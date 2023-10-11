Без наших в НХЛ никак! «Тампа» ворвалась в новый сезон с дублем российского нападающего

Стартовал долгожданный 108 сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и сходу турнир был отмечен громкой вывеской. После не самого яркого предсезонного турне «Тампа Бэй» приняла на «Амали Арене» бойких парней из «Нэшвилла». Несмотря на то, что «Молнии» каждый год с полной уверенностью претендуют на статус «контендера», начало регулярного чемпионата ожидало быть сложным из-за своры проблем, свалившихся на плечи Джона Купера.

В первую очередь, состояние команды было подпорчено томительным ожиданием подписанием нового контракта с многолетним капитаном Стивеном Стэмкосом. Лидер коллектива на протяжении всего лета рассчитывал на новое соглашение, однако руководство «Тампы» не особо торопилось продлевать сотрудничество с одним из ключевых хоккеистов в составе. Как итог, дело дошло до публичных заявлений со стороны нападающего, в которых Стивен выразил своё негодование, но и это пока что не привело к каким-либо переменам.

Но и отсутствие переговоров с канадцем не стало ключевой проблемой коллектива из Флориды. К разочарованию не только российской публики, но и всех, кто так или иначе связан с «Тампой», серьезное повреждение получил Василевский - главная «опора» клуба пропустить ближайшие два месяца. Конечно, впопыхах заменить россиянина все же удалось: временным вариантом в калитке стал Йонас Йоханссон. Но станет ли проведший всего 35 матчей в НХЛ кипер достойным дублером Андрея, буквально тащившего «на своем горбу» команду?

И все эти обстоятельства наталкивают лишь на один единственный вопрос - а не устанет ли бессменный Джон Купер от «Тампы»? Глядя на свору возникших проблем может показаться, что тренер выжал из команды практически все, что можно, и даже больше.

А что до «Нэшвилла», то главной интригой для этого коллектива стал поиска ответа на извечный вопрос: сможет ли одна из самых оборонительных команд НХЛ перекочевать в статус атакующей. Руководство очень плотно поработало над переходами и кажется, готова преподнести сюрприз всем зрителям. Но при этом, распоряжение клуба покинул Денис Гурьянов - приобретенного в июле игрока выставили на драфт отказов, а после и вовсе «спихнули» в фарм-клуб.

За ответами на все главные вопросы оба коллектива отправились на «Амали Арену» и превратили первый матч сезона в настоящее зрелище. В первую очередь, невозможно не отметить, в какой потрясающий форме находится Кучеров. С самого начала встречи «молнии» взяли инициативу в свои руки, что и вылилось в потрясающий гол россиянина на 10-й минуте.

Источник фото: ХК «Тампа»

Мощным щелчком нападающий не оставил ни единого шанса вратарю. Первая шайба «Тампы» - достойный ответ всем скептикам, списавшим коллектив со счетов ещё до старта. Ну а Никита, забивший первый гол в нынешнем сезоне, ясно дал понять, что в этом он будет «рвать и метать», хотя вообще мог пропустить начало регулярки из-за повреждения в матче предсезонного турне против «Флориды».

Следующие полчаса игры выдались более затянутыми: у «Тампы» не получалось реализовать свой атакующий потенциал, а «Нэшвилл», не изменяя себе, стал демонстрировать оборонительный хоккей, что иногда приводит к неожиданному результату. Старания Кучерова и компании были на момент разрушены контратакой в исполнении Форсберга и О'Райлли - 1:1, а в третьем периоде Пярссинен и вовсе вывел «Предаторз» вперёд.

Сложившаяся обстановка предполагала огненные 20 минут в заключительном периоде. Никто не стал сдаваться раньше времени, а «Тампа», славившаяся безумным характером, благодаря стараниям Ника Пола и Хагеля. «Вязкой» игры «Нэшвилла», конечно, хватило, чтобы сделать счет 3:3 - подвело удаление Кучерова, но далее в дело вступил исполнительский класс лидеров коллектива из Флориды.

Источник фото: ХК «Тампа»

На выпад соперников «молнии» ответили двумя безответными шайбами. С добивания после броска Сергачева забил Пол, а после с передачи всё того же Ника Кучеров окончательно прибил «Нэшвилл». Как итог, 5:3 в огненном противостоянии, которое четко определило две вещи - наши парни готовы вновь разрывать НХЛ, а там самая, непоколебимая «Тампа» готова устремиться в погоню за титулом, невзирая на какие-либо проблемы.