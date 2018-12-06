Тарасов остался бы доволен. Как ЦСКА победил «Авангард»

Хоккей 06 декабря 2018 22:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Армейцы взяли верх в ретро-матче, посвященному 100-летию со дня рождения знаменитого Анатолия Тарасова и продлили триумфальную серию до 17 побед.

ПАМЯТЬ

И все-таки они иногда возвращаются. ЦСКА принимал «Авангард» не на новой одноименной домашней арене в Парке легенд, а в своем старом дворце на Ленинградском проспекте. В родном хоккейном доме отца русского хоккея Анатолия Тарасова, 100-летие которого будем отмечать 10 декабря, в понедельник.

Именно здесь, в трехтысячнике, мэтр ковал чемпионские кадры, здесь проводила тренировки и сборная. К слову, на Ленинградке состоялась прощальная гастроль птицы-тройки Могильный – Федоров – Буре – в выставочном матче против финнов Кубка мира-1996.

Хозяева блеснули подготовкой к ретро-матчу. На каждое сиденье положили шарф с соответствующей символикой, с медиакуба к переполненному залу обратилась знаменитая дочь мэтра Татьяна Анатольевна. Само собой разумеется, армейцы вышли в свитерах с нашивкой с портретом Тарасова. В них играла чемпионская команда великого тренера. Вскоре эта форма поступит в продажу в магазины клубной атрибутики.

ЛДС ЦСКА у матчу готов и ждёт Вас! 🔴🔵 pic.twitter.com/BkJhj2EiTQ — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 6 декабря 2018 г.

Золотой голос России Ринат Ибрагимов проникновенно исполнил песню «Команда молодости нашей», а символическое вбрасывание сделал внук Тарасова Алексей, возглавивший после смерти Владимира Петрова клуб «Золотая шайба».

На полную катушку зазвучал фан-сектор красно-синих.

Раздевалка к приезду команды готова 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Vd1lABCbL3 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 6 декабря 2018 г.

СТИЛЬ

Многие заокеанские топ-тренеры признавались в том, что учились по книгам Тарасова – «Тактика хоккея», «Хоккей грядущего». Скотти Боумэн, Фред Шеро, Лу Вайро…

Насчет наставника «Авангарда» Боба Хартли сказать не возьмусь. Но то, что его команда играет в тарасовском стиле, вряд ли кто-то станет отрицать. Пусть тренировочный процесс у канадца резко контрастирует с тем, что предлагал мэтр.

«Ястребы» стараются ошеломить соперников на старте силовым давлением. Так было в матче с армейцами в Балашихе, так случилось и теперь. В дебюте хозяева редко выходили из своей зоны, вратарь Сорокин отражал бросок за броском. Его визави в противоположных воротах Бобков скучал. Но в голы территориальный перевес не воплотился.

Устоять против тарасовского ЦСКА была архисложно. Но если удавалось продержаться первые 5-7 минут, шансы на успех резко увеличивались. Эксперт «Советского спорта» знатный спартаковец Борис Майоров не даст слукавить.

В Балашихе «Авангард» давил и вел в счете – 1:0 и 2:1. Но на этот раз все пошло не по сценарию Хартли. Во втором периоде хозяева дважды подряд в большинстве распечатали ворота омичей. В течение 16 (!) секунд.

«Ястребы» благодаря точному броску Емелина, реализовавшего численное преимущество, было вернулись в игру. Но раззабивавшийся Толчинский, во втором матче подряд оформивший дубль, временно охладил их пыл.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

В конце второго периода лучший бомбардир «Авангарда», плоть от плоти цеэсковской Широков сцепился с армейцем Робинсоном. Хотя оба отнюдь не кулачных дел мастера. Четыре года назад чемпиона мира и будущего героя Пхенчхана американский тренер Джон Торчетти обменял в Омск. В этом чемпионате 31-летний Широков жжет, тянет за собой молодого Зернова, заслужившего приглашение в сборную на Кубок Карьяла.

В свою очередь армеец Попов – рекордсмен «Авангарда» по количеству сезонов (18), матчей (900) и результативных баллов (438). А встреча против родного клуба стала для него 600-й, юбилейной, в КХЛ. Этот рубеж покорился всего 11 игрокам.

Кстати, Широков и Попов бок о бок зажигали на чемпионате мира 2012 года, где сборная России прошла турнирную дистанцию без очковых потерь и завоевала золото.

Вчера оба решили не огорчать родные команды.

А молодой, но не зеленый Зернов вернул интригу, доев момент на пятачке. Разгуляться соперникам не позволили вратари, приглашенные на Кубок Первого канала. И омич Деарне, на последних секундах грубо бросивший на борт Робинсона и схвативший удаление до конца игры. Канадца под руки увезли в раздевалку.

«Авангард», по словам Хартли, провел один из лучших матчей в чемпионате, но уступил.

ЦСКА – «Авангард» – 4:3 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: 1:0 Нестеров 4 (Григоренко, 24.21, б.), 2:0 Толчинский 7 (Вей, Окулов, 24.37, б.), 2:1 Емелин 2 (Франсон, Михеев, 30.17, б.), 3:1 Толчинский 8 (Вей, Марченко, 34.48), 3:2 Зернов 9 (Мартынов, Яремчук, 47.54)

Вратари: Сорокин – Бобков (59.27). Броски: 22 – 26. Штраф: 14 – 33

ЛДС ЦСКА. 5200 зрителей