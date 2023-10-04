Судья героически спас жизнь хоккеисту во время матча. Бедняга уже не дышал

Выступления в профессиональном хоккее, как известно, требуют колоссальной выносливости и здоровья. Именно поэтому спортсмены из высших лиг регулярно проходят медицинские проверки и постоянно держат себя в тонусе: без должной подготовки организм может просто не выдержать интенсивных нагрузок во время матчей.

К сожалению, полностью исключить несчастные случаи на льду всё равно невозможно. Одной из жертв подобного инцидента в своё время мог стать шведский хоккеист Никлас Лихаген, однако в последний момент трагедию удалось предотвратить.

Жизнь спортсмену спас арбитр.

Легенда родного города

Клуб «Эребру» из одноимённого города уже десять лет считается одним из сильнейших в Швеции. Пробиться в первый по силе дивизион страны красно-белым впервые удалось в 2013 году, после чего они уже не выпадали из элиты. Сезон-2012/13, по итогам которого команда заработала повышение, считается знаковым в её истории.

Одним из ключевых героев той самый кампании стал Никлас Лихаген - хоккеист, мало известный за пределами Швеции, но ставший настоящей легендой на своей малой родине. Нападающий попал в систему «Эребру» ещё в юношестве, когда клуб носил старое название с припиской «90».

Дебютировать за клуб на профессиональном уровне швед смог уже в 17 лет, однако с ходу закрепиться в основе ему не удалось. Пару сезонов Лихагену пришлось курсировать между юниорским и взрослым составами, после чего он решил перейти в команду покрепче. В Эребру он вернулся спустя два года, чтобы вскоре помочь красно-белым пробиться во второй дивизион.

ХК "Эребру"

«Игрок, кажется, не дышит»

Цели клуба, однако, были ещё более амбициозными. Закрепившись в новой лиге, в сезоне-2009/2010 «Эребру» уже готовился к следующему марш-броску… Но планы команды и самого Никласа нарушил несчастный случай.

14 декабря «Эребру» играл с «Бофорс» очередной матч чемпионата страны. По ходу матча Лихагену, у которого до этого не было серьёзных проблем со здоровьем, неожиданно стало плохо. Хоккеист потерял сознание и рухнул на лёд.

Последствия инцидента могли быть трагическими, если бы не вмешательство арбитра. Вольмер Эдквист, обслуживающий встречу, тут же бросился на помощь спортсмену, не дожидаясь медиков: дело в том, что «на гражданке» сам он работал в скорой помощи.

- Я сразу понял, что произошло что-то серьёзное. Сначала я думал, что у него что-то с плечом, так как он лежал как-то неестественно. Но выбежавший с лавки запасных доктор сказал, что игрок, кажется, не дышит. И действительно, парень не подавал признаков жизни, - рассказывал позже арбитр.

ХК "Эребру"

Эдквист сделал хоккеисту массаж сердца, а подоспевший врач «Бофорс» параллельно делал ему искусственное дыхание. Мгновенная реакция специалистов спасла Лихагену жизнь: через несколько минут 26-летний спортсмен пришёл в сознание, после чего был госпитализирован.

Возвращение на лёд

Поступок судьи не могли не отметить организаторы. По итогам сезона Эдквист получил престижную премию: аудитория крупнейшего в стране спортивного комплекса в тот вечер встречала его стоя.

Самому спортсмену же после инцидента пришлось пройти долгое восстановление. Врачи обнаружили у Лихагена проблемы с сердцем, из-за которых ему потребовалось несколько трудных операций. Впервые он попытался вернуться на лёд два года спустя, но оказался не готов. Хирургам пришлось провести ещё одно вмешательство, заменив спортсмену сердечный клапан, после чего ритм сердца наконец стабилизировался.

- Я выбирал между механическим и биологическим клапаном свиньи, если бы я выбрал первый, никогда больше не смог бы играть в хоккей, был вынужден питаться до конца жизни антикоагулянтами, - вспоминал Никлас.

Триумфальное возвращение шведа на лёд всё же состоялось. Клуб согласился заключить с выздоровевшим хоккеистом новый контракт, после чего Лихаген провёл в составе «Эребру» весь сезон-2012/13 - и как раз помог красно-белым прорваться в первый дивизион, закрепив за собой статус легенды, после чего покинул команду уже навсегда. Показательно, что, несмотря на прошлые проблемы с сердцем, Никлас продолжал выступать в профессионалах вплоть до 2023 года: прошлая кампания стала для него уже 20-й в карьере.

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