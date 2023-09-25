Голкипер «Тампы» Василевский пропускает начало предсезонки из-за травмы

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пока не приступил к работе в тренировочном лагере команды.

Как сообщает Hockey News со ссылкой на главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера, 29-летний хоккеист имеет проблемы со здоровьем.

«Сейчас он имеет дело с некоторыми проблемами. Еще только начало тренировочного лагеря, мы не хотим его торопить. Когда он будет готов, то вернется в строй», — заявил Купер.

В минувшем сезоне «Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Торонто». Василевский в плей-офф отражал лишь 87,5% бросков.