Российский хоккеист трагически погиб на руках возлюбленной. Скорая ехала слишком долго

В конце нулевых годов КХЛ выставила клубам новые требования по медицинскому контролю за состоянием игроков. Поводом для реформ стала смерть Алексея Черепанова, печальная весть о которой вышла за пределы хоккейного сообщества, разлетевшись по всей стране.

Однако предотвратить трагедию, случившуюся двумя годами позже, не помогли даже нововведения лиги. Летом 2010 года из жизни неожиданно ушёл молодой хоккеист СКА, который никогда за всю карьеру не испытывал проблем со здоровьем.

Парень умер на руках своей девушки.

Форвард-универсал

Игорь Мисько попал в систему СКА в 2005 году, где и начал свою профессиональную карьеру. Дебют парня в Суперлиге состоялся, когда ему было всего 19 лет, однако в основе он закрепился далеко не сразу. На протяжении первых двух сезонов хоккеист постоянно метался между главной командой и фарм-клубом, полноценно прописавшись в составе питерцев только с приходом Барри Смита.

Архив "Советского спорта"

Молодой нападающий не считался звездой мирового масштаба и не вызывался ни во взрослую, ни в молодёжную сборную страны, однако в КХЛ выглядел убедительно и зрело. Игоря хвалили прежде всего за трудолюбие и исполнительность: он идеально выполнял любые тренерские установки и, будучи к тому же ещё и универсалом, мог помочь команде в любой фазе игры. Неспроста Ларионов сравнивал его с Йере Лехтиненом - одним из сильнейших на тот момент форвардов оборонительного плана на планете.

В рамках своей первой полноценной кампании за СКА Мисько набрал 13 очков в 51 матче - результат скромный, но достойный, учитывая, что играл он в нижних звеньях. Лишь спустя два года Смит отправил парня на повышение, но в одном ряду с лидерами хоккеист выступал недолго: слишком уж заметной была разница в классе. Тем не менее тренер продолжал доверять игроку: сезон Игорь отыграл практически полностью и помог питерцам занять первое место в дивизионе Боброва. Свой последний матч в карьере он провёл в марте 2010 года.

Архив "Советского спорта"

«В глазах потемнело»

Трагический инцидент произошёл 6 июля. В этот день Игорь вместе с друзьями и девушкой отправился купаться за город. Компания прихватила с собой шашлыки, но не алкоголь: приятель спортсмена позже рассказывал, что тот строго держал режим даже во время каникул.

Однако до озера молодые люди так и не добрались. Посреди пути Мисько услышал по радио прогноз: синоптики передавали аномальную жару. На эти слова Игорь отреагировал неожиданно: «У меня от этой жары в глазах потемнело», - сказал спортсмен и тут же потерял сознание, отпустив руль своей «Ауди».

- Когда ему стало плохо, машина двигалась со скоростью примерно 30 километров в час. Так что никакой серьёзной аварии, о которой написали некоторые СМИ, не было. Автомобиль просто уткнулся в какое-то препятствие, столб или дерево, и почти не получил повреждений, - рассказывал генеральный директор СКА Вадим Фисько.

«Тут человек умирает»

Ребята тут же выскочили из машины и попытались оказать хоккеисту первую помощь. Друг Игоря попытался вызвать скорую, однако на первый звонок ему ответили грубо, перенаправив в другой район и повесив трубку. Молодой человек пытался дозвониться до врачей, но те попросту не реагировали на вызов. Когда на той стороне наконец раздался голос, приятель Мисько был уже вне себя и буквально закричал: «Вы что, не понимаете, человек умирает, а мы рядом с вами совсем, шлите скорую!».

РИА Новости

К несчастью, карета скорой помощи прибыла слишком поздно - спустя полчаса после звонка. Мисько к тому моменту уже скончался, проведя последние минуты жизни на руках у своей возлюбленной.

Вскоре после произошедшего было инициировано подробное расследование возможных причин его смерти, однако никаких патологий, которые могли привести к сердечной недостаточности, выявлено не было. 26-й номер, под которым выступал Игорь, был выведен в СКА из обращения, а среди болельщиков клуба с тех ежегодно проводится футбольный турнир памяти молодого хоккеиста.