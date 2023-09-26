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Бузова упала на лёд перед хоккейным матчем. Пригожин спас певицу от травмы

Самая популярная российская блогерша повторила конфуз Моуринью.
Бузова упала на лёд перед хоккейным матчем. Пригожин спас певицу от травмы
26 сентября 2023 22:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: ХК "Авангард"

Есть в хоккее такая хорошая традиция – звёздное вбрасывание. Это когда какая-либо знаменитость, перед настоящим первым броском шайбы на лёд, выполняет роль рефери.

Но не всегда эти знаменитости комфортно чувствуют себя на новой поверхности. Вот и в нашем случае попался такой герой. Известная телеведущая, певица и актриса (ох, список мог бы быть большим) Ольга Бузова с равновесием на льду при звёздном вбрасывании не справилась.

КХЛ

Сейчас Ольга активно снимается в телевизионном шоу в Беларуси. Находится Бузова в Минске. И этой уникальной возможностью не мог не воспользоваться местный хоккейный клуб. «Динамо» пригласило певицу на свой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Приехала Ольга не одна, а со своим коллегой Иосифом Пригожиным. Мужчина, правда, оказался более приспособленным к условиям не на земле. А вот Бузова попала в конфузную ситуацию. Бросить шайбу на лёд ей удалось, а вот без последствий уйти в подтрибунное помещение стало проблемой, с которой у неё справиться не вышло. Ольга чуть не рухнула на лёд! А ведь она была в таком шикарном красном платье. На подмогу пришёл Пригожин (не поймите эту фразу двусмысленно) и спас Бузову от травмы.

КХЛ

Бузова упала на лед после символического вбрасывания перед началом матча КХЛ (видео)

Тем не менее, событие незамеченным остаться не могло. Болельщики смех сдерживать не стали, а улыбка на лице появилась даже у главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова. Вовремя телекамеры переключились именно на него.

Падение вряд ли понесло какие-либо угрозы её здоровью. Сначала она испугалась, но после отреагировала на произошедшее с улыбкой. Но вот не всем звёздам повезло так же, как и Ольге. В такую же ситуацию попадал один из самых известных футбольных тренеров в мире Жозе Моуринью. Он же упал, не поверите, в Балашихе.

Сам факт присутствия именитого наставника в подмосковном городе вызывает интерес. Приехал он туда посмотреть высококлассный хоккей. На арене в Балашихе проходил тоже матч регулярного чемпионата КХЛ, но сражались между собой «Авангард» и СКА. Тогда португалец справился с броском, но его же подставила красная дорожка, на которой он поскользнулся. По сети даже ходили домыслы, что после неудачного приземления тренер сломал ключицу, но вскоре слухи опровергли. Моуринью был жив и здоров, а также обрёл новую волну популярности, ведь видео распространилось по всему миру.

источник: «Советский спорт»
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