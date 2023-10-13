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Шестёркин побил важный рекорд, Панарин набрал два очка. Яркое начало россиян в «Рейнджерс»

«Синерубашечники» не заметили соперника в первом матче нового сезона НХЛ.
Шестёркин побил важный рекорд, Панарин набрал два очка. Яркое начало россиян в «Рейнджерс»
13 октября 2023 10:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: НХЛ

Россияне вовсю устраивают перфомансы в НХЛ. Сезон только начался, а наши парни уже подняли шум в Америке. Сначала порадовал форвард Никита Кучеров, который стал автором первого гола в 107-м сезоне НХЛ и оформил дубль во встрече с «Нэшвиллом», а теперь показали класс хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шестёркин.

НХЛ

Первый матч сезона «синерубашечники» проводили против «Баффало Сейбрз» на гостевой арене, но чувствовали они себя как дома. Показывая своё превосходство с первых же секунд, к первой заброшенной шайбе хоккеисты пришли уже на четвёртой минуте. И вот же неожиданность – забил сам Алексис Лафренье. Когда-то первый номер драфта из Канады, на которого строили невероятные планы, но реализовать свой потенциал он так и не смог. И лишь на свой четвёртый сезон в НХЛ он забивает в первом матче сезона. А может сейчас он набрал нужные кондиции и поспорит ещё с Коннором Бедардом или Коннором Макдэвидом, например? А передачу Лафренье отдал российский форвард Артемий Панарин. Он оставил для своего одноклубника пустые ворота – тому оставалось лишь замкнуть.

НХЛ

Натиск «Рейнджерс» не останавливался. Они владели преимуществом на каждом участке льда. И вот к 13-й минуте в итоге удвоили своё превосходство. Теперь постарался уже немолодой Крис Крайдер. Ему 33 года. И ведь как же быстро летит время! Но ничего, Овечкин же ещё играет и ставит рекорды.

На второй период запал «Рейнджерс» никуда не делся. И к 13-й минуте второго отрезка матча теперь уже свой гол забил Панарин. Продемонстрировал настоящий класс россиянин. Соперники зря дали ему лишнюю секунду времени – он ею идеально воспользовался, просто прошив вратаря, щёлкнув в дальний угол. Ай да Артемий! Через пять минут голом ответил немец Джон-Джейсон Петерка.

Заброшенная шайба одноклубника, конечно же, прибавила сил и эмоций хозяевам. Но это был явно не их день. Весь период «Баффало» атаковал, создавая моменты один за другим, но взять ворота «синерубашечников» так и не вышло. Зато гости воспользовались снятием вратаря – дубль оформил Крис Крайдер. А затем выдающий гол имени Мики Зибанеджада забил «Рейнджерс». Не самый пластичный, но насколько же умелый и техничный дриблинг продемонстрировал форвард и выкатил под идеальный удар Джейкобу Трубе. Итоговый счёт – 5:1.

НХЛ

Помимо Панарина, отметить ещё стоит и Игоря Шестёркина, который уверенно отстоял штурм «Баффало» в третьем периоде и пропустил лишь один гол. Также он побил важный для клуба рекорд, быстрее всех вратарей «Рейнджерс» одержав 100 побед в НХЛ. На это ему понадобилось всего 159 матчей.

Шестёркин установил седьмой результат в истории НХЛ, одержав первые 100 побед в 159 матчах

источник: «Советский спорт»
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