Подавляющее большинство. Главный козырь помог «Динамо» разгромить омичей

Матчи московского «Динамо» и омского «Авангарда» всегда проходят с особенным накалом. И это не удивительно, ведь именно с матчами против бело-голубых связаны, пожалуй, две самые неприятные страницы в истории «ястребов». В 2005 году, ещё в эпоху Суперлиги столичный клуб нанёс сибирякам самое крупное поражение за время их выступления в плей-офф чемпионатов страны. На табло к финальной сирене тогда горели ошеломляющие для болельщиков омичей цифры — 11:0 в пользу хозяев льда.

А семь лет спустя команды сошлись уже в финале розыгрыша Кубка Гагарина. После четырёх матчей решающей серии «Авангард» вёл со счётом 3:1 и находился в шаге от завоевания трофея. Но три победы подряд позволили динамовцам привезти почётный приз в Москву. Вдвойне обидным для омских любителей хоккея был тот факт, что золотую для бело-голубых шайбу забросил хорошо известный по выступлениям за «Авангард» Якуб Клепиш.

Так что в дополнительном настрое на очередную очную встречу не нуждались ни те, ни другие. До плей-офф ещё очень и очень далеко, но лишний раз «поставить на место» принципиального соперника никогда не бывает лишним.

Игровое преимущество бело-голубых на площадке обозначилось довольно быстро. И на восьмой минуте динамовцы вышли вперёд. Бреннан Менелл нашёл на чужом пятачке Седрика Пакетта, и тот переиграл Василия Демченко. На первый перерыв команды отправились при минимальном перевесе хозяев льда. А вот второй период стал настоящим кошмаром для омичей.

РИА Новости

Началось всё с гола Менелла в равных составах. А затем на площадке начался самый настоящий фестиваль игры в большинстве от лучшей команды сезона в этом компоненте. Гости раз за разом нарушали правила, а игроки «Динамо» методично наказывали их за это. Максим Джиошвили, Никита Нусев и Эрик О'Делл сделали счёт совсем уж неприличным для «Авангарда». А основной голкипер омичей отправился на скамейку, уступив место в створе Андрею Мишурову.

РИА Новости

Но и сменщику Василия Демченко не удалось в этот вечер уйти со льда без пропущенных шайб. Ещё одно большинство «Динамо» - и Гусев оформляет дубль. Только после этого бело-голубые позволили себе немного сбавить скорости. При этом до предела расстроенные хоккеисты «Авангарда» никак не могли организовать хоть какую-опасность у ворот Константина Волкова. 6:0 - «Динамо» громит принципиального соперника. Следующими средство против фантастического большинства бело-голубых придётся искать тренерскому штабу удивившего на старте сезона «Куньлуня». Матч в Мытищах пройдёт уже в понедельник.

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