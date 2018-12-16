Борис Майоров: В Москве Зимнюю классику можно провести на «Открытие Арене»

Хоккей 16 декабря 2018 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров вспоминает знаменитый матч СССР – Швеция на ЧМ-57 и рассуждает о новом рекорде нашей сборной.

Прежний рекорд посещаемости хоккейного матча в нашей стране был за фиксирован на встрече СССР – Швеция в рамках чемпионата мира-57. Он собрал в «Лужниках» 55 тысяч зрителей.

– Как 60 лет назад на хоккее могло собраться такое огромное количество народа?

– Для нашей страны это было небывалым событием, – вспоминает Майоров. – Матчи на открытом воздухе тогда были привычны. Но обычно они проводились у Восточной трибуны стадиона «Динамо», где собиралось десять-двенадцать тысяч зрителей. Или в «Сокольниках», где был небольшой стадион на пять тысяч. В «Лужники» же хоккей пришел как раз только во время ЧМ-1957. Большинство игр проходило во Дворце спорта. Но вот решающую встречу между сборным СССР и Швецией было решено вынести на улицу.

Матч провели на большом стадионе «Лужников», который тогда тоже был совсем новым. Его запустили в эксплуатацию в 1956 году. Ажиотаж был огромный. И лично я ту игру смотрел только по телевизору.

– Почему 60 лет назад народ валил на хоккей?

– Так это был первый чемпионат мира в нашей стране! Да еще после победы на Олимпиаде-56.

К тому, чтобы отстоять два-три часа на морозе люди шестьдесят лет назад относились абсолютно спокойно. Сейчас же публика хочет комфорта. Я вот гулял по фойе стадиона в Санкт-Петербурге перед нынешним матчем. Масса киосков работает. Тут же выставка фотографий Анатолия Тарасова. Зрителям нужен такой антураж. А во времена моей молодости запросы были куда скромнее. Хотя болели здорово!

– Какое самое яркое впечатление осталось у вас от того памятного матча в 57-м?

– Мы проиграли! Встреча закончилась вничью, 4:4, но она позволила шведам завоевать золотые медали. Хотя игра была нашей! Сборная СССР вела в счете. В хоккее так бывает. Соперник бросил по воротам, защитник отвернулся, вратарь нагнулся… Многие потом обвиняли Пучкова в четвертой пропущенной шайбе, что это он не рассчитал и позволил ей залететь под перекладину.

…Рекорд посещаемости 1957 года продержался более 60 лет и был побит только в это воскресенье, когда матч между сборными России и Финляндии в Санкт-Петербурге собрал на трибунах 71 381 зрителя.

– Почему он пал именно сейчас?

– Так не было условий побить это выдающееся достижение. Да, мы несколько раз проводили в России Зимнюю классику. Но организаторы таких матчей всегда сталкивались с определенными трудностями. Самая главная – так расположить площадку, чтобы десятки тысяч зрителей нормально видели хоккей.

Надо ведь думать не только о том, чтоб рекорд поставить. А в первую очередь, чтоб болельщик мог спокойно наблюдать за тем, что происходит на площадке. И вот в Санкт-Петербурге все было сделано прекрасно. Мы смотрели хоккей из ложи вместе с Борисом Михайловым, Александром Якушевым, Владимиром Мышкиным, Игорем Тузиком, внуком Тарасова Алексеем. Конечно, далековато по сравнению с привычными аренами. Но все видно. А сам стадион вызывает восхищение.

Так что отчасти проведению такого уникального матча поспособствовал чемпионат мира по футболу-2018, из-за которого в нашей стране был построен целый ряд современных стадионов.

– Матч в Санкт-Петербурге показал, что Зимняя классика в России вышла на совершенно новый уровень. Надо ли проводить такие игры на футбольных стадионах и в других городах?

– Для проведения таких матчей прежде всего нужна инициатива от людей, которые способны осуществить столь грандиозный проект. Вот в Питере они нашлись. И это стало событием в мировом хоккее.

Думаю, что и на уровне клубов КХЛ такие встречи будут не менее интересны. И скоро мы все станем тому свидетелями. Посмотрим, как СКА и ЦСКА сыграют здесь же 22 декабря.

– Можно ли провести подобный матч в Москве?

– Если смотреть с точки зрения конструкции стадиона, то для Зимней Классики подойдет «Открытие Арена» или новый стадион «Динамо» в Петровском парке. В «Лужниках» слишком большое пространство от трибун до футбольного поля. Далековато будет!