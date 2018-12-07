5000! Еще один рекорд Овечкина, который вышел в лучшие снайперы. О дне НХЛ

Хоккей 07 декабря 2018 14:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

А вот Сергей Шумаков оказался не нужен «Вашингтону». Он так и не смог закрепиться в лиге – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Что только не считают статистики в Северной Америке! Теперь они не только уловили, что Александр Овечкин нанес 5000-й бросок за карьеру в регулярных чемпионатах, но и выяснили, что Ови сделал это быстрее всех в истории лиги.

А вы знаете, например, сколько раз за карьеру в КХЛ бросил по воротам Сергей Мозякин в истории КХЛ? Вот и я не знаю.

Юбилейный shot капитан «Вашингтона» Александр Овечкин хлопнул в третьем периоде матча против «Аризоны». Сейчас он провел 1031 игру за карьеру. И по скорострельность обогнал Марселя Дионна, который достиг отметки в 5000 бросков за 1215 матчей.

Вообще же по общему количеству бросков Овечкин занимает 9-е место в истории. А рекордсменом НХЛ является Рэй Бурк с 6209 бросками. Но простая математика: если Овечкин наносит 4,85 броска за игру, то обгонит Бурка через 250 матчей, то есть в сезоне 2021-22. Если не будет локаута, конечно. Если да, то график может сдвинуться. Кстати, Овечкину в то время нужно будет и новый контракт с «Вашингтоном» подписать. Но думаю, с этим не возникнет проблем.

Овечкин и в матче с «Аризоной» не ушел со льда без забитого гола.

Он отправил шайбу в пустые ворота. И по этому компоненту вышел на четвёртое место в истории лиги. Овечкин забил 32 гола в пустую рамку (как и Джером Игинла), на шайбу больше у Марио Лемье, а впереди остались ещё Мариан Хосса с 40, ну и Уэйн «Великий» Гретцки с 56.

Рекорд лиги по эмпти-неттерам в сезоне принадлежит Павлу Буре - аж 9 в 99/00. У Ови лучший был пять, пока набросал три в этом сезоне.

Шайба для Овечкина стала 21-й в чемпионате (и 628-й в карьере).

В списке снайперов Овечкин сравнялся с лидерами – Брэйденом Пойнтом («Тампа») и Патриком Лайне («Виннипег»).

2. ШУМАКОВ НЕ НУЖЕН

«Вашингтон» внезапно отказался от российского нападающего Сергея Шумакова. И выставил его на драфт отказов, чтобы через 24 часа расторгнуть контракт с хоккеистом. Возможно, этого игрока кто-то и перехватит. Но вероятность невелика.

Вы помните эту эпопею с Шумаковым в нынешнем году. Он имел очень большой контракт с ЦСКА – порядка 100 млн рублей за сезон. Если не больше. Но в плей-офф Шумаков был посажен в запас за нарушение дисциплины – Шумаков шумел после отбоя.

Конфликт сглажен не был, игрок начал бастовать. Летом тренировался вне команды. И делал все, чтобы уйти из ЦСКА. К чести армейского клуба, там не стали устраивать санкции игроку, а добровольно его отпустили, разорвав контракт по обоюдному согласию.

Шумаков же благодаря агенту нашел вариант в «Вашингтоне». И это сразу стало интересно. В воображении рисовалось, что Сергей сейчас закрепится в тройке с Евгением Кузнецовым, станет зажигать.

Реальность оказалась другой. Спешно пришлось делать документы для въезда в США, прилетать на флажке в Америку, привыкать к перпендикулярному хоккею, потому что НХЛ в отличие от КХЛ – это вообще другой вид спорта. Да еще травма. В общем, Шумаков не поднимался из «Херши», даже когда ломался кто-то из основного состава «Вашингтона». Набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах АХЛ. Ничем не впечатлил, и в «Кэпиталз» решили просто расстаться с игроком. Хотя Шумаков имел однолетний двусторонний контракт на $0,925 млн, получал сущие копейки в низшей лиге. И можно было бы его оставить до конца сезона. Но у «Вашингтона» подписано 49 контрактов из 50 возможных, им нужна свобода маневра.

Какие тут варианты? Или Шумаков окажется в другом клубе НХЛ, что вряд ли. Или вернется в КХЛ, где права на него принадлежат ЦСКА. Армейский клуб рвет всех в лиге, одержал 17 побед подряд. Ему не нужен Шумаков. Наверное, будет обмен куда-нибудь в «Трактор» или «Сибирь», но там Сергей будет получать совсем другие деньги. Он просто выкинул десятки миллионов рублей в трубу.

Конечно, покорять НХЛ нужно совсем не так. Но Шумаков хотя бы попытался.

3. НОВЫЙ ФОРМАТ ОВЕРТАЙМА

ИИХФ решила сделать чемпионат мира-2019 в Братиславе совсем не скучным и немного реформировала его. Но так, что сделала только хуже – с моей точки зрения. Теперь на этом турнире мы увидим новый формат овертаймов. Во всех матчах турнира, в том числе в финале, в дополнительное время будут играть по три хоккеиста с каждой стороны.

Матч в группе – если ничья в основное время, то в пятиминутном овертайме гоняют шайбу «3 на 3», а потом бьют буллиты. Тут у меня вопросов нет. То же самое происходит и в НХЛ, откуда европейский хоккей регулярно лямзит самые интересные и яркие ноу-хау в правилах. Я двумя руками «за», что такой бодрый овертайм есть на чемпионатах мира.

Но вот в четвертьфиналах, полуфиналах и матче за третье место овертайм «3 на 3» продлится 10 минут. А если шайб заброшено не будет, то победитель будет назван после серии буллитов.

В финале же нет буллитов, и там «3 на 3» будут гонять по 20 минут, пока кто-нибудь не забьет. Понятно, чем вызвана эта реформа. Ведь сборная Швеции победила на двух последних чемпионатах мира именно по буллитам. Раньше ведь как было в финале? Основное время, 20-минутный овертайм в формате «4 на 4», а потом буллиты. И вот этих 20 минут не хватало, чтобы забить гол.

Но это меняет сам хоккей. Это как в НХЛ в плей-офф стали бы гонять такие овертаймы. Чемпионом сразу станет «Эдмонтон», у которого в составе есть шустрый Коннор Макдэвид и его кореш Леон Драйзайтль. «3 на 3» поменяет хоккей. И это понимают в НХЛ, где по-прежнему играют бесконечные овертаймы в нормальных составах до забитого гола. Это и есть спорт настоящих мужиков, а не веселый аттракцион.

Да, это неудобно телевизионщикам. Зато это настоящий хоккей. А вот ИИХФ девальвирует цену победы на чемпионате мира. Хотя интриги теперь будет побольше.

СТАТИСТИКА

Флорида – Колорадо – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Сивиор (КИСЕЛЕВИЧ), Экблад – Рантанен, Содерберг, Комфер, Содерберг, Ландеског

Ф: Дадонов (0+0; -3, 0, 6, 17.24)

Киселевич (0+1; -2, 2, 0, 12.11)

К: Каменев (0+0; 0, 2, 2, 6.02)

Задоров (0+0; +2, 0, 1, 16.05)

Филадельфия – Коламбус – 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Жиру, Занхайм (2) – С.Джонс (2), Дубински (ПАНАРИН), Дженнер (ПАНАРИН)

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 3, 25.12)

К: Панарин (0+2; +1, 0, 2, 17.39)

в Бобровский (23-26; 88,5.*, 60.10)

Аризона – Вашингтон – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Фишер, Крауз – Врана (КУЗНЕЦОВ), Нисканен, Бураковски (ОРЛОВ), ОВЕЧКИН

В: Овечкин (1+0; +1, 0, 4, 17.48)

Кузнецов (0+1; +2, 0, 0, 18.03)

Орлов (0+1; +3, 0, 1, 23.19)

Торонто – Детройт – 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)

Капанен, Таварес, Хаймэн (ОЖИГАНОВ), Юнссон – Эрикссон, Гленденинг, Нюквист, М.Грин, Ларкин

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 3, 20.31)

Ожиганов (0+1; 0, 0, 0, 13.07)

Тампа-Бэй – Бостон – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Пойнт (КУЧЕРОВ), Джозеф, Сирелли – Пастрняк, Крейчи

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 3, 15.37)

Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 18.17)

Питтсбург – Айлендерс – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Летанг (2), Шихан (МАЛКИН), Кессел (2), Кросби – Нельсон, Ли

П: Малкин (0+1; +1, 0, 1, 22.03)

Вегас – Чикаго – 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Р.Смит, Энгелланд, Маршессо, Так – Тэйвз, Стром, АНИСИМОВ

Ч: Анисимов (1+0; +1, 2, 5, 18.10)

Ванкувер – Нэшвилл – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Эдлер (ГОЛДОБИН), Хорват, Виртанен, Петтерссон, Эрикссон – Хартман, Сиссонс, Ирвин

В: Голдобин (0+1; -1, 0, 3, 13.54)

Лос-Анджелес – Нью-Джерси – 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Лайпсик, А.Кемпе, Клиффорд – Палмиери (2), Зэйджак, Бутчер, Хишир, Коулман

НД: Яковлев (0+0; 0, 0, 2, 14.05)

Оттава – Монреаль – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

М.Стоун, К.Уайт – Петри, Байрон (2), Шоу, Галлахер

Калгари – Миннесота – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Линдхольм (2)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.