За классику – пять! Как россияне разгромили финнов на футбольном стадионе

Хоккей 16 декабря 2018 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Разгромив финнов 5:0 сборная России одержала третью победу на Кубке Первого канала на глазах 71 тысячи зрителей в Санкт-Петербурге.

ПАМЯТЬ

Сборная России посвятила решающий матч домашнего этапа Евротура 100-летию со дня рождения легендарного тренера сборной СССР и ЦСКА Анатолия Тарасова, которое любители хоккея отпраздновали 10 декабря.

Уникальному матчу – уникальную форму. Так решили в сборной. И россияне вышли на игру с портретом Анатолия Тарасова на груди, помещенном внутрь пятиконечной армейской звезды.

В связи с этим стартовое вбрасывание сделала его дочка Татьяна, не менее своего отца известная, как тренер, успехами уже в фигурном катании.

ЛИДЕР

Первым свое имя вписал в протокол суперматча один из ярких лидеров сборной России – московский армеец Кирилл Капризов. Именно он открыл счет в Санкт-Петербурге, отправив шайбу в финские ворота хлестким броском за 57 секунд до первого перерыва после точной передачи Михаила Григоренко.

В таких случаях журналисты обычно употребляют штамп – «гол в раздевалку». Но только не в этот раз. Сейчас это был гол в историю! Первая шайба для рекордной по посещаемости в нашей стране Хоккейной классике.

– Очень удобно здесь играть, потому что… просторно, – выдал Кирилл в перерыве, успев еще дать и интервью Первому каналу после своей очередной знаковой шайбы. Напомним, что именно на счету Капризова числится и золотой гол в овертайме олимпийского финала, который принес России первую золотую медаль на Зимних играх.

А ведь еще накануне участие форварда в третьем матче турнира было под вопросом! В концовке субботней встречи с чехами Кирилл получил сильный удар в голову при счете 6:1 в нашу пользу и на лед до конца матча не возвращался.

РАЗГРОМ

Во втором периоде интрига матча внезапно скончалась после того, как россияне забросили три шайбы за пять минут. Причем, во всех трех случаях отличились уже защитники.

Два гола наши забили в большинстве. Сперва отличился питерский армеец Василий Токранов, фактически скопировав свой гол в ворота чехов накануне. Затем броском от синей линии вратаря финнов пробил уже Никита Нестеров. Ну а Владислав Гавриков продемонстрировал отличную скорость, подключился к атаке и увеличил счет до 4:0 уже в равных составах.

Очень похожая ситуация была и в субботнем матче, завершившемся со счетом 7:2. И после него я даже задал вопрос Сергею Андронову: «Каково доигрывать целый период в матчах, где уже все ясно?»

– А что делать, играть-то все равно надо, – развел руками нападающий. Действительно, победы нокаутом в хоккее не предусмотрены. Хотя иногда логика подсказывает именно такой вариант!

СОПЕРНИК

Семь игроков КХЛ попали в заявку команды Финляндии на Кубок Первого канала. И пятеро из них сыграли в решающем матче против сборной России.

Капитаном сборной Суоми стал московский динамовец Юусо Хиетанен. Ворота защищал голкипер «Витязя» Йони Ортио.

Кроме того, против сборной России сыграли Юрки Йокипакка из ХК Сочи, Юкка Пельтола из «Сибири» и Юусо Пуустинен из «Нефтехимика».

Однако никому из них не удалось пробить Игоря Шестеркина, который выдал уже привычный для питерской публики «сухарь».

Кстати, в феврале 2012 года финны уже играли против россиян Зимнюю классику в рамках Евротура. Тот матч прошел в Хельсинки, собрал чуть больше 25 тысяч зрителей и также закончился в «сухую» – 2:0 в нашу пользу.

ИНТЕРЕС НХЛ

Несмотря на скептическое отношение части российских болельщиков к матчам Евротура, специалисты игры национальных сборных никогда не обходят. Причем, главный интерес тут как раз у скаутов заокеанских, а не европейских клубов.

Так, на матч в Санкт-Петербурге приехали селекционеры чуть ли не всех клубов НХЛ. А «Детройт» и «Коламбус» делегировали на Кубок Первого канала даже своих генеральных менеджеров – Кена Холланда и Ярмо Кекяляйнена.

Так что не удивляйтесь, если россиян в этих клубах скоро станет больше!

Россия – Финляндия – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: 1:0 Капризов (Григоренко, 19.03), 2:0 Токранов (Гусев, Плотников, 25.28, б.), 3:0 Нестеров (Кузьменко, 29.25), 4:0 Гавриков (Барабанов, Токранов, 30.10), 5:0 Григоренко (Шалунов, Блажиевский, 54.15).

Россия: Шестеркин; Нестеров – Блажиевский, Гавриков – Токранов, Антипин – Елесин (2), Педан (2) – Василевский; Григоренко – Локтионов – Капризов, Гусев – Прохоркин – Барабанов, Кадейкин – Андронов – Плотников, Кузьменко – Каблуков – Кетов-к.

Вратари: Шестеркин – Ортио. Штраф: 6-8. Броски: 28-22

Газпром Арена. 71 381 зрителей.