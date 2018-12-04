Кучеров разрывает «Нью-Джерси», но не смеется. Первый гол Яковлева. О дне НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал такую форму, что может стать лучшим бомбардиром лиги – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».
Никита Кучеров в потрясающей форме! Теперь он разорвал «Нью-Джерси» (5:1), забив гол и отдав три передачи. Собственно, Кучеров и открыл счет в этом матче, когда получил передачу от своего партнера Брэйдена Пойнта и нанес разящий бросок.
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Никита Кучеров 12-я шайба в сезоне. Нью-Джерси 1:5 Тампа 🏒 New Jersey Devils 1:5 Tampa Bay Lightning 🥅 #nhl #hockey #~*for~* #l4l #нхл #~*forfollow #nhlrustop #ice #top #beauty #thebest #score #goals #man #sport #хоккей #vine #day #game #россия #stanleycup #russia #живихоккеем #star #look #amazing #watch #kucherov #tampa #win @nikitakucherov86
Публикация от Русские в НХЛ 🏒🥅 (@nhlrussiatop)
Вообще атака у «Лайтнинг» просто потрясающая, нет лучше в лиге. Даже олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, включив этот матч, был восхищен: «Первый раз в этом сезоне смотрю «Тампу» и Кучерова. Ну это какие-то инопланетяне! Либо я очень много насмотрелся КХЛ, либо НХЛ так далеко ушла вперед по сравнению с нашей лигой».
Я бы не стал проводить прямые параллели. Но «Тампа» реально собрала чумовую банду в нападении. Там есть Стэмкос (1+1), Пойнт (1+2), Джонсон (1+0), Палат (0+1), Гурд (1+0)… В общем, отличиться может кто угодно!
Кучеров набирает очки уже в 10 матчах подряд (5+19=24). Это повторение его личного рекорда. В седьмой раз за карьеру набрать четыре очка в одной игре? Пожалуйста! Выдать два сезона подряд бомбардирскую серию из 10 матчей? Легко! А ведь в истории НХЛ это удавалось лишь 12 игрокам. Рекорд «Тампы» – серия из 18 матчей, и она принадлежит Стэмкосу. Но сейчас Куч набрал такой ход, что легко может это перебить. Даже непонятно, как останавливать этого человека.
Он уже третий в гонке бомбардиров (42 очка), наступая на пятки двум парням из «Колорадо» – Нэйтану Маккиннону (43) и Микко Рантанену (45). А еще у Кучерова спросили: «Что вы так сдержанно радуетесь своим голам?»
Никита ответил: «А чего радоваться-то? Но буду работать над этим». Я бы тут сказал так: у Кучерова в голове задрана планка профи, и для него всякие там рутинные голы в регулярке – обычная часть работы. Он – молодой, но его в хоккее реально тяжело чем-то удивить. Он будет радоваться, когда поднимет Кубок Стэнли над головой. Но там вы не увидите, что он начнет купаться в фонтане. Просто другой характер.
В этом же матче защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев забил свой первый гол в НХЛ. Это случилось уже при счете 3:0, когда «Тампа» практически обеспечила себе победу.
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Егор #Яковлев (@yak44) забил свой первый гол в НХЛ. Получив отличный пас от Ватанена, Егор бросил что силы под перекладину. Брутальный гол получился. На данный момент за плечами Егора 8 матчей в НХЛ, в которых он набрал 3 (1+2) очка с полезностью -1. Конкретно в этом матче Яковлев сыграл 15:41 минут и набрал 1 очко с полезностью +1. . #НьюДжерси - #ТампаБей 1:5. . #хоккей #спорт #Россия #НХЛ #hockey #icehockey #hockeyplayer #nhl #Russia #russian_nhl #puck #ice #goals #newjersey #newjerseydevils #Yakovlev
Публикация от Русские в НХЛ (@russian_nhl)
«Дьяволы» очень удачно разыграли вбрасывание, Яковлев оказался один на левой штанге – и он со всей силы бросил под перекладину. Надеюсь, он сохранит эту шайбу, которую ему оформят на специальную подставку. Память на долгие годы.
Что сказать о перспективе Егора? Он провел восемь матчей в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка, что прилично для защитника. Яковлев играет живо, мобильно. И если «Нью-Джерси» не хочет его потерять в следующем сезоне, то надо парня заигрывать побольше. Пусть закрепляется в НХЛ, и «Девилз» получат хорошего защитника. Да и для сборной России прокачивают игрока. Что-то подсказывает, мы еще увидим Яковлева на чемпионате мира в Братиславе.
А вот Валерий Ничушкин вернулся в НХЛ очень незаметно. Форвард «Далласа» не забивает в 22 матчах подряд, и на его счету только четыре голевые передачи. Я бы этому не удивлялся. Валерий в «Старз» превратился в ролевого игрока-бегунка, получающего по 13 минут игрового времени. Образно говоря, он таскает пианино, на котором играют другие. И я пока не вижу, как может измениться роль Ничушкина. Лучше бы оставался в ЦСКА, где хоть и есть ротация, но там Валерий был на виду.
Важная новость из НХЛ. В первый день заседания совета директоров комиссионер Гэри Беттмэн назвал прогноз о том, каким будет размер потолка зарплат на следующий сезон.
Ожидается, что он составит 83 миллиона долларов. И это на 3,5 миллиона больше текущего потолка.
«Может быть, миллионом больше или миллионом меньше. Но то число, которое мы объявили сейчас – 83 миллиона. Потолок зарплат способствовал здоровью и развитию нашей игры, что создало самый необычный конкурентный баланс не только в нашей истории, но и во всех профессиональных видах спорта. При этом потолок вырос с 39 млн в первый сезон до более 80 миллионов долларов в следующем году, и это здорово», – сказал Беттмэн в интервью официальному сайту НХЛ.
Какие делаем выводы с российской колокольни?
Лично я не вижу причин для игроков устраивать локаут. Да, нужно повоевать за то, чтобы эскроу стал меньше. Это – ежегодные отчисления в фонд лиги, которые напрягают хоккеистов. Но вопрос решается в переговорах между профсоюзом и НХЛ. То есть стало меньше шансов, что в 2020 году в Россию снова нахлынет поток игроков из Северной Америки, что развеселит публику, но сломает нам чемпионат.
Во-вторых, теперь под потолок зарплат будет проще уместить топ-звезд. Это важно тому же «Торонто», который еще должен подписать к следующему лету Остона Мэттьюза, Митча Марнера, Каспери Капанена – своих молодых и талантливых нападающих.
Это важно и для Артемия Панарина с Сергеем Бобровским, чьи контракты подходят к концу. По идее, они могут просить по $12 млн за год, став неограниченно свободными агентами. И им эти деньги дадут.
В-третьих, увеличится поток игроков из КХЛ в НХЛ. Потому что для России зарплата в 70 млн рублей за год – это шикарно. И это ставка, на которой сидят многие звезды даже в СКА. Но по меркам НХЛ это лишь один миллион долларов. Зарплаты в Америке вырастут еще больше, и есть шанс срубить джек-пот. И, кроме этого, поиграть в лучшей хоккейной лиге мира. Вот какой смысл Голышеву, Кравцову, Капризову, Григоренко и многим другим оставаться в КХЛ? Конечно, они все уедут. Но это стимул для нашей лиги, чтобы наладить детские школы и выращивать еще больше капризовых. НХЛ подготовит нам звезд для сборной, а молодежь будет радовать нас в России. Подчеркну – талантливая молодежь, а не левые легионеры.
СТАТИСТИКА
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
ЯКОВЛЕВ – КУЧЕРОВ, Пойнт (КУЧЕРОВ), Джонсон (КУЧЕРОВ), Гурд, Стэмкос (КУЧЕРОВ)
НД: Яковлев (1+0; +1, 2, 2, 15.41)
ТБ: Кучеров (1+3; +2, 2, 2, 16.00)
Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 19.29)
Даллас – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Дикинсон, Ричи, Бенн (РАДУЛОВ), Линделл – Хаира
Д: Радулов (0+1; 0, 0, 1, 15.53)
Ничушкин (0+0; -1, 0, 1, 13.43)
в Худобин (28-29; 96,6.*, 59.48)
Нэшвилл – Баффало – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Эллис, Фиала – Райнхарт
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.