Илья Воробьев: У Дацюка индивидуальная программа. Он на турнире не сыграет - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 15:52Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Илья Воробьев: У Дацюка индивидуальная программа. Он на турнире не сыграет

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о принципах формирования нашей национальной команды на Кубок Первого канала.

    В среду сборная России провела свою единственную тренировку перед Кубком Первого канала. Первый матч у наших уже в четверг – против шведов. А после полуторачасовой работы на льду главный тренер нашей команды Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов. Первые из них были по поводу отсутствующих в составе известных игроков из расширенного списка. В первую очередь – форвардов Павла Дацюка (СКА) и Антона Бурдасова («Авангард»).

    «КАПИТАН – СНОВА КЕТОВ»

    - Бурдасова мы пока решили попробовать в олимпийской сборной, - объяснил Воробьев. – Но если он там хорошо себя проявит, будем смотреть дальше. В сборную много кандидатов. Мы всех тестируем.

    - Почему нет Павла Дацюка, бережете ветерана?
    - Павел сейчас тренируется по индивидуальной программе, проходит курс восстановления. От чего? Точно не от вчерашнего благотворительного матча, в котором он также принимал участие. На Кубке Первого канала Дацюк не сыграет.

    - Даже в Петербурге, в матче на футбольном поле?
    - Не планируем, но в нашей жизни все возможно.

    - Кто будет капитаном сборной? Опять Евгений Кетов, как и на Кубке Карьяла?
    - Мы договорились с ребятами, что каждый игрок сборной – ее лидер. Но капитаном остается Женя Кетов. У него будет три ассистента – Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников. Они будут выполнять эти обязанности в зависимости от текущего состава на матч.

    «У НАС ДВА КРЕАТИВНЫХ ЗВЕНА»

    - На Кубке Карьяла у нас было оборонительное звено, которое неплохо себя проявило. Но сейчас вы вызвали в команду еще и Андронова, и Каблукова. А также Плотникова и Слепышева, которые также неплохо играют в оборонительный хоккей. Ваша команда меняет стиль?
    - Нет. Все ребята, которых вы перечислили, действительно неплохо играют в защите. Но при этом они могут и в атаке комбинацию организовать, и забить. У нас два креативных звена и два рабочих. Но направление игры не изменится. Причем, есть вариант, когда мы сможем сыграть и в три креативных звена. Этакая свобода для маневра.

    - Нужно было забирать у «Салавата» Александра Кадейкина, чтобы отправить его в пятое звено, судя по тренировке.
    - Мы призвали игрока, который нам нужен, в интересах сборной. И я бы не сказал, что он в пятом звене. У всех ребят, кто сегодня тренировался в оранжевой форме хорошие шансы сыграть на турнире.

    - Кстати, в оранжевом свитере оказался и ярославец Андрей Локтионов, который хорошо себя проявил на Кубке Карьяла в звене с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Почему его сейчас заменил Максим Шалунов?
    - Эти ребята сейчас вместе играют в ЦСКА, готовая армейская связка. Не стали ее менять.

    - Зато клубная связка СКА Александра Барабанова с Андреем Кузьменко оказалась разбита.
    - Мы в любой момент можем к ней вернуться. Причем, даже по ходу матча. Пока начнем так. Но каждая игра пишет свой собственный сценарий. Будем решать непосредственно по конкретному моменту.

    «ПРОТИВ ШВЕДОВ НАЧНЕТ СОРОКИН»

    - Кто из вратарей сыграет в четверг против шведов? И будет ли в принципе шанс у Игоря Бобкова?
    - Начнет турнир Илья Сорокин. А дальше – посмотрим.

    - Вас, как тренера сборной, не смущает факт, что двадцать человек в национальной команде – представители двух клубов?
    - А почему меня это должно смущать?

    - Получается, конкуренция в лиге невысокая. И, к примеру, не все игроки, вызванные в сборную, находятся в своем клубе на ведущих ролях.
    - Каждая роль в команде важна. Просто у нас во многих клубах на ведущих позициях – иностранцы. И это не очень приятно. Я же приглашаю в команду тех людей, с кем рассчитываю победить. Отсюда и мой выбор.

    - Но, к примеру, защитник Андрей Педан на момент вызова в сборную пропустил несколько матчей в «Ак Барсе». Это вас не смущало?
    - Зато после того, как состав объявили, Андрей сыграл довольно неплохо. Он нам и на Кубке Карьяла понравился. Так почему нет? Многие игроки пропускают матчи. Есть ротация, есть небольшие травмы. Это хоккей.

    - Вопрос больше на будущее. ИИХФ приняла решение, что уже на следующем чемпионате мира овертаймы будут играться в формате «3 на 3». Сборная России готова к таким переменам?
    - Этим надо будет отдельно позаниматься. Слава Богу, у нас весной есть неделя на подготовку. Поработаем конкретно над этим. Дадим ребятам поиграть именно «3 на 3». Это очень важный момент, который в плей-офф может стать вообще наиважнейшим. Буллиты? Их тоже будем отрабатывать.

    РАСПИСАНИЕ КУБКА ПЕРВОГО КАНАЛА

    13 декабря

    18.45 Швеция – Россия

    19.30 Финляндия – Чехия (пройдет в Тампере)

    15 декабря

    11.30 Финляндия – Швеция

    15.45 Россия – Чехия

    16 декабря

    14.00 Чехия – Швеция

    17.00 Россия – Финляндия (пройдет в Санкт-Петербурге).

    #воробьев илья#сборная россии по хоккею#дацюк павел#сорокин илья
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