Джокер в колоде Фёдорова. Соркин принёс победу ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Действующий обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА — пока испытывает серьёзные трудности на старте нынешнего сезона. Кто-то может сказать, что делать даже предварительные выводы пока рано, ведь команды пока не провели в регулярном чемпионате и четверти матчей. Так бы оно и было, если бы не то место, на котором располагалась команда перед очередной встречей с «Локомотивом».

Третью-четвёртую позицию в конференции ещё можно было бы объяснить «разминочным» характером первых матчей для клуба, у которого с большой вероятностью не должно быть проблем с попаданием в плей-офф. Но десятая строчка и шесть поражений в девяти играх — это всё-таки нечто экстраординарное для чемпиона. А неудача в Тольятти и вовсе не могла вызвать ничего, кроме недоумения. Поэтому гостевой игры в Ярославле поклонники красно-синих ждали с тревогой.

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Первые минуты на льду «Арены-2000» армейцы провели так, как будто им самим изрядно надоело проигрывать. Гости создали пару неплохих моментов у ворот Даниила Исаева и уже на третьей минуте открыли счёт. Павел Карнаухов выкатился из-за ворот и переиграл голкипера.

ПХК ЦСКА

Тут бы москвичам и развивать успех, но после этого инициатива перешла к железнодорожникам. Теперь уже они плотно насели на ворота Ивана Федотова. И сумели восстановить равенство на табло. Каюмов зацепился за шайбу на вбрасывании и со второй попытки сумел направить её в сетку.

После этого тревожный момент настал уже для армейцев. Отбывать двухминутный штраф отправился Виталий Абрамов. А учитывая не самую выдающуюся стойкость ЦСКА в меньшинстве, команда Сергея Фёдорова могла очень быстро превратиться из лидирующей в матче стороны в отыгрывающуюся. В итоге гости выстояли, хоть и не без труда. В дальнейшем команды не раз могли изменить цифры на табло. Но на первый перерыв «Локомотив» и ЦСКА всё же отправились при ничейном счёте.

ПХК ЦСКА

Второй период получился менее богатым на опасные моменты, чем первая двадцатиминутка. Но одну заброшенную шайбу в этом отрезке зрители всё-таки увидели. К радости почти заполненного и привычно громогласного армейского гостевого сектора влетела она в ворота Исаева. ЦСКА в равных составах зажал ярославцев в их зоне, и это давление принесло успех. Максим Мамин пасом нашёл своего тёзку Соркина, и один из главных героев дерби со «Спартаком» вывел гостей вперёд.

В третьем периоде «Локомотив» предсказуемо активизировался и всё чаще стал задерживаться в зоне армейцев. Но шайба после бросков игроков ярославской атаки либо вообще не долетала до ворот москвичей, либо уже не таила в себе никакой угрозы. При этом красно-синие постоянно угрожали контратакой, поэтому бросаться в атаку сломя голову было крайне опасно.

Время для решающего штурма настало меньше чем за минуту до сирены. Армейцы не смогли выбросить шайбу из своей зоны, и это едва не привело ко второму в матче голу Каюмова. Ивану Федотову удалось отвести угрозу. После этого «Локомотив» закрепился в чужой зоне и выпустил шестого полевого игрока. Но ЦСКА выстоял и записал в свой актив четвёртую победу в сезоне, прервав четырёхматчевую успешную серию ярославцев.