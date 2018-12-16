«Не опоздайте на концерт Лепса!» Самое интересное вокруг чудо-матча в Питере - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 18:00Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    «Не опоздайте на концерт Лепса!» Самое интересное вокруг чудо-матча в Питере

    Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что было перед историческим матчем Россия – Финляндия на «Газпром Арене».

    Я спросил у своих друзей из Питера, за сколько они купили билеты на хоккей? Оказалось, за 400 рублей. Да, на верхний ярус. Но и оттуда все было видно, как на ладони. Обзор на «Газпром Арене» просто отличный.

    Так вот, в эти 400 рублей входил не только хоккейный матч Россия – Финляндия, но и два полноценных концерта. Сначала болельщиков старшего поколения развлекала группа «Самоцветы», которая желала счастья нам, потому что синий-синий иней, да и вообще, вся жизнь впереди, ну, заяц, погоди.

    А потом целый час зажигал «Мумий Тролль». В полном составе, с Ильей Лагутенко. Это был реальный рок-концерт, со всеми главными хитами. Даже об «Адмирале» вспомнили, исполнив «Владивосток-2000». Единственный минус – не все зрители подтянулись на трибуны за два часа до матча.

    Доступ на «Газпром Арену» не такой уже простой, на это нужно время. Футбольные болельщики «Зенита» это уже поняли, а вот для хоккейных тут все было впервые. «Советский спорт» уже писал, что приходить на такой матч нужно за три часа. Учтите к субботе, когда в 17.00 будут играть СКА – ЦСКА. Вам надо быть в 14.00, иначе пропустите реальный концерт Григория Лепса, не услышите его «Рюмку водки на столе».

    Кстати, видимость великолепная. Вся площадка как на ладони. А если кого-то подводит зрение, то на четырех углах на больших экранах показывали весь матч в мельчайших подробностях.

    Много вопросов было, откроют ли крышу «Газпром Арены». Так вот, не открыли. Люди говорили: «Ну какая же это классика?» Зато было реально тепло и комфортно, хотя снаружи стадиона дул холодный ветер, и погода была мерзлой. Вы сами знаете, как в Питере в декабре – «ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь».

    Я вот думаю, что классика – это когда на трибунах собирается под 70 тысяч зрителей, и для них устраивают шоу. А не когда на голову льется дождь со снегом. Хотя на раскатку сборная России вышла в красных шапках с помпонами. Главный тренер Илья Воробьев ходил по лавке в дутой красной куртке. А его коллега Юкка Ялонен решил работать в обычном пиджаке. И был прав – никакого холода. Комфорт – это важно.

    Перед матчем арена уже почти заполнилась, и зрители увидели трогательное свето-представление (не путать со светопреставлением), которое было посвящено памяти Анатолия Тарасова – великому тренеру 10 декабря исполнилось бы 100 лет. Мальчишки, «Золотая шайба», крылатые цитаты мэтра, назад в СССР, красные флаги, Красная Машина – все было здесь.

    Еще важно, что в сборной России думали о благотворительности, поэтому раскатку провели в фиолетовых свитерах. Их потом продадут, а деньги направят на помощь тяжело больным детям.

    …Больше всего меня поразил масштаб события. Тут не просто фанаты кричат, а по трибунам прокатывает рокот. Не просто звучит музыка, а звуковой волной от гитар «Мумий Тролля» тебя вдавливает в кресло. Грандиозно, такого я на хоккее никогда не видел. Слушайте, я даже не знаю, к чему придраться. Поздравляю, это реальный прорыв!

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею
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