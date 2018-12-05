Борис Майоров: Уровень игроков у армейцев, и их соперников несопоставим!

Хоккей 05 декабря 2018 18:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что нынешнее лидерство ЦСКА – серьезная заявка на чемпионство.

Московские армейцы уже в 16 матчах не знаю поражений. И, привычно возглавив таблицу чемпионата КХЛ, отрываются от преследователей все дальше. В числе их «жертв» и прямые конкуренты в борьбе за Кубок Гагарина.

- Нынешнее лидерство ЦСКА - это уже реальная заявка на чемпионство?

- Более чем! Особенно, если учесть, что на Востоке и «Магнитка» до сих пор ковыряется. «Авангард» сдал в последнее время. А «Ак Барс», наоборот, только-только обретает свои оптимальные кондиции, - считает Борис Майоров. - Перестали мы говорить в восторженных тонах и об «Автомобилисте». Потому что настоящий лидер пять матчей подряд проигрывать не может.

- Но на Западе есть еще и СКА…

Конечно. Но пока ЦСКА выиграл у питерского клуба все три очных ставки. И, как мне известно, именно это вызывает большое недовольство у руководства СКА. Смогут ли армейцы Санкт-Петербурга что-то поменять в своей игре за вторую половину чемпионата – еще большой вопрос, тем более, что их тренеру Илье Воробьеву придется постоянно отвлекаться на матчи сборной России в паузах на Евротур, вместо того, чтоб что-то подтягивать в клубе.

- В чем главная причина успеха ЦСКА?

- По составу никто с двумя армейскими командами в КХЛ тягаться не может. Вот смотрел я недавно матч ЦСКА со «Спартаком». Вроде и счет боевой – 4:3. И красно-белые старались серьезное сопротивление лидеру оказать. Но невооруженным глазом видно, что уровень мастерства у соперников несопоставим!

P.S. В четверг, 6 декабря, армейцы встретятся в Москве с Авангардом. И в случае победы продлят свою успешную серию до 17 матчей.