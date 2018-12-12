Илья Воробьев: У Дацюка индивидуальная программа. Он на турнире не сыграет

Хоккей 12 декабря 2018 15:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о принципах формирования нашей национальной команды на Кубок Первого канала.

В среду сборная России провела свою единственную тренировку перед Кубком Первого канала. Первый матч у наших уже в четверг – против шведов. А после полуторачасовой работы на льду главный тренер нашей команды Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов. Первые из них были по поводу отсутствующих в составе известных игроков из расширенного списка. В первую очередь – форвардов Павла Дацюка (СКА) и Антона Бурдасова («Авангард»).

«КАПИТАН – СНОВА КЕТОВ»

- Бурдасова мы пока решили попробовать в олимпийской сборной, - объяснил Воробьев. – Но если он там хорошо себя проявит, будем смотреть дальше. В сборную много кандидатов. Мы всех тестируем.

- Почему нет Павла Дацюка, бережете ветерана?

- Павел сейчас тренируется по индивидуальной программе, проходит курс восстановления. От чего? Точно не от вчерашнего благотворительного матча, в котором он также принимал участие. На Кубке Первого канала Дацюк не сыграет.

- Даже в Петербурге, в матче на футбольном поле?

- Не планируем, но в нашей жизни все возможно.

- Кто будет капитаном сборной? Опять Евгений Кетов, как и на Кубке Карьяла?

- Мы договорились с ребятами, что каждый игрок сборной – ее лидер. Но капитаном остается Женя Кетов. У него будет три ассистента – Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников. Они будут выполнять эти обязанности в зависимости от текущего состава на матч.

«У НАС ДВА КРЕАТИВНЫХ ЗВЕНА»

- На Кубке Карьяла у нас было оборонительное звено, которое неплохо себя проявило. Но сейчас вы вызвали в команду еще и Андронова, и Каблукова. А также Плотникова и Слепышева, которые также неплохо играют в оборонительный хоккей. Ваша команда меняет стиль?

- Нет. Все ребята, которых вы перечислили, действительно неплохо играют в защите. Но при этом они могут и в атаке комбинацию организовать, и забить. У нас два креативных звена и два рабочих. Но направление игры не изменится. Причем, есть вариант, когда мы сможем сыграть и в три креативных звена. Этакая свобода для маневра.

- Нужно было забирать у «Салавата» Александра Кадейкина, чтобы отправить его в пятое звено, судя по тренировке.

- Мы призвали игрока, который нам нужен, в интересах сборной. И я бы не сказал, что он в пятом звене. У всех ребят, кто сегодня тренировался в оранжевой форме хорошие шансы сыграть на турнире.

- Кстати, в оранжевом свитере оказался и ярославец Андрей Локтионов, который хорошо себя проявил на Кубке Карьяла в звене с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Почему его сейчас заменил Максим Шалунов?

- Эти ребята сейчас вместе играют в ЦСКА, готовая армейская связка. Не стали ее менять.

- Зато клубная связка СКА Александра Барабанова с Андреем Кузьменко оказалась разбита.

- Мы в любой момент можем к ней вернуться. Причем, даже по ходу матча. Пока начнем так. Но каждая игра пишет свой собственный сценарий. Будем решать непосредственно по конкретному моменту.

«ПРОТИВ ШВЕДОВ НАЧНЕТ СОРОКИН»

- Кто из вратарей сыграет в четверг против шведов? И будет ли в принципе шанс у Игоря Бобкова?

- Начнет турнир Илья Сорокин. А дальше – посмотрим.

- Вас, как тренера сборной, не смущает факт, что двадцать человек в национальной команде – представители двух клубов?

- А почему меня это должно смущать?

- Получается, конкуренция в лиге невысокая. И, к примеру, не все игроки, вызванные в сборную, находятся в своем клубе на ведущих ролях.

- Каждая роль в команде важна. Просто у нас во многих клубах на ведущих позициях – иностранцы. И это не очень приятно. Я же приглашаю в команду тех людей, с кем рассчитываю победить. Отсюда и мой выбор.

- Но, к примеру, защитник Андрей Педан на момент вызова в сборную пропустил несколько матчей в «Ак Барсе». Это вас не смущало?

- Зато после того, как состав объявили, Андрей сыграл довольно неплохо. Он нам и на Кубке Карьяла понравился. Так почему нет? Многие игроки пропускают матчи. Есть ротация, есть небольшие травмы. Это хоккей.

- Вопрос больше на будущее. ИИХФ приняла решение, что уже на следующем чемпионате мира овертаймы будут играться в формате «3 на 3». Сборная России готова к таким переменам?

- Этим надо будет отдельно позаниматься. Слава Богу, у нас весной есть неделя на подготовку. Поработаем конкретно над этим. Дадим ребятам поиграть именно «3 на 3». Это очень важный момент, который в плей-офф может стать вообще наиважнейшим. Буллиты? Их тоже будем отрабатывать.

РАСПИСАНИЕ КУБКА ПЕРВОГО КАНАЛА

13 декабря

18.45 Швеция – Россия

19.30 Финляндия – Чехия (пройдет в Тампере)

15 декабря

11.30 Финляндия – Швеция

15.45 Россия – Чехия

16 декабря

14.00 Чехия – Швеция

17.00 Россия – Финляндия (пройдет в Санкт-Петербурге).