Почему не забивает Тарасенко, все о дебюте Зыкова в «Эдмонтоне». О дне НХЛ

Хоккей 08 декабря 2018 10:38 Автор: Лысенков Павел

И еще поговорим о новом контракте Артемия Панарина с «Коламбусом» – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».

1. ДЕБЮТ ЗЫКОВА

23-летний нападающий Валентин Зыков вдруг оказался не нужен «Каролине». И это странно, потому что Зыков в прошлом сезоне показывал себя хорошо, когда ему доверяли. Вот казалось, что если парня определить в первое-второе звено, то он выйдет на хороший график.

Тем не менее, «Каролина» ничего не разглядела в Зыкове – и выставила его на драфт отказов. Через сутки россиянина забрал «Эдмонтон». Валентин начал играть не сразу, решались вопросы с его иммиграционными документами, потому что нужно было переезжать из США в Канаду.

И вот он вышел на матч, в котором «Эдмонтон» порвал «Миннесоту» (7:2), а капитан Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка и забил супергол. Зыков ничем себя не проявил, кроме двух минут штрафа. Но его и поставили в третье звено к Райану Спунеру и Таю Рэтти. Валентин показал неплохую технику, но его тройка в атаке не отличилась.

Что ж, такое бывает. Главное теперь – цепляться за свои шансы. Мы помним, как в «Эдмонтоне» не заиграл Наиль Якупов, но его раздавил пресс ожиданий. Все-таки первый номер драфта. Все думали, это новый Павел Буре. А еще в «Ойлерз» не раскрылся Антон Слепышев, но из него делали рабочую лошадку, и выше третьего звена он прыгнуть не мог.

Возможно, получится у Зыкова. Задача-максимум – место в тройке с Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Если Валентин так зарекомендует себя, то станет топ-звездой НХЛ. А если останется в третьей-четвертой тройке, то для «Эдмонтона» это уровень «подай-принеси». Тем более командой руководит приверженец оборонительных схем Кен Хичкок.

2. ЧТО С ТАРАСЕНКО?

Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко играл против «Виннипега» во втором звене с Александром Стином и Брэйденом Шенном. И остался без очков в третьем матче подряд после голевой серии из трех игр. Хотя «Блюз» провели один из лучших поединков сезона, оставив «Джетс» на сухом пайке у них дома. Такое мало кому удается в НХЛ, потому что атака у «Виннипега» сногсшибательная.

Тарасенко имел моменты, но забить так и не смог. И атаковал как-то странно: нанес пять бросков, в створ попал лишь один. Хотя мы знаем, что Владимир – настоящий снайпер. Но в этом сезоне он чувствует себя не в своей тарелке.

Тут сразу несколько факторов. Во-первых, Тарасенко в конце прошлого сезона получил тяжелую травму плеча, проходил мучительную реабилитацию, лечился все лето.

Во-вторых, в «Блюз» поменялись роли, теперь там лучший бомбардир и лидер – Райан О’Райли. Раньше нельзя было представить, что Тарасенко начнут двигать куда-то вниз. Кому же тогда играть? Но теперь мы это видим.

В-третьих, и это главное – «Сент-Луис» в этом сезоне ужасен. Просто кошмар. Вот почему такая победа над «Виннипегом», когда наведен порядок в обороне, а вратарь Аллен делает сухарь – это так ценно.

Иван Барбашев играл в четвертой тройке, но иногда его подключали к Шенну и Тарасенко. Почти три минуты Барбашев провел в меньшинстве. В общем, хорошая рабочая лошадка.

И что важно – в состав «Виннипега» после травмы вернулся Дмитрий Куликов. Он не играл с 9 ноября, то есть сломался сразу после поездки в Хельсинки, где «Джетс» играли с «Флоридой». В целом Куликов ничего такого не показал, хотя мог стать героем, когда за семь минут до конца третьего периода попал в штангу. Но главное, что Дима снова в строю.

3. КОНТРАКТ ПАНАРИНА

Самая важная фраза для меня из огненного интервью Артемия Панарина, которое он дал на днях «Советскому спорту»: «Я был категоричен летом. Но сейчас не так категоричен. Поэтому поговорим с «Коламбусом» в январе».

То есть возможен вариант, что Панарин останется в «Блю Джекетс»? Вот это поворот!

Хотя тут надо все серьезно взвесить. На одной чаше – восьмилетний договор с зарплатой $11 млн. Я думаю, даже такие деньги можно отжать у «Коламбуса», где Артемий в принципе чувствует себя комфортно. В атаке он – абсолютно лучший, на него все молятся. И ведь форварду – не 18 лет. В следующем году ему будет 28 лет. Плюс восемь – это уже 36. То есть надо подписать контракт жизни.

Ну а другой клуб? Да, можно получить те же $10-11 млн в год. Но контракт – не больше, чем на семь лет. Это уже заметная потеря, потому что в 35 лет много денег не дадут. Нужно куда-то переезжать, привыкать к новому клубу. А если там не пойдет игра? Посмотрите на Эрика Карлссона. Выбирать город, где хорошо жить? Посмотрите на Илью Ковальчука. Его семье хорошо в «Лос-Анджелесе», но вот карьера Кови стремительно катится с горы.

Вообще цена на игроков на рынке резко подскочила, потому что поднимается потолок зарплат. Тут известный аналитик Даррен Дрегер заявил, что контракт Коннора Макдэвида в «Эдмонтоне» – это нижняя планка в переговорах по Остону Мэттьюзу. Что-что? Ведь капитан «Ойлерз» получает $12,5 млн в год. И это самый большой кэп-хит в НХЛ.

Но Макдэвид подписался 5 июля 2017 года, и за два года в НХЛ заметно вырастет потолок зарплат. Правильно сказал Панарин: «Я провел три неплохих года в лиге. Поэтому буду ориентироваться по рынку. Надо считать статистику, говорить цену».

В общем, если Артемий останется в «Коламбусе», да еще Боба уговорит – я этому не удивлюсь. Ну и, думаю, возможно возвращение в Чикаго. Там для Панарина тоже все знакомо, и город гораздо лучше. И он к нему привык. Просто посмотрите на видео, как радовался Артемий, когда я с ним заговорил о том, что «Блэкхокс» проявляют к нему интерес.

СТАТИСТИКА

Виннипег – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Парейко

В: Куликов (0+0; 0, 0, 2, 11.40)

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 1, 18.15)

Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 15.04)

Даллас – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Янмарк, Хейсканен, Ричи – Э.Кейн, Кутюр

Д: Радулов (0+0; 0, 0, 5, 21.04)

Эдмонтон – Миннесота – 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)

Драйзайтль (2), Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид, Кассиан, Чейссон, Нерс – М.Фолиньо, Нидеррайтер

Э: Зыков (0+0; 0, 2, 0, 11.41)

Анахайм – Каролина – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Силфверберг – К.Бишоп, Песке, Д.Уильямс (А.СВЕЧНИКОВ), Ахо

К: А.Свечников (0+1; +1, 0, 4, 15.29)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.