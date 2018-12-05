Борис Майоров: Уровень игроков у армейцев, и их соперников несопоставим! - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 00начало в 19:30
  • 00начало в 19:30
  • Кубок России
    1/4 финала
    начало в 19:30
    Краснодар
    Ростов
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Нант
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Реймс
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Бордо
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Кан
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Дижон
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Лион
    Ренн
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вулверхэмптон
    Челси
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Эвертон
    Ньюкасл Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Фулхэм
    Лестер Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бёрнли
    Ливерпуль
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Страсбург
    ПСЖ
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Манчестер Юнайтед
    Арсенал
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Тоттенхэм Хотспур
    Саутгемптон
    0
    0
    • Хоккей05 декабря 2018 18:19Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Борис Майоров: Уровень игроков у армейцев, и их соперников несопоставим!

    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что нынешнее лидерство ЦСКА – серьезная заявка на чемпионство.

    Московские армейцы уже в 16 матчах не знаю поражений. И, привычно возглавив таблицу чемпионата КХЛ, отрываются от преследователей все дальше. В числе их «жертв» и прямые конкуренты в борьбе за Кубок Гагарина.

    - Нынешнее лидерство ЦСКА - это уже реальная заявка на чемпионство?
    - Более чем! Особенно, если учесть, что на Востоке и «Магнитка» до сих пор ковыряется. «Авангард» сдал в последнее время. А «Ак Барс», наоборот, только-только обретает свои оптимальные кондиции, - считает Борис Майоров. - Перестали мы говорить в восторженных тонах и об «Автомобилисте». Потому что настоящий лидер пять матчей подряд проигрывать не может.

    - Но на Западе есть еще и СКА…
    Конечно. Но пока ЦСКА выиграл у питерского клуба все три очных ставки. И, как мне известно, именно это вызывает большое недовольство у руководства СКА. Смогут ли армейцы Санкт-Петербурга что-то поменять в своей игре за вторую половину чемпионата – еще большой вопрос, тем более, что их тренеру Илье Воробьеву придется постоянно отвлекаться на матчи сборной России в паузах на Евротур, вместо того, чтоб что-то подтягивать в клубе.

    - В чем главная причина успеха ЦСКА?
    - По составу никто с двумя армейскими командами в КХЛ тягаться не может. Вот смотрел я недавно матч ЦСКА со «Спартаком». Вроде и счет боевой – 4:3. И красно-белые старались серьезное сопротивление лидеру оказать. Но невооруженным глазом видно, что уровень мастерства у соперников несопоставим!

    P.S. В четверг, 6 декабря, армейцы встретятся в Москве с Авангардом. И в случае победы продлят свою успешную серию до 17 матчей.

    #майоров борис#кхл#хк ска#хк цска
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта