НХЛ пришла в Изумрудный город. Как в лигу вступит Сиэтл - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 14:00Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    НХЛ пришла в Изумрудный город. Как в лигу вступит Сиэтл

    НХЛ приняла решение, что в лигу с сезона 2021-22 вступит 32-й клуб. И он будет базироваться в Сиэтле.

    В прошлом сезоне в НХЛ вступил «Вегас», заплатив взнос в $500 млн. Теперь владельцем «Сиэтла» пришлось раскошелиться на $650 млн. Да, правильно Алексей Яшин вкладывается в акции спортивных команд – они в Америке будут только расти.

    Почему надо ждать до 2021 года? Необходимо время на то, чтобы реконструировать KeyArena, где раньше выступал клуб НБА – «Сиэтл Суперсоникс». Сейчас эта команда уехала в Оклахому. В модернизацию стадиона вложат еще $700 млн. Так что почувствуйте размах. Кроме того, в НХЛ в 2020 году может случиться локаут. Поэтому премьеру «Сиэтла» решили не ставить под угрозу.

    Кстати, «Суперсоникс» («Сверхзвуковые») – отличное название и для хоккейного клуба, который будет выступать в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. А вот «Аризона» перейдет в Центральный дивизион. Видите, как принимают решения в НХЛ – за два с половиной года до события.

    Почему выбран Сиэтл? «Это инновационный, красивый, быстрорастущий город Северной Америки. И у него богатая хоккейная история. Ведь этот город первым в США завоевал Кубок Стэнли», - напомнил нам комиссар Гари Бэттман.

    Да, представьте себе, клуб «Сиэтл Метрополитэнс» стал чемпионом в 1917 году, победив «Монреаль Канадиенс» (3-1 в серии). Но эта команда жила с 1915 по 1924 год, а потом схлопнулась из-за плохой посещаемости и финансового вопроса. Но с 1977 года по нынешний день там есть клуб молодежной лиги (ЗХЛ) – «Сиэтл Тандербердз», за который выступали разные известные игроки: от Гленна Андерсона и Роба Клинкхаммера до Олега Сапрыкина и Дениса Толпеко.

    Так что хоккейные традиции у Сиэтла есть. Я приезжал в этот город в 2009 году, когда готовил серию материалов к Олимпиаде в Ванкувере. Расстояние между городами – 265 км, как от Москвы до Ярославля. И границу между Канадой и США проходишь очень быстро.

    Сиэтл очень красивый, на берегу морского залива. Население – 610 тысяч жителей. Прозвище – «Изумрудный город». Прекрасные набережные с видом на даунтаун, небоскребы и 184-метровую телебашню «Космическая игла». Еще тут родился музыкальный стиль гранж, там родилась группа «Нирвана». В общем, как метко сказал главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок, «НХЛ попала в точку, продвинувшись в один из лучших городов мира. Набережная, морепродукты, рестораны. Сиэтл прекрасен».

    И вот есть уверенность, что клуб НХЛ в Сиэтле не закроется через пару лет. Этот город приходит в лигу всерьез и надолго. Состав будет набран на драфте расширения, в котором примут участие все клубы лиги, кроме недавно расширившегося «Вегаса».

    #нхл
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