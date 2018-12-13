«Мы хотим войти в историю!» В воскресенье нас ждет великий хоккейный матч

Хоккей 13 декабря 2018 15:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Будущие участники Хоккейной классики – матча России с Финляндией – делятся эмоциями о том, что их ждет 16 декабря на «Газпром Арене».

Главный тренер Илья ВОРОБЬЕВ:

«Матчи на Кубке Первого канала пройдут в субботу и воскресенье. Но нам необходимо покататься утром на новом стадионе. Ребята должны почувствовать лед. Там будет другая жесткость, борта, отскоки. Этот момент подготовки важен. А так рассчитываем, что в Санкт-Петербурге будет побольше зрителей, чем в Москве. Если серьезно, то матч будет по-настоящему боевым».

«Конечно, боевым! А как иначе? Это ведь играет сборная России. Созданы все условия для проведения матча на самом высоком уровне. И технические параметры, и борта, и лед, и безопасность… На матч уже продано 60 тысяч билетов. И когда мы увидим столько болельщиков, то, конечно, будем стремиться к максимальному результату. Россия – Финляндия станет реальной игрой, а не просто шоу.

Наибольшее количество зрителей на таком матче – 68 тысяч. То, что нам разрешает служба МЧС. Но мы откроем двери где-то в 13:00. Проведем концерт у метро, выступят разные музыкальные группы. Поэтому на протяжении всего воскресенья футбольную арену смогут посетить более 80 тысяч человек. Это будут два разных мероприятия, объединенные общей идеей.

Мы сделаем все возможное для установления рекорда. И если все получится хорошо, то запланируем такие матчи на будущее. Тогда сможем заблаговременно, за год, подготовиться к тому, чтобы вместить еще больше людей на «Газпром-Арене».

Во всех наших начинаниях есть социальная ответственность. Конечно, на эту игру приглашены дети из спортивных школ, мы проведем благотворительные акции.

Надеюсь, мы все вместе войдем в историю отечественного хоккея. Вот в 1957 году на матче СССР – Швеция в «Лужниках» присутствовало 55 тысяч человек. Уже прошел 61 год, и теперь вы видите связь поколений. Надеюсь, рекорд будет побит. Ждем, что болельщики придут целыми семьями.

Для нас это вызов, надо хорошо организовать такое мероприятие. И держите в уме, что при таком наплыве публики важно приходить на арену за три часа до начала матча. Тогда и пробок на входе получится избежать, и по всем развлекательным площадкам хватит времени пройтись».

«У нас большие ожидания от матча в Санкт-Петербурге. Главное – одержать победу над финнами. Но думаю, мы увидим великолепный антураж. Говорят, там будет тепло. Так что укутываться не станем».

«Мы с нетерпением ждем эту игру на футбольном стадионе. Думаю, это будет интересно. Я никогда не выступал на таких стадионах. Это будет настоящий праздник для всех болельщиков, игроков, спорта в целом. Верим, что побьем рекорд посещаемости».

Защитник Алексей ВАСИЛЕВСКИЙ:

«Это очень интересно. И впервые для меня. Соберем много народу, увидим хороший хоккей. Не думаю, что будет тяжело играть при такой аудитории. Мы все – профессионалы».

«Очень хотел бы выступить в таком матче. Сам я никогда не играл, но думаю, это очень круто. Огромный стадион. И если он соберется под завязку, это вообще супер!»

ДОСЛОВНО:

«Пока продолжается монтаж поля, идет начальная заливка льда. Во вторник нам привезли коктейльный лед для ускорения процесса. Это такие специально замороженные гранулы цилиндрической формы, которые используют в барах. Две фуры его привезли. Сверху заливаем это все водой, думаю, что уже в четверг лед будет достаточно гладким для того, чтобы можно было кататься на коньках».

Николай ЕГОРЕНКО, технический директор стадиона «Газпром Арена»