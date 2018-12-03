Владимир Крикунов: Сегодня «Динамо» было не в голосе! Но мы двигаемся вперед

Хоккей 03 декабря 2018 23:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Амуром» в овертайме – 3:2 и пожурил своих игроков.

В матче с «Амуром» динамовцы вели в счете 2:0, однако затем позволили гостям сравнять счет и победную шайбу забросили в итоге только в овертайме, где отличился защитник Юусо Хиетанен.

Эта победа стала для «Динамо» уже пятой кряду и позволила бело-голубым выйти на шестое место в таблице Запада.

- Мы сегодня были «не в голосе», - пожурил свою команду после победы Владимир Крикунов. - Удалений слишком много нахватали в первом периоде. Явно психологически оказались не готовы к серьезной борьбе. Думали, наверное, что как в Нижнем Новгороде, легко все получится. А тут еще первый гол забили. Я, когда его увидел, так и подумал: наверное, нам сегодня будет очень тяжело! Не было концентрации, необходимой для хорошей игры. Хорошо, что два очка все же взяли и потихонечку двигаемся вперед. Будем надеяться, что и в дальнейшем продолжим побеждать.

- Нерезультативная игра в большинстве против «Амура» - это также отсутствие концентрации или…

- Именно это. В третьем периоде вроде уже и собрались. Но, если с самого начала нормально не играешь, потом делать результат очень сложно.

- Андрей Алексеев сможет стать стабильным снайпером? В Нижнем он сделал победный дубль. А сейчас моментов имел еще больше. И ничего.

- Станет. Если будет играть так, как в Нижнем, а не как сегодня.

- Закриссон собирается возвращаться в строй?

- Он, может, и собирается. Но надо, чтоб мы еще собрались. Пока ему рано возвращаться.

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский, напротив, даже после поражения похвалил хабаровчан за характер.

- Знали, что в Москве нас ждет очень серьезный соперник и готовились соответственно, - прокомментировал матч Борщевский. - Встреча получилась непростая. Уступали 0:2, но рук не сложили, продолжали навязывать свою игру. И счет сравняли. В большинстве сыграли неплохо, забили одну шайбу. Но можно было и больше. Заработанное в матче с «Динамо» очко записываю в актив своим ребятам. За то, что они проявили характер в борьбе с сильным противником.

- Сегодня в заявке на матч наконец появился ваш новый вратарь Марек Лангхамер, о подписании контракта с которым вы объявили еще две недели назад. Почему так долго ждали? И зачем он вам вообще нужен? Ведь Алексей Мурыгин играет очень уверенно.

- Лангхамер, еще находясь в Чехии, пропустил несколько матчей. Поэтому дали ему подготовиться. И вот сейчас вводим в состав. У нас еще и Евгений Аликин есть. Три хороших вратаря. Перед каждой встречей будем думать – кому из них играть.

- Ветераны Максим Кондратьев и Виталий Атюшов скоро вернутся в строй?

- Хотелось бы! У Кондратьева серьезная травма. Мы его в поездку не брали. Он занимается в Хабаровске по индивидуальной программе. А Атюшов с командой.