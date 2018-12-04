Кучеров разрывает «Нью-Джерси», но не смеется. Первый гол Яковлева. О дне НХЛ

Хоккей 04 декабря 2018 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал такую форму, что может стать лучшим бомбардиром лиги – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. МАТЧ КУЧЕРОВА

Никита Кучеров в потрясающей форме! Теперь он разорвал «Нью-Джерси» (5:1), забив гол и отдав три передачи. Собственно, Кучеров и открыл счет в этом матче, когда получил передачу от своего партнера Брэйдена Пойнта и нанес разящий бросок.

Вообще атака у «Лайтнинг» просто потрясающая, нет лучше в лиге. Даже олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, включив этот матч, был восхищен: «Первый раз в этом сезоне смотрю «Тампу» и Кучерова. Ну это какие-то инопланетяне! Либо я очень много насмотрелся КХЛ, либо НХЛ так далеко ушла вперед по сравнению с нашей лигой».

Я бы не стал проводить прямые параллели. Но «Тампа» реально собрала чумовую банду в нападении. Там есть Стэмкос (1+1), Пойнт (1+2), Джонсон (1+0), Палат (0+1), Гурд (1+0)… В общем, отличиться может кто угодно!

Кучеров набирает очки уже в 10 матчах подряд (5+19=24). Это повторение его личного рекорда. В седьмой раз за карьеру набрать четыре очка в одной игре? Пожалуйста! Выдать два сезона подряд бомбардирскую серию из 10 матчей? Легко! А ведь в истории НХЛ это удавалось лишь 12 игрокам. Рекорд «Тампы» – серия из 18 матчей, и она принадлежит Стэмкосу. Но сейчас Куч набрал такой ход, что легко может это перебить. Даже непонятно, как останавливать этого человека.

Он уже третий в гонке бомбардиров (42 очка), наступая на пятки двум парням из «Колорадо» – Нэйтану Маккиннону (43) и Микко Рантанену (45). А еще у Кучерова спросили: «Что вы так сдержанно радуетесь своим голам?»

Никита ответил: «А чего радоваться-то? Но буду работать над этим». Я бы тут сказал так: у Кучерова в голове задрана планка профи, и для него всякие там рутинные голы в регулярке – обычная часть работы. Он – молодой, но его в хоккее реально тяжело чем-то удивить. Он будет радоваться, когда поднимет Кубок Стэнли над головой. Но там вы не увидите, что он начнет купаться в фонтане. Просто другой характер.

2. ГОЛ ЯКОВЛЕВА

В этом же матче защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев забил свой первый гол в НХЛ. Это случилось уже при счете 3:0, когда «Тампа» практически обеспечила себе победу.

«Дьяволы» очень удачно разыграли вбрасывание, Яковлев оказался один на левой штанге – и он со всей силы бросил под перекладину. Надеюсь, он сохранит эту шайбу, которую ему оформят на специальную подставку. Память на долгие годы.

Что сказать о перспективе Егора? Он провел восемь матчей в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка, что прилично для защитника. Яковлев играет живо, мобильно. И если «Нью-Джерси» не хочет его потерять в следующем сезоне, то надо парня заигрывать побольше. Пусть закрепляется в НХЛ, и «Девилз» получат хорошего защитника. Да и для сборной России прокачивают игрока. Что-то подсказывает, мы еще увидим Яковлева на чемпионате мира в Братиславе.

А вот Валерий Ничушкин вернулся в НХЛ очень незаметно. Форвард «Далласа» не забивает в 22 матчах подряд, и на его счету только четыре голевые передачи. Я бы этому не удивлялся. Валерий в «Старз» превратился в ролевого игрока-бегунка, получающего по 13 минут игрового времени. Образно говоря, он таскает пианино, на котором играют другие. И я пока не вижу, как может измениться роль Ничушкина. Лучше бы оставался в ЦСКА, где хоть и есть ротация, но там Валерий был на виду.

3. ПОТОЛОК РАСТЕТ

Важная новость из НХЛ. В первый день заседания совета директоров комиссионер Гэри Беттмэн назвал прогноз о том, каким будет размер потолка зарплат на следующий сезон.

Ожидается, что он составит 83 миллиона долларов. И это на 3,5 миллиона больше текущего потолка.

«Может быть, миллионом больше или миллионом меньше. Но то число, которое мы объявили сейчас – 83 миллиона. Потолок зарплат способствовал здоровью и развитию нашей игры, что создало самый необычный конкурентный баланс не только в нашей истории, но и во всех профессиональных видах спорта. При этом потолок вырос с 39 млн в первый сезон до более 80 миллионов долларов в следующем году, и это здорово», – сказал Беттмэн в интервью официальному сайту НХЛ.

Какие делаем выводы с российской колокольни?

Лично я не вижу причин для игроков устраивать локаут. Да, нужно повоевать за то, чтобы эскроу стал меньше. Это – ежегодные отчисления в фонд лиги, которые напрягают хоккеистов. Но вопрос решается в переговорах между профсоюзом и НХЛ. То есть стало меньше шансов, что в 2020 году в Россию снова нахлынет поток игроков из Северной Америки, что развеселит публику, но сломает нам чемпионат.

Во-вторых, теперь под потолок зарплат будет проще уместить топ-звезд. Это важно тому же «Торонто», который еще должен подписать к следующему лету Остона Мэттьюза, Митча Марнера, Каспери Капанена – своих молодых и талантливых нападающих.

Это важно и для Артемия Панарина с Сергеем Бобровским, чьи контракты подходят к концу. По идее, они могут просить по $12 млн за год, став неограниченно свободными агентами. И им эти деньги дадут.

В-третьих, увеличится поток игроков из КХЛ в НХЛ. Потому что для России зарплата в 70 млн рублей за год – это шикарно. И это ставка, на которой сидят многие звезды даже в СКА. Но по меркам НХЛ это лишь один миллион долларов. Зарплаты в Америке вырастут еще больше, и есть шанс срубить джек-пот. И, кроме этого, поиграть в лучшей хоккейной лиге мира. Вот какой смысл Голышеву, Кравцову, Капризову, Григоренко и многим другим оставаться в КХЛ? Конечно, они все уедут. Но это стимул для нашей лиги, чтобы наладить детские школы и выращивать еще больше капризовых. НХЛ подготовит нам звезд для сборной, а молодежь будет радовать нас в России. Подчеркну – талантливая молодежь, а не левые легионеры.

СТАТИСТИКА

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

ЯКОВЛЕВ – КУЧЕРОВ, Пойнт (КУЧЕРОВ), Джонсон (КУЧЕРОВ), Гурд, Стэмкос (КУЧЕРОВ)

НД: Яковлев (1+0; +1, 2, 2, 15.41)

ТБ: Кучеров (1+3; +2, 2, 2, 16.00)

Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 19.29)

Даллас – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Дикинсон, Ричи, Бенн (РАДУЛОВ), Линделл – Хаира

Д: Радулов (0+1; 0, 0, 1, 15.53)

Ничушкин (0+0; -1, 0, 1, 13.43)

в Худобин (28-29; 96,6.*, 59.48)

Нэшвилл – Баффало – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Эллис, Фиала – Райнхарт

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.