Кто сможет остановить такого Овечкина? Александр Великий опять забил (видео)

Хоккей 16 декабря 2018 10:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Александр Овечкин обновил бомбардирский рекорд: он набирает очки уже в 14 матчах подряд – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».

1. ЕЩЕ ОДИН ГОЛ ОВЕЧКИНА

А вы думали, что Александр Овечкин сделает третий хет-трик подряд?

Вообще-то я думал. Ови был к этому близок, потому что нанес аж восемь бросков в створ ворот. И мы знаем, как бросает этот парень. Или щелкает из своей пушки из левого круга вбрасывания, или затаптывает шайбу на пятачке, или партнер его так выводит на ворота, что там нельзя не забить. «Вашингтон» не просто заточен на Овечкина, а там хорошо играют в комбинационный хоккей, разыгрывая моменты до верного.

Но гол получился только один. Хотя в нем было все. И удачная игра партнеров, и грамотный отбор, и вывод Овечкина под бросок, и его могучий щелчок как из пушки. Вратарь даже перекреститься не успел.

Это 29-й гол Александра Великого в этом сезоне. Он опережает Патрика Лайне (23) на шесть шайб. А вообще Овечкин идет по графику на 74 шайбы. Российский рекорд всех времен принадлежит другому Александру Великому – Могильный забил 76 голов в сезоне 1992-93. Овечкин же – тут второй, в сезоне 2007-08 он забросил 65 шайб. Так что сейчас Ови выступает круче, чем он сам десятилетней давности, когда деревья были большими, а самому Сашке стукнуло 22 мальчишеских года.

Но на этом подвиги Овечкина не закончились. Он ведь еще забил победный буллит! И, конечно, был признан первой звездой этой встречи, в которой «Баффало» был очень хорош, Джек Айкел сделал дубль, а 18-летний защитник Расмус Далин впервые в карьере набрал 3 (1+2) очка в НХЛ.

Ну а Овечкин… А что Овечкин? Он забил 16 голов в последних 12 матчах. «Ovionfire, Ovionfire». И продлил свою бомбардирскую серию до 14 игр, что стало для Александра Великого абсолютным рекордом в НХЛ. Да, и в 33 года можно их устанавливать. Даже нужно!

Но жаль, что все-таки не случилось хет-трика. Ведь никто в истории НХЛ еще не забивал три по три подряд. Ну что ж, отложим эту тему на потом.

«Вообще да, у меня сегодня была куча шансов, - кивнул Овечкин. – Было бы здорово еще одну хет-трикушечку запилить или что-то типа того. Но что теперь сделаешь? Проехали!»

2. ПЕРЕСТРЕЛКА В ДЕНВЕРЕ

Любопытный матч пошел в Денвере. «Колорадо» играл с «Далласом», и там было заброшено 10 шайб.

Конечно, у хозяев всю игру снова сделала тройка Маккиннона, которая в сумме набрала 9 (5+4) очков. Лучший бомбардир лиги Микко Рантанен продлил свою серию до 14 матчей – как и у Овечкина. Сейчас у него уже 56, и он набирает 1,7 очка в каждой игре. Фантастика! А вторым идет, кстати, Нэйтан Маккиннон – 52 (21+31). Вот так они прокачивают друг друга. Габриэль Ландеског – 40 (21+19) очков. А в сумме это звено набрало 148 в 33, то есть 4,5 очка за матч. Какие-то терминаторы.

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустил четыре шайбы – но победа есть победа. А вот вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустил три – и отправился в запас. Александр Радулов – две голевые передачи в третьем периоде, помог сделать счет 4:4. В общем, к Радулову нет вопросов, и в этом первенстве он превышает классический график «очко за матч» - 25 (10+15) в 23.

И здорово, что в составе «Далласа» снова появился Денис Гурьянов, которому дали поиграть впервые с 10 ноября – он хорошо выступал в АХЛ (9+19=28 очков в 23 матчах), поэтому заслужил этот шанс. Так и работает социальный лифт в Северной Америке.

3. НЕУДАЧА ШУМАКОВА

Мы уже рассказывали, что бывший форвард ЦСКА Сергей Шумаков очень неудачно съездил в НХЛ. Сначала он подписал двусторонний контракт с «Вашингтоном», но был отправлен в фарм-клуб АХЛ. Провел 10 матчей за «Херши», в которых набрал 4 (3+1) очка. Потом договор был расторгнут, и Шумаков подписал пробный контракт с фарм-клубом «Флориды» - «Спрингфилдом». Еще три матча, 1 (1+0) очко, и нападающий вернулся в Россию.

Его приключения – не секрет. Но когда стали известны подробности того, что происходило с Шумаковым в Америке, то стало понятно – это такой же неудачный кейс, как и с Вадимом Шипачевым год назад, когда он отправился покорять «Вегас». И этот случай должен стать хрестоматийным. Яркий пример того, как не надо уезжать в НХЛ.

Разберем ошибки Шумакова. Во-первых, он не знал английского языка. Не был готов к американскому быту, к кухне, к условиям проживания. В итоге Сергей пришел к выводу, что это просто не его. Но ведь, и тут, во-вторых, было принято неразумное решение о том, что контракт с ЦСКА оказался расторгнут. То есть Шумаков потерял много десятков миллионов рублей – чтобы совершить эксперимент и уехать в Америку, а уже на месте понять, что он не знает языка и не любит гамбургеры. Деньги на ветер.

В-третьих, Шумаков уехал не вовремя. Не в июне, чтобы обжиться, а на самом флажке, в сентябре. У него даже американской визы не было, пришлось срочно выправлять документы. А спешка нужна при ловле блох, но не при судьбоносном решении продолжить карьеру в неизвестном для себя мире.

В-четвертых, Шумаков пошел против течения, как и Шипачев. Да, он пропустил полтора месяца из-за перелома руки. Но когда попал в несильный клуб АХЛ «Херши», то понял, что там главный тренер какой-то своеобразный. Не такой, как Игорь Никитин в ЦСКА, наверное. Хотя если ты не говоришь по-английски, как ты этого тренера поймешь? В общем, Сергей сам нажал тревожную кнопку, чтобы катапультироваться из АХЛ и непривычной для себя жизни. Не дотерпел.

Теперь Шумаков возвращается в Россию, причем снова с требованием – не буду играть за ЦСКА, который владеет на меня правами. Еще посмотрим, что там насчет меня решит армейский клуб. Обмен куда-нибудь в «Сибирь»? Видимо, так. Может, будет клуб посильнее. Но я вам скажу, что так показывать характер могут фигуры уровня Павла Буре или Александра Овечкина. А когда это делает игрок, который даже в сборной России не закрепился – это тупиковое развитие карьеры. Хотя у каждого человека своя судьба, и Шумаков имеет право делать все, что захочет. Он ведь не нарушает законы. Просто принимает импульсивные решения.

СТАТИСТИКА

Колорадо – Даллас – 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Ландеског (2), Калверт, Рантанен (2), Маккиннон – Линделл, Сегин, Сегин (РАДУЛОВ), Бенн (РАДУЛОВ)

К: Задоров (0+0; +1, 0, 1, 14.53)

в Варламов (38-42; 90,5%, 60.00)

Д: Радулов (0+2; -2, 2, 2, 17.41)

Ничушкин (0+0; +1, 0, 1, 9.59)

Гурьянов (0+0; +1, 0, 3, 13.41)

в Худобин (17-20; 85,0%, 20.00)

Вашингтон – Баффало – 4:3 бул. (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Коннолли, Врана (КУЗНЕЦОВ), ОВЕЧКИН (ОРЛОВ), ОВЕЧКИН (п.бул.) – Айкел (2), Далин

В: Овечкин (1+0; +1, 0, 8, 25.34)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 5, 21.25)

Орлов (0+1; 0, 0, 0, 22.52)

Флорида – Торонто – 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)

Барков (ДАДОНОВ), Юбердо, Барков, Барков – Таварес, Марнер (ЗАЙЦЕВ), Марнер

Ф: Дадонов (0+1; -1, 0, 1, 18.11)

Т: Зайцев (0+1; +1, 0, 0, 20.04)

Ожиганов (0+0; -1, 0, 1, 13.32)

Ванкувер – Филадельфия – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Танев (ГОЛДОБИН), Эрикссон, Лейво, Бесер, М.Гранлунд – Лотон

В: Голдобин (0+1; 0, 0, 0, 16.00)

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 1, 24.34)

Коламбус – Анахайм – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Нутиваара – Спронг (2)

К: Панарин (0+0; -2, 0, 5, 24.49)

в Бобровский (20-22; 90,9%, 60.33)

Питтсбург – Лос-Анджелес – 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Каллен, Раст, Пирсон, Кессел (МАЛКИН) – Маззин, Лафф, Аяфалло

П: Малкин (0+1; -2, 0, 3, 17.30)

ЛА: Щербак (0+0; 0, 0, 3, 8.33)

Миннесота – Калгари – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Гринвэй – Джиордано, М.Ткачук

Монреаль – Оттава – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Пека, Котканиеми, Ш.Уэбер, Байрон, Друэн – К.Уайт, Бедкер

Айлендерс – Детройт – 4:3 бул. (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Бовилье, Барзал, Сизикас, Барзал (п.бул.) – Нюквист, Дэйли, Ванек

Нэшвилл – Нью-Джерси – 2:1 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Ф.Годро, Джохансен (п.бул.) – Бойл

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.