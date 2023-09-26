Бузова упала на лёд перед хоккейным матчем. Пригожин спас певицу от травмы

Есть в хоккее такая хорошая традиция – звёздное вбрасывание. Это когда какая-либо знаменитость, перед настоящим первым броском шайбы на лёд, выполняет роль рефери.

Но не всегда эти знаменитости комфортно чувствуют себя на новой поверхности. Вот и в нашем случае попался такой герой. Известная телеведущая, певица и актриса (ох, список мог бы быть большим) Ольга Бузова с равновесием на льду при звёздном вбрасывании не справилась.

КХЛ

Сейчас Ольга активно снимается в телевизионном шоу в Беларуси. Находится Бузова в Минске. И этой уникальной возможностью не мог не воспользоваться местный хоккейный клуб. «Динамо» пригласило певицу на свой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Приехала Ольга не одна, а со своим коллегой Иосифом Пригожиным. Мужчина, правда, оказался более приспособленным к условиям не на земле. А вот Бузова попала в конфузную ситуацию. Бросить шайбу на лёд ей удалось, а вот без последствий уйти в подтрибунное помещение стало проблемой, с которой у неё справиться не вышло. Ольга чуть не рухнула на лёд! А ведь она была в таком шикарном красном платье. На подмогу пришёл Пригожин (не поймите эту фразу двусмысленно) и спас Бузову от травмы.

КХЛ

Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)

Тем не менее, событие незамеченным остаться не могло. Болельщики смех сдерживать не стали, а улыбка на лице появилась даже у главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова. Вовремя телекамеры переключились именно на него.

Падение вряд ли понесло какие-либо угрозы её здоровью. Сначала она испугалась, но после отреагировала на произошедшее с улыбкой. Но вот не всем звёздам повезло так же, как и Ольге. В такую же ситуацию попадал один из самых известных футбольных тренеров в мире Жозе Моуринью. Он же упал, не поверите, в Балашихе.

Сам факт присутствия именитого наставника в подмосковном городе вызывает интерес. Приехал он туда посмотреть высококлассный хоккей. На арене в Балашихе проходил тоже матч регулярного чемпионата КХЛ, но сражались между собой «Авангард» и СКА. Тогда португалец справился с броском, но его же подставила красная дорожка, на которой он поскользнулся. По сети даже ходили домыслы, что после неудачного приземления тренер сломал ключицу, но вскоре слухи опровергли. Моуринью был жив и здоров, а также обрёл новую волну популярности, ведь видео распространилось по всему миру.