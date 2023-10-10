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Уникальное достижение Малкина. Трио из «Питтсбурга» вошло в историю

Евгений Малкин вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом установили историческое достижение, став самым долгоиграющим трио в истории спорта Северной Америки.
Уникальное достижение Малкина. Трио из «Питтсбурга» вошло в историю
10 октября 2023 15:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: НХЛ

Эти парни вступают уже в 18-й сезон в качестве партнёров по команде. До этого Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг делили лидерство по самому продолжительно играющему вместе трио с бейсболистами: в МЛБ с 1995 по 2011 годы за «Нью-Йорк Янкис» выступали Дерек Джитер, Мариано Ривера и Хорхе Посада.

«С этими двумя ребятами я многое пережил как на льду, так и за его пределами, – делится эмоциями Летанг. – Они всегда были рядом, также и я старался их поддерживать, когда «Джино» и Сид получали травмы».

НХЛ

Малкин и Кросби были, возможно, двумя лучшими центральными нападающими в НХЛ, когда «Питтсбург» выигрывал свои Кубки Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах. Сейчас это уже не так, но в лиге по-прежнему трудно найти дуэт настолько мастеровитых центрфорвардов.

Первым в стане «пингвинов» появился Кросби, а на его второй сезон-2006/2007 годов пришли Малкин с Летангом. Сидни был выбран под первым номером на драфте, Евгений под вторым, а Крис только в третьем раунде 62-м. В дебютном сезоне в НХЛ Кросби не сумел вывести «Питтсбург» в плей-офф, зато после прихода в «Пингвинз» Малкина с Летаном они пробивались в постсизон 16 раз подряд. Статистика у парней тоже просто сумасшедшая: Сидни и Евгений занимают второе и третье места в истории клуба по количеству набранных очков – 1502 и 1229. У Криса всё скромнее, но тоже впечатляет – 691 очко.

НХЛ

Капитан «Питтсбурга» делится своими мыслями об эпохальном достижении: «Все эти годы мы активно поддерживали и могли в любой момент довериться друг другу. И сейчас в этом плане мало что изменилось. Кстати, английский Малкина в те годы был так себе».

Напомним, что у всех троих были серьёзные проблемы со здоровьем. Кросби рисковал досрочно завершить карьеру из-за сотрясения мозга и его последствий: сезон-2010/2011 он закончил в первых числах января, а в следующем пропустил 60 матчей. У Летанга вообще было два инсульта –в 2014 и 2022 годах. А к Малкину уже лет как десять назад прикрепилась репутация «хрустального» игрока.

В 2022 году их совместная история могла закончиться, но сперва Летанг подписал новый контракт, а затем договорились и с Малкиным. Россиянин говорит о том, что чувствует дополнительную ответственность: «Мы все трое стараемся быть лучшей версией самих себя на каждой тренировке, в любой игре. Мы понимаем, что является лидерами команды, все остальные ребята смотрят на нас».

НХЛ

Кросби также признаётся, что для него достижение по-настоящему особенное: «В наше время в клубах большая текучка кадров, поэтому это большая редкость, когда удаётся играть вместе столько лет. Мы это ценим и благодарны за то время, что удалось провести в одной команде. Надеюсь, наше трио останется в Питтсбурге ещё на долгие годы».

Действительно, в современном спорте всё подчинено результату, поэтому крайне редко можно встретить игроков, которые оставались бы верны своей команде как в светлые, так и тёмные времена. И тем более, чтобы таких атлетов оказывалось сразу несколько.

источник: «Советский спорт»
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