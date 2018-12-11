Андрей Разин: Пугаю своих игроков, что «Северсталь» отправят в ВХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 23:15Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Андрей Разин: Пугаю своих игроков, что «Северсталь» отправят в ВХЛ

    Неожиданное признание главного тренера «Северстали» Андрея Разина после поражения от московского «Динамо» – 1:3.

    Московское «Динамо» во вторник провело свой последний матч в «Мегаспорте». И напоследок обыграло «Северсталь» – 3:1, после чего главные тренеры команд откровенно ответили на вопросы прессы.

    – Неплохая получилась игра, – подвел итог матчу главный тренер «Северстали» Андрей Разин. – Мы хорошо двигались, но не реализовали созданные моменты. Поэтому уступили.

    – Плохая реализация – это психология или недостаток мастерства?
    – Ответ в вашем вопросе уже есть.

    – Чистка состава в «Северстали» продолжается?
    – Не назвал бы это чисткой. Просто мы берем тех, кто способен помочь команде. Продолжается поиск новых игроков. И вариантов обмена – тоже.

    – Планируете конкретно с кем-то расставаться?
    – Конечно. Но хотелось бы не просто расстаться, а именно обменять. К тому же у нас есть несколько травмированных игроков, с которыми нельзя ничего делать, пока они не поправятся.

    – Какую позицию вы хотите усилить в первую очередь?
    – Оборону. У нас сейчас всего шесть защитников. Плюс один молодой, Владимир Сычушкин, который сегодня, наверное, всего семь секунд сыграл. Остальные травмированы.

    – Вовченко и Лекомцев вернутся в строй после перерыва?
    – Должны.

    – Многие говорят о том, что «Северсталь» весной покинет КХЛ, как уже о свершившемся факте. Как вы лично к этому относитесь? И как эти разговоры влияют на психологию команды?
    – Я пугаю игроков тем, что они в будущем году будут играть уже в ВХЛ. Но сам верю, что этого не случится и «Северсталь» останется в КХЛ.

    У главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова были свои заботы.

    – Тяжело играть два матча подряд, – честно признался Крикунов. – Тем более, что вчера бились с очень серьезным соперником – СКА, и счет 0:1 заставлял нас бороться до конца. Поэтому сегодня трудно было. Пришлось даже звено Шипачева перевести вниз. И это дало результат. Лидеры немного отдохнули и помогли нам выстоять в самый сложный момент в концовке.

    Зато звено Мозера во втором периоде забило сразу в первой смене. Видимо, потому что у них больше сил оставалось. А так все ребята молодцы. И Еременко сегодня хорошо отработал.

    – Можно сказать, что пауза на Евротур случилась очень вовремя?
    – Безусловно. Надо отдохнуть немножко. А потом поработать. Подготовиться к очень тяжелому выезду на Дальний восток. Там еще календарь неудачный. Вместо 18 тысяч налетаем все 30! Сперва Владивосток, потом Шанхай и обратно в Хабаровск. Вернемся в Москву и почти через день надо лететь уже на Запад, в Хельсинки. 30 тысяч километров и шесть игр за 13 дней. Это очень тяжело.

    – Закриссон за два матча уже оклемался после травмы?
    – Сегодня получше. Видите, мы его убрали из ударного звена. Потому что в матче со СКА он явно не подходил туда по движению. Поставили туда Макарова… Но Игорь накануне здорово выложился. Ему тоже было тяжело. А вот Закриссон неплохо сыграл вместе с Брюквиным и Игумновым. Еще и гол забил! У нас и Тарасов с Индрашисом на подходе. Начинают тренироваться.

    – После перерыва место в ударном звене вновь займет Тарасов?
    – Да, наверное, он.

    – Учитывая дефицит нападающих, не планируете подтянуть в «Динамо» Аслана Раисова из «Бурана», который набрал в 16 матчах 22 очка.
    – Я знаю. Уже сказал, чтоб его привезли на просмотр.

    – С каким чувством покидаете «Мегаспорт» и насколько для вас хлопотно переезжать на новую арену в середине сезона?
    – Какие хлопоты? Мы же сейчас проводим раскатку в Новогорске, а на игру сюда приезжаем. Так что для нас это не проблема.

    – Может, надо провести на новой арене несколько тренировок?
    – А как? Там же елки будут, потом еще шоу Плющенко. Это не такая большая проблема. Финский вариант площадки ненамного отличается от европейского.

    #разин андрей#хк северсталь#кхл#хк динамо москва#крикунов владимир
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