Осторожно, инопланетяне! Почему СКА снова разгромил «Ак Барс»

Хоккей 06 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Победная серия «Ак Барса», продолжавшаяся восемь матчей, завершилась крупным поражением в Санкт-Петербурге – 1:5.

Человеку все время хочется верить в чудо. Как бы цинична, и логично безжалостна не была реальность. Конечно, я помнил, как СКА растерзал действующего чемпиона в матче Открытия в родной Казани – 6:1. Такого надругательства над обладателем Кубка Гагарина быть в принципе не должно, но… Первый матч сезона и т.д. Подумалось – бывает.

Но вот уже за спиной половина чемпионата. «Ак Барс» набрал приличный ход и одержал восемь побед кряду. Причем, соперники были биты серьезные – «Автомобилист», «Локомотив», «Магнитка»…

И на один вечер я, было, опять поверил в чудо. Что вот «Ак Барс» приедет в Питер и возьмет крутой реванш! Увы, мои иллюзии были вдребезги разбиты еще в первом периоде – мощнейшим (и уже давно привычным) броском Херсли и дублем Плотникова.

И, конечно, результат был предсказуем. Ведь достаточно вспомнить – с чего началась победная серия «барсов»? А началась она с 0:5 от ЦСКА. Улавливаете?

Не подумайте, что я фанат казанского клуба и переживаю конкретно за него. Нет, «притопить» я себе позволяю только за сборную России. Речь о другом.

Мы не так давно вздыхали на выставочных матчах КХЛ в Вене: «что Европа нам пока не ровня». После того, как СКА и ЦСКА разделали «Слован» с общим счетом 16:0.

Но дело-то не в Европе. Дело в том, что два армейских клуба остаются инопланетянами в нашей лиге. Лига отдельно, а они отдельно. И это неравенство режет глаз!

Вот если бы из остальных 23 клубов КХЛ создать сборную. Из игроков, которые СКА и ЦСКА не подошли, или не прижились... Тогда быть может. Да и то – вряд ли! А уж когда они разбросаны по разным клубам… Тут, что аутсайдер «Слован», что чемпион «Ак Барс» – все едино.

И никаких чудес. Одна циничная реальность.

СКА – «Ак Барс» – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: 1:0 Херсли 12 (Хафизуллин, Гусев, 7.22), 2:0 Плотников 8 (Дацюк, Токранов, 12.09), 3:0 Плотников 9 (Прохоркин, Херсли, 19.14, б.), 4:0 Кузьменко 7 (Токранов, Дацюк, 24.70, б.), 5:0 Якупов 10 (Карпов, Каблуков, 28.55), 5:1 Постма 7 (Глухов, 33.03)

Вратари: Шестеркин – Подъяпольский (Гарипов, 20.00). Броски: 29 – 21. Штраф: 4 – 10

Ледовый дворец. 12081 зритель