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КПД — 100 процентов. «Локомотив» обыграл «Металлург», использовав все свои моменты

Лидер Востока не справился с контратаками ярославцев.
КПД — 100 процентов. «Локомотив» обыграл «Металлург», использовав все свои моменты
25 сентября 2023 21:57
автор: Владимир Лазарев
автор фото: КХЛ

После домашнего поражения от ЦСКА ярославский «Локомотив» продолжил серию игр на родном льду матчем против ещё одного гранда нашего хоккея — магнитогорского «Металлурга». Команда Андрея Разина подходила к этой игре с боевым настроем. После того, как уральцы упустили победу в Череповце, ведя 3:0 уже по итогам первых шести минут, главный тренер не мог не провести серьёзную беседу со своими хоккеистами. Так что встреча обещала стать крайне интригующей.

В первом периоде команды не форсировали события. Большая часть стартовой двадцатиминутки прошла в борьбе на всех участках площадки. И если «Локомотив» чувствует себя в этих условиях как рыба в воде, то привычный к яркому атакующему хоккею «Металлург» не был похож сам на себя. Работы у вратарей до первого перерыва было не так уж и много. Чуть опаснее смотрелись гости, но те редкие угрозы, которые всё же возникали у ворот ярославцев, сумел отвести Даниил Исаев.

РИА Новости

Во втором периоде «Металлург» ожидаемо прибавил. Трижды гости зарабатывали большинство, но железнодорожники грамотно оборонялись и не позволили мощной атаке магнитогорцев добиться успеха. А вот первое же удаление в составе команды Андрея Разина закончилось заброшенной шайбой. Железнодорожники закрепились в зоне соперника и вывели на бросок Рушана Рафикова. Который мощным выстрелом вывел «Локомотив» вперед.

На то, чтобы пробить Даниила Исаева у магнитогорцев в запасе оставался целый период. Но для этого нужно было, чтобы шайба хотя бы стала регулярно долетать до ворот «Локомотива». А вот с этим у «Металлурга» были большие проблемы. За сорок минут игрового времени ярославцы заблокировали 17 бросков соперника.

В третьем периоде «Металлург» продолжил наседать на ворота Исаева. Но вывести кого-то из своих лидеров на завершающий бросок гости по-прежнему не могли. А вот «Локомотив» свой шанс использовал. Максим Берёзкин ворвался в чужую зону, угрожая пасом направо убрал на замахе защитника и вогнал шайбу в сетку.

ХК "Локомотив"

А когда герой концовки второго периода Рафиков совершил перехват в чужой зоне и отдал пас под убойный бросок Красковскому, практически всё в этом матче стало ясно. А Артём Загидулин поехал на скамейку, уступив место Илье Набокову. Лидеры Востока не сдались и всё же сумели пробить неприступного до этого момента Исаева. Свою первую шайбу в КХЛ забросил девятнадцатилетний Михаил Грасс.

«Металлург» до последнего пытался спасти внезапно ставший безнадёжным матч. За полторы минуты до финальной сирены Андрей Разин взял тайм-аут и заменил вратаря шестым полевым игроком. Но финальный штурм у магнитогорцев толком не получился. Интрига неожиданно возникла за мгновение до финальной сирены. Но касалась она только итогового счёта — будет ли засчитана шайба Красковского в пустые ворота. В итоге было определено, что Павел уложился в установленное время. 1:4 — лидер Восточной конференции терпит второе поражение подряд.

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источник: «Советский спорт»
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