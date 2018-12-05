Владимир Крикунов: Почему Шипачева не зовут в сборную? Со мной не советовались!

Хоккей 05 декабря 2018 23:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:3) и отсутствие своих лидеров в сборной России.

«Динамо» одержало в чемпионате КХЛ шестую победу кряду, одолев в Москве «Куньлунь» - 4:3. По ходу встречи бело-голубые дважды отыгрывались. И вырвали победу благодаря очередному дублю Андрея Алексеева в большинстве.

- Соперник нам сегодня достался очень добротный. «Куньлунь» хорошо играет во всех линиях, - подвел Владимир Крикунов итог трудного матча. -Мы это поняли, еще когда смотрели видео его матча с «Локомотивом». Очень качественная команда. Знали, что придется тяжело. Нас выручила хорошая реализация большинства. Да и Саша Еременко неплохо в воротах отработал. А в конце все уже бились, как могли, чтобы спасти победный счет. Так что все молодцы.

Вот только такие игры никогда так просто не даются. К сожалению, мы потеряли Брюквина. И, похоже, что надолго.

- Владимир Брюквин сильно ударился головой о борт. У него сотрясение мозга?

- Да, сотрясение. Он не помнит, кто его в больницу вез, куда его вообще везли…

- При счете 4:2 в пользу «Динамо» казалось, что игра уже сделана. Но затем все перевернулось. И концовка выдалась весьма нервной! Что случилось?

- Пропустили гол. А когда разница в одну шайбу, любой бросок может оказаться решающим. Естественно, все напряжены. Все стараются не позволить противнику сравнять счет. Поэтому так эмоционально и заканчивали.

- Есть претензии к Андрею Миронову, которого в третьем периоде дважды удалили?

- Нет, он - молодец, сражался. Защитник есть защитник. Он таким и должен быть.

- Шипачев и Кагарлицкий в каждом матче играют по 23-25 минут. Нет опасений, что до конца сезона они при таких нагрузках не дотянут.

- Они до конца чемпионата так играть и не будут. Просто народу в команде сейчас не хватает. Даст Бог, ребята выздоровеют в срок и тогда распределим нагрузку более равномерно.

- Вас радует, что во время Евротура из «Динамо» в сборные уедут всего два игрока – Иван Муранов в «молодежку» и ЮусоХиетанен в сборную Финляндии?

- Очень!

- Вопрос к вам, как к бывшему тренеру сборной России. Почему такую классную связку, как Шипачев и Кагарлицкийв национальную команду не зовут?

- Пусть тренеры сборной на такие вопросы отвечают. Со мной же никто не советуется и ничего не спрашивает. Это в Советском союзе тренер сборной мог поговорить с наставником клуба о его игроках. А сейчас такого нет.

- Мы позволили сопернику забить два легких гола, - считает главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола. - И проиграли 0:2 в споре спец-бригад. Для матча, исход которого решает одна шайба, это слишком много. Я недоволен действиями своих игроков в неравных составах. В концовке в большинстве надо было забивать. Без этого такие матчи трудно выиграть.

- Почему отказались от вратаря Браста и вернули в команду Кархунена?

- Такие кадровые решения даются непросто. Я не буду сейчас озвучивать все причины нашего решения. Скажу лишь, что Браст – отличный вратарь и отличный парень. Тоже самое можно сказать и про Кархунена. Но Томи при этом один из основополагающих игроков «Куньлуня». Он с первого сезона с командой. Поэтому мы и приняли решение вернуть его в состав, когда он оказался свободен. В прошлые годы он играл хорошо.