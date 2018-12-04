Своими клюшками и чужими: 16-я победа подряд ЦСКА. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 04 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

5304 зрителей посетили вчера премьеру КХЛ в Мытищах. Один из крупнейших городов Подмосковья не видел большой хоккей после 25 апреля 2015 года, когда сборная России уступила шведам в контрольном матче (2:3 от). Тогда на «Арене Мытищи» собралось 6782 зрителя.

700 матчей в КХЛ – этого рубежа достиг капитан «Металлурга» Сергей Мозякин.

16 матчей продолжается победная серия ЦСКА. Вчера исход игры в Сочи решил дубль Сергея Толчинского, забившего голы с интервалом в 25 секунд. Причем первую шайбу в свои ворота забросил защитник Юрий Александров, но ее записали на счет Толчинского.

6 сухарей засушил «ястреб» Игорь Бобков.

5 матчей подряд набирает баллы за результативность московский динамовец Вадим Шипачев. На этом игровом отрезке он записал в актив 9 (3+6) очков.

СТАТИСТИКА

Авангард – Салават Юлаев – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Арена Балашиха. 4313 зрителей. Гол: 1:0 Фисенко 2 (Франсон, А.Галимов, 34.38). Вратари: Бобков – Метсола (58.53). Броски: 32-29. Штраф: 2-4.

Спартак – Динамо Р – 3:2 бул. (1:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Арена Мытищи. 5304. Г: Калинин, Федоров, Ганзл (реш. бул.) – Макмиллан, Кларк. В: Гудачек – Билялов. Б: 28-28. Ш: 10-10.

Барыс – Металлург – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). Барыс Арена. 5150. Г: Акользин, Фрэттин, Михайлис – Любимов, Пакаринен. В: Карлссон – Загидулин. Б: 24-30. Ш: 12-4.

Сибирь – Адмирал – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Сибирь. 4701. Г: Пешехонов, Брюле (2) – А.Стрельцов. В: Красиков – Серебряков (Красоткин). Б: 27- 27. Ш: 10-14.

Ак Барс – Северсталь – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0). Татнефть Арена. 6868. Г: Лукоянов, Потапов, Кара, Секач – Кодола, Карлин. В: Подъяпольский – Артамкин. Б: 39-36. Ш: 10-6.

Локомотив – Куньлунь – 2:1 бул. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Арена-2000. 8000. Г: Кронвалль, Апальков (реш. бул.) – Фонтэйн. В: Салак – Лазушин. Б: 29-23. Ш: 4-4.

Динамо Мск – Амур – 3:2 от (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Мегаспорт. 3194. Г: Шипачев, Мозер, Хиетанен – Зогорна, Файзуллин. В: Бочаров – Мурыгин. Б: 38-42. Ш: 10-8.

ХК Сочи – ЦСКА – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Большой. 6185. Г: Старков – Толчинский (2), Телегин. В: Шикин – Сорокин. Б: 22-37. Ш: 4-4.

АНОНС ДНЯ

19.30* Авангард – Трактор (КХЛ ТВ)

19.30 СКА – Торпедо (КХЛ ТВ HD)

19.30 Динамо Мн – Нефтехимик

* Время московское