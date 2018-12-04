От Капризова до Кетова. Такую сборную России мы собирали под Олимпиаду

Хоккей 04 декабря 2018 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» оценивает состав сборной России, который назван перед Кубком Первого канала.

Аксиома – на любые этапы Евротура можно возить кого угодно, проводя любые эксперименты. Швеция, Чехия, Финляндия – пожалуйста. Российский этап Евротура – это святое. Его показывают по Первому каналу. На него ходит домашняя публика, собирая аншлаги. Теперь мы вообще хотим побить рекорд, собрав больше 70 тысяч зрителей на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

Поэтому штаб сборной России был должен вызвать всех сильнейших – здесь и сейчас. И что мы видим?

Есть два ударных звена. Тройка Михаил Григоренко – Линден Вэй – Кирилл Капризов отжигает в КХЛ. Такой ход набрал ЦСКА, что просто страшно. Как, канадцу Вэю еще не выписан российский паспорт? Непорядок! Но вы знаете, Григоренко и Капризов, эти два героя нашего времени, отлично играют, и когда в центре Максим Шалунов. А вот же он, в составе!

Есть модернизированное звено из СКА: Никита Гусев – Николай Прохоркин – Александр Барабанов. Модернизация в том, что мы помним, там раньше играл Павел Дацюк. Причем Павел Валерьевич тоже вызван в сборную. Его там не может не быть – в заявке. Потому что Волшебник давным-давно стал афишей этого грандиозного матча Россия – Финляндия на футбольном стадионе. Дацюк висит на всех баннерах.

Но по информации «Советского спорта», Дацюк может не сыграть на Кубке Первого канала. Признаки этого – то, что дополнительно приглашен Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева». То, что с звене с Гусевым мы пока видим именно Прохоркина. В общем, лично для нас, это главная интрига – сыграет ли Дацюк. Пока давайте верить, что да. Но все-таки Волшебник должен восстанавливаться по индивидуальному графику. Он же – не мальчишка 25 лет.

В сильнейшем составе сборной России сразу 10 игроков ЦСКА и 11 игроков СКА. В сумме – 21, и это очень похоже на то, как год назад формировалась олимпийская сборная России под Корею. Ну а что скрывать? Лучшие силы КХЛ собраны в двух армейских клубах. Вот почему через неделю после Кубка Первого канала на том же футбольном стадионе 22 декабря мы увидим суперматч СКА – ЦСКА, который тоже может собрать больше 70 000 зрителей. И это будет уже рекорд для нашей лиги.

Но разница с олимпийским составом в том, что там были представители трех команд. А теперь – сразу восьми. Есть «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев». Есть не только топ-бомбардиры, но и рабочие лошадки вроде Ильи Каблукова и нового капитана СКА Евгения Кетова. А почему нет? Парни играют стабильно, пусть теперь на международном уровне себя покажут. Кстати, Кетов капитанил и в ноябре на «Кубке Карьяла».

Все понятно с вратарями. Есть два олимпийских чемпиона – Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. И здорово в этом сезоне раскрылся Игорь Бобков, которому главный тренер Боб Хартли доверяет в «Авангарде». Но мы пока видим Игоря все-таки в роли третьего голкипера. Посмотрим, дадут ли ему сыграть.

Интересно, что теперь в сборной России нет ни одного новичка. Эксперименты в данном случае неуместны. При этом команда у нас молодая (средний возраст – 24 года). И не очень крупная (в среднем – 186/91). И кажется, это рекорд для Евротура, чтобы один этап проходил сразу в трех городах. Вишенка на торте – хоккейный матч на футбольном стадионе. Это будет круто!

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).