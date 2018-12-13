Аркадий Ротенберг: Хоккей станет еще популярнее

Хоккей 13 декабря 2018 15:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай, Молодцов Игорь

Председатель Правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как олимпийское золото повлияло на развитие хоккея в России, чем займется в сборной Олег Знарок и как бороться с негативными явлениями в детском хоккее.

«ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО ВЕРНУЛО ВНИМАНИЕ К ХОККЕЮ»

- Аркадий Романович! Мы встречаемся с Вами в кулуарах крупного хоккейного форума «World Hockey Forum». Россия уже давно и прочно имеет имидж страны, которая является центром притяжения для крупнейших спортивных турниров и форумов самой разной направленности. В чём значение для России и для мирового хоккея нынешнего форума?

- Я очень рад, что мероприятие, организованное ФХР, стало ежегодным. Мы собираемся в подобном формате уже в третий раз. Многие согласились, что именно в рамках подобного форума есть возможность вести конструктивный диалог, направленный на развитие хоккея с шайбой. Я думаю, что для хоккея это только плюс. Да и нам тоже есть что показать, что рассказать. Приятно, что широкое международное хоккейное сообщество и Рене Фазель лично поддержали нашу инициативу.

- Уходящий 2018 год - для нашей страны особенный. Ведь спустя 26 лет, благодаря победе в Пхенчхане, в страну вернулось олимпийское хоккейное золото. В одном из интервью вы говорили, что важно грамотно использовать наследие Олимпийского золота. Все получается?

- Абсолютно все, конечно, никогда не получается. Всегда хочется сделать еще больше и еще лучше. После Олимпиады удалось привлечь молодежь. Посмотрите: у нас в предыдущие годы было максимум 98 тысяч занимающихся, а сейчас – очень быстро - мы перешли к цифре в 110 тысяч! И это еще не предел. Здесь важен не скачок, а планомерный рост.

Дети, которые под влиянием Олимпийской волны-2018 приняли решение заниматься хоккеем профессионально - это потенциальные участники ОИ-2026 и 2030. А значит задача Федерации направлять созидательный потенциал на формирование возможностей для таких спортсменов: от инфраструктурного фундамента до комплексных методик подготовки.

Многое для этого нужно делать, в том числе увеличивать количество ледовых арен. Мы хотим сделать 400 новых площадок. Мы уже посчитали приблизительно, сколько нам для этого нужно. Обсудили проблему вместе с вице-премьером Ольгой Голодец. До 2020 года запустим первые 50 площадок. И ведь это все – в том числе благодаря олимпийскому золоту.

Мы видим, как победа на Олимпийских играх благотворно влияет и продолжит влиять на развитие как профессионального, так и массового хоккея. Не устаю повторять, что для ФХР помимо подготовки спортсменов экстра-уровня, ключевой задачей является сохранение и укрепление здоровья людей. А недавние социологические исследования показали, что около 60 млн наших соотечественников регулярно следят за развитием нашего вида спорта. Все больше людей занимаются хоккеем и инвестируют в него средства, что способствует дополнительному развитию. Хоккей – один из самых популярных, если не самый популярный спорт в нашей стране.

«МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ФИНАНСОВ»

- Вы три года работаете во главе правления Федерации хоккея России. Наверняка можете оценить многое из проделанного: что удалось, а чего еще хотели бы достичь?

- Все-таки самое главное – это то, что мы сумели вернуть звания олимпийских чемпионов 26 лет спустя. А что касается повседневной работы, то ФХР провела множество реформ: они начались со сборных команд всех возрастов (в систему сборных входит 6 мужских и 4 женские команды), которые стали работать по самым современным стандартам. Были введены службы скаутинга, видеоанализа и продвинутой статистики (на основе которой можно получить все статистические данные об игроке за матч, турнир, цикл подготовки). На качественно иной уровень вышло медицинское обслуживание, круглогодичный мониторинг физического состояния спортсмена, а также работа по антидопинговой программе. Мы запустили Национальную программу подготовки хоккеистов – единый стандарт для подготовки спортсменов, которая полностью соответствую стандарту Минспорта. Сейчас она постепенно внедряется в хоккейные школы по всей стране. Через 3-5 лет мы увидим ее первые результаты.

Я уже сказал про усовершенствование инфраструктуры. И тут речь идет не просто о строительстве арен, а о самых настоящих хоккейных центрах со льдом, специальными тренажерами и восстановительными комплексами. Такие центры есть в Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле. Например, на базе Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле совместно с Министерством спорта создается Федеральный хоккейный центр с тем, чтобы максимально эффективно использовать инфраструктуру училища для создания передовых условий в подготовке кандидатов в сборные команды страны.

Что качается северной столицы - используя готовую хоккейную инфраструктуру Санкт-Петербурга, прорабатывается вопрос о создании Регионального хоккейного кластера, который должен стать пилотным проектом Федерального инновационного хоккейного центра.

Наша задача, чтобы таких центров было больше.

- Вы честно вскрываете весь тот негатив, который порой окружает спорт. В частности, когда Вы пришли в ФХР, Вы называли одной из главных проблем коррупцию в детском хоккее и говорили, что собираетесь ее искоренить. Насколько удалось решить эту проблему?

– С коррупцией в детских школах мы боремся. И считаю, что боремся достаточно успешно. Есть еще вопросы в некоторых регионах. Но мы в этом вопросе всегда открыты. Это надо искоренять. И ФХР осуществляет постоянный мониторинг работы детских школ по всей стране. Если такое еще где-то происходит, призываю всех: родителей, тренеров – немедленно обращайтесь в федерацию, мы будем разбирать каждый случай.

- Есть проблема, с которой ФХР в одиночку не справиться - уровень зарплат тренеров. Предлагали объединить усилия и клубов, и ФХР, и Минспорта. Как обстоят дела сейчас?

– Зарплаты многих тренеров повысились. Времена, когда люди занимались этим только на одном энтузиазме, прошли. Конечно, эта проблема остается, в основном в небольших городах и поселках. Мы работаем в связке с Минспортом по этому вопросу.

Многое зависит от финансового обеспечения. И это здорово, что обратили внимание на детский спорт. У нас есть четкие градации, ребята переходят у нас из детских школ в группу совершенства, потом молодежная команда и так далее. У нас неплохо сейчас выступают U17, U18, U19. Разрабатываем пособия, уже внедрили эту программу в юношеские команды.

Очень большое количество молодых людей, которые закончили хоккейные школы, но не стали профессиональными спортсменами, хотят работать тренерами. Причем готовы начинать с небольшой зарплаты. Мы должны дать им возможность трудоустройства, но сперва они должны получить образование и пройти аттестацию тренеров ФХР. Если человек горит работой, он будет готовить людей по нашей программе подготовки, нарабатывать опыт, повышать категорию и, как следствие, свой заработок.

«ЗНАРОК ПОМОЖЕТ ЮНОШЕСКИМ КОМАНДАМ»

- Вернемся к спорту высших достижений. Как расцениваете возвращение Олега Валерьевича Знарка в сборную России?

– Олег Валерьевич – очень опытный специалист. Он с удовольствием принял наше предложение, и своими знаниями, харизмой он поможет командам всей системы сборных России.

Так что я к этому отношусь только положительно. Когда он уходил из сборной, мы сразу ему предлагали эту должность. Олимпиада – это высшие соревнования по накалу и по нервному обеспечению. После Олимпиады нужно было собраться с новыми силами, отдохнуть. Поэтому согласился только сейчас. И это приобретение для сборной России. Знарок показал себя как ведущий тренер. Я бы больше его использовал в юношеских командах. Его ближайшая задача – работа на молодежном чемпионате мира в Ванкувере.

«НА ТАТАМИ НЕ ВЫХОЖУ, А НА ЛЕД – ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ»

- Ваше имя хорошо известно не только в связи с хоккеем, но и в связи с таким видом спорта, как дзюдо. Как глава Международного фонда дзюдо оцените развитие вида спорта в мире?

– Сегодня в мире более двадцати миллионов человек занимаются дзюдо на постоянной основе. В чемпионатах мира по дзюдо принимают участие более семисот спортсменов из более чем 130 стран, а с наградами возвращаются домой представители не менее чем 25 государств. Это уникальные показатели.

- И тогда вопрос уже как вице-президенту Федерации дзюдо России. Сможем ли вновь рассчитывать на удачное выступление российских дзюдоистов на Играх-2020?

- Да, у нас идет все по нарастающей. Завоевав на двух последних олимпиадах пять высших наград – столько же, сколько за всю советскую историю, наша сборная высоко подняла планку ожиданий. У нас было слабым звеном женская сборная. Сейчас мы подняли и ее уровень. Девчонки стали хорошо бороться. Со всех турниров «Мировой серии» наша сборная возвращается с наградами. Со сборной работает прекрасная команда профессионалов экстра-класса во главе с олимпийским чемпионом Эцио Гамбой, и я уверен, что нас ждет еще не одна олимпийская победа.

- Как часто получается выбираться самому на ледовую площадку? Или на татами?

- На татами уже мне не особо удается выбраться, а на хоккейную площадку стараюсь выходить обязательно. График - два раза в неделю.