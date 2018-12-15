«Спасибо за победы!» Люди хоккея поздравляют Аркадия Ротенберга с днем рождения

Хоккей 15 декабря 2018 14:45 Источник: «Советский спорт»

Председателю Правления Федерации хоккея России Аркадию Ротенбергу исполняется сегодня 67 лет. С днем рождения на страницах «Советского спорта» его поздравляют те, кто работают рядом, хоккеисты и тренеры.

Владислав Третьяк, президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион:

- С тех пор, как Аркадий Романович стал работать в федерации, мы добились не только побед на высшем уровне, но и занялись серьезно молодежным, детским хоккеем, в целом развитием нашей игры в стране. Аркадий Романович взял на себя огромное количество финансовых, организационных вопросов. Хочется от всей души поздравить с днем рождения и пожелать новых побед!

Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион:

- От всей души поздравляю Аркадия Романовича с днем рождения! Он сейчас отец-кормилец ФХР. С его приходом в нашем хоккее произошло очень много положительных нововведений. Поэтому желаю Аркадию Романовичу крепчайшего здоровья и долгих лет службы на благо нашему любимому виду спорта. Спасибо ему и за победу на Олимпиаде, и за новую программу развития хоккея!

Александр Гуськов, экс-игрок сборной России по хоккею, член клуба «Легенды хоккея»:

- Аркадий Романович! Поздравляю Вас с днем рождения! Хочется пожелать новых побед и удач во всех Ваших благих делах, во всех Ваших начинаниях. Как бы это банально ни звучало, хочется пожелать здоровья - Вам и Вашей семье. Будьте всегда лучшим, будьте всегда первым!

Игроки сборной и тренеры присоединились к поздравлениям. Михаил Григоренко, Иван Телегин, Виктор Антипин, Никита Гусев, Александр Кадейкин, Никита Нестеров, Кирилл Капризов и Владимир Юрзинов записали видеообращение с поздравлением:

Официальное поздравления сделала Федерация хоккея России:

— Коллектив ФХР и штаб национальной сборной искренне поздравляет Аркадия Романовича и желает счастья, благополучия, крепкого здоровья и профессиональных свершений. Мы высоко ценим Ваш вклад в победы национальной хоккейной сборной, а также благодарны за развитие нашего любимого вида спорта в стране. Пусть успех всегда сопутствует Вам по жизни, а хорошее настроение не покидает ни на мгновение, — говорится в поздравлении.