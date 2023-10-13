Смяли за четыре минуты. «Авангард» обыграл «Динамо» в день памяти Алексея Черепанова

13 октября для хоккейного Омска — день особый. 15 лет назад во время матча с подмосковным «Витязем» потерял сознание молодой форвард «Авангарда» Алексей Черепанов. У него остановилось сердце и врачи не смогли помочь восходящей звезде российского спорта. С Алексеем прощался весь город. А матчи, которые с тех пор проходят в этот день, «ястребы» проводят с особенным настроем.

На этот раз в годовщину той трагедии омичей ожидало очень непростое испытание — встреча с одним из самых принципиальных соперников в лиге. В первый раз в этом сезоне «Авангард» и «Динамо» встретились в конце сентября в Москве. И тогда всё закончилось крайне неудачно для гостей. Команда Алексея Кудашова буквально смяла соперника, отправив в ворота сибирского клуба шесть безответных шайб.

Источник фото: РИА Новости

Допустить повторения подобного исхода в памятный день допустить было нельзя. Символическое вбрасывание в этой игре провела мама Алексея Черепанова — и спустя мгновения игра началась. Хозяева льда сразу дали понять сопернику, что победа в этом матче для них — дело чести. Они раз за разом нагружали Константина Волкова работой. И за шесть секунд до сирены на первый перерыв их усилия, казалось, принесли плоды. Игорь Гераськин влетел в зону бело-голубых и со второй попытки переправил шайбу в ворота гостей. Но Алексей Кудашов воспользовался правом на тренерский запрос — и он подтвердил его правоту. Видеопросмотр показал, что Денис Венгрыжановский по ходу голевой атаки блокировал Волкова. Так что в раздевалки команды отправились при нулях на на табло.

Что не получилось сделать в первом периоде, с успехом удалось во втором. Четырёхминутный отрезок в исполнении «Авангарда» буквально смёл «Динамо» со льда. Началось всё с шикарной комбинации с участием Ивана Николишина и Владимира Ткачёва, которую точным броском завершил Михаил Гуляев. Уже совсем скоро в ворота Волкова влетела ещё одна шайба за авторством Рида Буше, который завершил усилия партнёров в большинстве. А после того, как свою фамилию в самую важную графу протокола встречи внёс Игорь Мартынов, огорчённый голкипер москвичей отправился на скамейку, уступив место Илье Коновалову.

Источник фото: ХК «Авангард»

На то, чтобы переломить ход встречи, у «Динамо» по хоккейным меркам была целая вечность — больше полутора периодов. Но в их действиях на протяжении всего этого времени неумолимо сквозила какая-то обречённость. Против сумасшедшего настроя «Авангарда» ответных козырей у Кудашова не нашлось. Да и поймавший кураж Илья Проскуряков упорно не хотел пропускать. В итоге опытнейший голкипер оформил свой первый «сухарь» в этом сезоне» и тридцать пятый за время выступлений в КХЛ. А «Авангард» добился уверенной победы — 3:0 — и взял вполне убедительный реванш за сентябрьский разгром в Москве.