, актер Рейнольдс один из потенциальных покупателей
У клуба проблемы после смерти прежнего владельца в марте.
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