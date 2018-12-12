Улетел вдруг Волшебник. Павел Дацюк пропустит Кубок Первого канала

Хоккей 12 декабря 2018 15:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В четверг стартует московский этап Евротура. А накануне прошла открытая тренировка сборной России.

В среду Павел Дацюк вышел на лед малой арены дворца в Парке легенд. В товарищеском матче, посвященном 100-летию отца русского хоккея Анатолия Тарасова. Однако на следующий день сообщили, что Волшебник пропустит московский турнир. Мол, он проходит медицинское тестирование и восстанавливается. К слову, после поражения от канадцев в четвертьфинале ЧМ-2018 Дацюк признался журналистам, что в Копенгагене сыграл последний матч за сборную. Впрочем, то же самое и не единожды говорил Яромир Ягр, но возвращался в национальную команду.

Не будет на Кубке Первого канала и форварда Антона Бурдасова, примерявшего в «Салавате Юлаеве» капитанскую нашивку. Он отправляется в олимпийскую сборную на Кубок Люцерна.

На первой тренировке занимались три вратаря, 9 защитников и пять троек. Главный тренер сборной Илья Воробьев сообщил, что начнет турнир его тезка Сорокин. В субботу против чехов наверняка сыграет Игорь Шестеркин. А вот дадут ли шанс еще одному Игорю, Бобкову – вопрос. На Кубке Карьяла третий номер Илья Коновалов остался вне игры, хотя напрашивался его дебют в заключительном матче турнира с чехами, который с турнирной точки зрения дл наших ничего не решал. Теперь железнодорожник пройдет обкатку в олимпийской сборной.

- У нас два звена креативных, а два более сдерживающих, - сообщил после занятия Воробьев. Первое из креативных – тройка московских армейцев. В центре Шалунов, с недавних пор переведенный в клубе к Капризову и Григоренко. Маленький штрих: после разлуки с канадским плеймейкером Веем Капризов ушел в тень.

Впрочем, как и Гусев без Дацюка. Лучший игрок прошлого сезона тренировался с Прохоркиным и Барабановым. Хотя в СКА на правом фланге ведущей тройки зажигает Карпов.

Правда, Воробьев дал понять, что в любой момент может перетасовать звенья. Воссоздав, например, олимпийскую связку Гусев – Капризов. Или питерскую - Кузьменко – Барабанов. Или поставить в центр к Капризову и Григоренко универсала Локтионова. Напомним, эта троечка очень даже смотрелась в Хельсинки, еще бы железнодорожник столь же бережно распоряжался голевыми моментами, как в Ярославле.

Нет сомнений в чемпионских сдерживающих связках Телегин – Андронов, Каблуков – Кетов.

Слепышев, хоть и не зажигал в Хельсинки, но показал штабу Воробьева товар лицом в недавнем армейском дерби, эффектно забросив переломную шайбу. Она вместе с голом гренадера Кадейкина «Трактору» украсит самые крутые хит-парады.

Сборная России на первой тренировке

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Бобков.

Белые: Нестеров – Василевский, Григоренко – Шалунов – Капризов.

Синие: Токранов – Гавриков, Гусев – Прохоркин – Барабанов.

Красные: Педан – Антипин, Телегин – Андронов – Плотников.

Зеленые: Блажиевский – Елесин, Слепышев – Каблуков – Кетов.

Оранжевые: Науменков, Кузьменко – Кадейкин – Локтионов.