Клуб НХЛ «Оттава» может быть выставлен на продажу, актер Рейнольдс один из потенциальных покупателей

В спортивных СМИ стала появляться информация, что Совет директоров может принять решение о продаже клуба НХЛ «Оттава Сенаторз».

После чего уже издания, специализирующиеся на «селебрити» стали писать, что одним из потенциальных покупателей является Райан Рейнольдс.

Причиной такого поступка, заключается в том числе в нежелании канадского актера переезда команды из Оттавы в другой город.

Добавим, что в текущем сезоне «сенаторы» замыкают турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 8 очков в девяти матчах.