Михаил Григоренко: У меня был всего один прием против Юханссона. И он сработал!

Хоккей 13 декабря 2018 22:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» пообщался с форвардом сборной России Михаилом Григоренко, забросившим два гола в ворота шведов.

Одним из главных героев встречи стал нападающий Михаил Григоренко, который первым забросил шайбу в составе сборной России. А затем единственный из обеих команд реализовал буллит, который и принес победу нашим.

- Мы долго входили в игру, даже не знаю, с чем это связано, - объяснил Григоренко то, что сборная России уступала после второго периода 0:2. – Все-таки чемпионат КХЛ в самом разгаре. Поэтому кто-то уставший, а кто-то наоборот. Ну а третий период нам удался. Сыграли друг за друга. И я уверен, что такая трудная победа нашу команду сплотит.

- Вы дважды переиграли шведского голкипера Ларса Юханссона, вместе с которым выступаете за ЦСКА. Выходит, вы своего одноклубника лучше изучили, чем он вас?

- Если честно, у меня только этот прием на уме и был против Ларса. Меньше всего ему туда на тренировках бросаем. Поэтому и в «домик», и на буллитах бросал ему прицельно. На штрафных заранее решил, что буду делать. Против Юханссона обманные маневры не работают.

- О чем говорил Илья Воробьев после второго периода, когда наша сборная уступала 0:2. И за счет чего удалось переломить ход игры?

- Мы в первые сорок минут уступали сопернику в движении. Проигрывали и стыки, и борьбу… Не сказать, что все было совсем плохо. Просто чуть-чуть не хватало. И мы пусть немного, но все же добавили. Это и сломило шведов.

- Трибуны ждали третью шайбу в основное время. Да все к ней и шло. Почему не получилось?

- Ну шведы же тоже не просто так вышли. Они здорово оборонялись. Да и Ларс их подтащил. Наверное, и нам в завершение атак надо было действовать более хладнокровно. Но главное, что выиграли в итоге.

- Вот только удаления смазали концовку. Из-за них сборная России чуть ли не весь овертайм играла в меньшинстве.

- Не знаю, насколько там мы действительно правила нарушали. Ребят не в чем упрекнуть. Просто перестарались маленько.