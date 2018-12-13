По-тарасовски! Как сборная России победила шведов

Хоккей 13 декабря 2018 21:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Сборная России победно начала Кубок Первого канала. Отыграв фору в две шайбы, наши выстояли в овертайме и выиграли по буллитам.

ТАТЬЯНА ТАРАСОВА

- У нас за второе место увольняли, - процитировала своего знаменитого отца тренер-чемпион по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова.

Организаторы в лице ФХР напомнили переполненному залу о 100-летии со дня рождения отца русского хоккея Анатолия Тарасова, подняли его стяг и пригласили ее на лед.

В этой связи я вспомнил события 30-летней давности. На Призе «Известий»-1988 перед матчем с чехами на площадку дворца спорта в Лужниках вышел сам Тарасов, которому за несколько дней до этого исполнилось 70. Его речь была как всегда проникновенная, соперников, которые объявили его врагом еще на Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли, мэтр приветствовал скупым кивком. Наши тогда разбили принципиальных соперников с теннисным счетом 6:1.

Шведы же для сборной Тарасова и Чернышева за редким исключением (ЧМ-1970 и ОИ-1972) были ручными, на золото не посягавшие.

УМАРК

Однако в новой российской истории все изменилось. «Тре Крунур» дважды портили нам юбилей – в 1996-м и 2016-м. Два года назад хозяев на Кубке Первого канала остановил запасной вратарь ЦСКА Фаст, переигравший своего одноклубника Сорокина. А лидер атак шведов не преминул вставить шпильку:

- Мы испортили русским 70-летний юбилей хоккея.

- Ему за эти слова надо отвернуть голову, - отреагировал в своем стиле наставник хозяев Олег Знарок.

Теперь Умарка в сборной нет, после чемпионата мира-2018 он объявил об уходе из национальной команды. В статусе чемпиона мира. Его 67-й номер форвард «Векше» Фреберг, душа бригады меньшинства.

Главный тренер «Тре Крунур» Рикард Гренборг, к которому все кандидаты буквально рвутся, привез в Москву состав, собранный из своего чемпионата. КХЛ представлена великолепной пятеркой во главе с вратарем ЦСКА Юханссоном. Если он поймает кураж, распечатать его ворота превращается в проблему.

Питерские армейцы это испытали на своей шкуре – в плей-офф-2018 и в дерби на АРЕНЕ ЦСКА.

В первом периоде голкипер гостей минимум дважды заставлял хозяев хвататься за голову. В первом случае даже включили подсветку ворот, празднуя гол. Зал вскочил, выдал полагавшиеся по такому случаю децибелы, а Юханссон спокойно выложил шайбу из ловушки на сетку ворот.

А потом швед успел положить щитки на лед и парировать бросок Барабанова. Уж не помешала ли питерцу травма, полученная после силового приема… Прохоркина на чистом льду. Столкновение со стороны смотрелось жутковато. Мастер корабликов остался лежать на льду.

КХЛ РУЛИТ

Надо признать, выучка у шведской молодежи отменная. Да и везло «Тре Крунур» прилично. Первый гол в середине стартового отрезка они забили в контратаке – после простерла нижегородского автозаводца Хольма шайбу в ворота завез защитник Василевский. В падении.

А после перерыва отличился московский армеец Дальбек, забивающий в КХЛ по большим праздником. Защитник незатейливо набросил шайбу на ворота, а Каблуков с соперником перекрыл Сорокину обзор.

Обе шайбы номинальных на счету представителей КХЛ.

Такой поворот в планы хозяев турнира не входил. Прохоркин полетел в лобовую атаку в надежде опередить вратаря в борьбе за нейтральную шайбу, ушел от столкновения, но задел Юханссона клюшкой. Тот не стал валяться на льду, вскочил на ноги и успел вернуться в рамку. Лишившись, правда, «гитары».

- Когда мы после двух периодов уступали шведам на чемпионате мира 1971 года в Швейцарии, Тарасов затянул в раздевалке «Черный ворон», и мы вытащили решающий матч, - вспоминал Владислав Третьяк.

Неизвестно, какие слова нашел для своих подопечных тренер Илья Воробьев, но в третьем периоде наши отыскали ключи к шведским воротам. Сначала Григоренко застал врасплох своего одноклубника несильным низовым броском справа, реализовав численное преимущество. А вскоре защитник Гавриков завершил позиционную атаку.

Овертайм и буллиты превратились в бенефис Сорокина. Победную точку поставил Григоренко.

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

Этот матч Первый канал показал только на своем сайте. Эфир в прайм-тайм заняла программа «Пусть говорят». «Матч ТВ» был занят Лигой Европы. Игру можно было посмотреть на канале «Игра» из пакета «Матч». Но кто об этом знал?

Два года назад Первый предпочел стартовому матчу турнира своего имени шоу «Давай поженимся». Капитан сборной Дацюк тогда пошутил по этому поводу.

Разразился скандал, едва не завершившийся разводом турнира и канала. Спешу успокоить болельщиков: в субботу и воскресенье Первый покажет матчи сборной России в прямом эфире.

СТАТИСТИКА

Швеция – Россия – 2:3 бул. (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1).

Арена легенд. 11790 зрителей.

Голы: 1:0 Хольм (5.08), 2:0 Дальбек (Келльман, Боквист, 33.26), 2:1 Григоренко (Нестеров, 43.24, б.), 2:2 Гавриков (Кадейкин, 44.25), 2:3 Григоренко (65.00, реш. бул.).

Вратари: Сорокин – Ларс Юханссон.

Броски: 19-36. Штраф: 8-2.

Россия: Сорокин; Антипин – Елесин, Нестеров (4) – Блажиевский, Гавриков – Токранов, Науменков – Василевский; Телегин – Андронов – Плотников, Капризов – Шалунов (2) – Григоренко, Барабанов – Прохоркин – Гусев, Кетов-к (2) – Каблуков – Слепышев, Кадейкин.