ЦСКА в полном порядке, а вот Шумаков и Ничушкин – вообще нет. О дне НХЛ

Хоккей 10 декабря 2018 10:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

А вот «Сент-Луис» проиграл еще один матч, Тарасенко пришлось даже извиняться перед фанатами – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. КТО ХУДШИЙ В НХЛ?

Борьба за последнее место в таблице НХЛ не менее увлекательна, чем за первое. С верхушкой все понятно, там оторвалась «Тампа» со своей умопомрачительной атакой (47 очков). Но вот внизу идет настоящее бурление.

«Лос-Анджелес» – уже не худший клуб НХЛ. Его обогнал «Чикаго». У них по 23 очка, но у «Блэкхокс» хуже дополнительные показатели. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли последних лет (2010, 2013, 2015) сейчас настолько плох, что имел 14:58 минуты большинства в матче с «Монреалем». То есть четверть матча гонял шайбу, когда в их составе было на одного игрока больше. Но умудрился проиграть со счетом 2:3. И стоило увольнять главного тренера Джоэла Кенневилля?

Говорят, Кенневилль придет в «Сент-Луис». Но пока этого не происходит, и «Блюз» (24 очка) терпят дома позорное поражение от «Ванкувера» (1:6). Вообще недавно «Сент-Луис» получил пять шайб от Патрика Лайне, а теперь хет-трик в их ворота соорудил Брок Бесер. Так что «блюзмены» здорово прокачивают статистику чужих снайперов – но не своих.

Владимир Тарасенко не только уже четыре матча подряд не набирает очки. Он теперь получил «-3» за полезность. «В нашей игре нет стабильности, – заявил Вова. – Я приношу извинения нашим фанатам. Мы не имеем права так выступать на своей площадке».

Если посмотреть на состав «Сент-Луиса», то с ними должно быть все в порядке. Там много качественных игроков. Но сейчас они играют отстойно. Значит, все дело в тренере. Сняли Майка Йео – это был правильный ход. Поставили вместо него Крэйга Берубе, дав приставку «и.о.». Это был временный ход. Но что дальше? Решайте вопрос с тренером. Иначе «Сент-Луис» будет главным фаворитом в борьбе за первый номер драфта НХЛ-2019.

2. О НОВИЧКАХ

Любопытный факт – форварды «Ванкувера» Даниель и Хенрик Седины провели в НХЛ по одному матчу, в которых они набирали пять очков. При этом шведские близнецы отработали больше, чем 2600 игр в лиге. А вот сенсационный новичок «Кэнакс» Элиас Петтерссон, который тоже родом из Швеции, сыграл уже два матча, в которых он набирал пять очков. Причем парнишка провел лишь 26 поединков за карьеру в НХЛ.

Вот теперь под горячую руку Петтерссона попал «Сент-Луис». А вообще Элиас играет так, что убивает всякую интригу в борьбе за «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги. У него уже 30 (15+15) очков в гонке молодых талантов. Вторым идет Колин Уайт из «Оттавы» (8+11=19), третий – Брэди Ткачук оттуда же (9+7=16). Если Петтерссон не сломается, то «Колдер» от него никуда не уплывет. Лучший новичок из россиян – Андрей Свечников (6+7=13), но ему в этой борьбе пока ничего не светит. Потому что Петтерссон выжигает напалмом все вокруг.

3. ПЛОХОЙ СЕЗОН

ЦСКА одержал 30 побед в последнем 31 матче. Команда поймала такой кураж, что даже непонятно, кто ее сможет остановить. Какие-то Терминаторы.

И мы наблюдаем за игроками, которые в этом сезоне уехали из ЦСКА. Валерий Ничушкин имел плохую статистику в «Далласе», а теперь вообще не попал в состав. При этом его клуб проиграл «Вегасу» (2:4). Трудно понять, зачем уехал Валерий, и на что он рассчитывает.

Мы уже сообщали, что Сергей Шумаков оказался не нужен «Вашингтону», и его выставили на драфт отказов. Права на форварда принадлежат ЦСКА, но сам игрок не спешит обратно в КХЛ. Он подписал пробный контракт со «Спрингфилдом» (АХЛ) – это фарм-клуб «Флориды». Но трудно представить, что «Пэнтерз» заинтересуются Шумаковым, поднимут его наверх. Я даже не понимаю, что для этого должно произойти.

Вот два случая, когда игроки уезжают из успешного клуба КХЛ в Северную Америку, где их карьера катится под откос. Не надо думать, что в НХЛ всех ждет успех. Иногда лучше играть в России и ценить то, что у тебя есть.

СТАТИСТИКА

Сент-Луис – Ванкувер – 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Киру – Бесер (3), Петтерссон, Хорват, ГОЛДОБИН

СЛ: Тарасенко (0+0; -3, 0, 4, 17.22)

Барбашев (0+0; -2, 0, 0, 11.06)

В: Голдобин (1+0; 0, 0, 2, 16.56)

Виннипег – Филадельфия – 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Коннор, Моррисси, Танев, Бафлин, Уилер, Литтл, Майерс – Ворачек

В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 14.09)

Ф: Проворов (0+0; -2, 2, 4, 27.00)

Чикаго – Монреаль – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

П.Кейн (2) – Доми, Ш.Уэбер, Татар

Ч: Анисимов (0+0; 0, 0, 3, 10.35)

Анахайм – Нью-Джерси – 6:5 бул. (3:3, 0:1, 2:1, 1:0)

Силфверберг, Шервуд, Монтур, Оберг, Каше, Спронг (п.бул.) – Палмиери (ЯКОВЛЕВ), Палмиери, Северсон, Сени, Юханссон

НД: Яковлев (0+1; 0, 0, 1, 14.13)

Эдмонтон – Калгари – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Макдэвид

Э: Зыков (0+0; 0, 0, 0, 7.01)

Вегас – Даллас – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Карпентер, У.Карлссон, Так, Р.Смит – Ханзал, Линделл

Д: Радулов (0+0; -1, 0, 1, 18.28)

Оттава – Бостон – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

М.Стоун – Маршан, Круг

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.