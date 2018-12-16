81 000 зрителей на хоккее в Санкт-Петербурге – великий день для нашего спорта!

Хоккей 16 декабря 2018 21:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

А официально на игре Россия – Финляндия побывал 71 381 зритель, что занесено в протокол. Для нас это рекорд всех времен.

Предыдущее достижение отечественного хоккея – 55 000 зрителей. Оно было установлено 5 марта 1957 года, когда сборная СССР сыграла вничью со шведами (4:4) на Центральном стадионе имени Ленина в Москве. Тот матч состоялся в рамках чемпионата мира по хоккею.

И вот спустя почти 62 год пал рекорд для СССР и России. Новая дата – 16 декабря, когда сборная России сыграли с Финляндией на футбольной «Газпром Арене».

Это идеальное место. Санкт-Петербург уже стал хоккейным городом. СКА очень здорово прокачал Северную столицу в этом смысле. Тут постоянные аншлаги, налажен показ рекламы, распространение билетов. Плюс соседка Финляндия под боком, оттуда можно приехать в Питер даже на маршрутке.

Вообще изначально служба МЧС провела ревизию и выяснила, что 68 тысяч болельщиков – оптимальное число для такого мероприятия. Но реальность превзошла ожидания.

Я работал на футбольном чемпионате мира в июле, приезжал в Санкт-Петербург. Большой праздник для всей страны. Так вот, на хоккее была такая же грандиозная атмосфера! Вспоминаю, как матчи ЧМ-2018 собирали по 64 468 зрителей. Лучший результат у «Зенита» – 61 500 человек, когда в этом сезоне приезжал «Спартак». Абсолютный, но не официальный рекорд до вчерашнего дня принадлежал группе «Ленинград», которая дала концерт и собрала 65 000 человек.

И вот хоккей обогнал даже Сергея Шнурова. Жаль, пока не удалось побить рекорд Европы. Сейчас он принадлежит немецкой «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене, там играет «Шальке 04». Этот футбольный клуб спонсируется «Газпромом». В 2010 году Германия принимала чемпионат мира. На стартовую игру пришли 77 803 зрителя. Матч состоялся 7 мая, соперником была сборная США. Хозяева победили (2:1) и собрали отличную кассу. Но видимость с верхних секторов была плохой, большие экраны на всех углах арены не висели. Люди на трибунах курили, накачивались пивом, устраивали какие-то пьяные пляски. Впечатление от того хоккея было так себе – будто в большом сарае всех собрали. Но рекорд есть рекорд. Хотя если посчитать всех, кто побывал в воскресенье на «Газпром Арене», заглянув только на концерт, то у нас будет вообще 81 тысяча зрителей.

А мировой рекорд – 105 491 болельщик. Этот матч состоялся 1 января 2014 года, когда в «Зимней классике» сыграли «Детройт» и «Торонто». Матч прошел на стадионе Мичиган Стэдиум, Энн-Арбор. «Ред Уингз» уступили по буллитам (2:3). А если вы забыли детали, то спросите о них у Павла Дацюка. Жаль, сейчас Волшебник не выступал в Питере. История могла бы закольцеваться.

Реально ли побить мировой рекорд? Да, если провести большой хоккей в «Лужниках». Но главное – мы много лет заглядывались в сторону НХЛ и мечтали, что однажды такая вот «классика» может пройти у нас. Наконец, это произошло!

Будем верить, что такой праздник станет ежегодным. Наследие футбольного чемпионата мира нам в помощь. И это не только Москва и Санкт-Петербург. Большой хоккей будут ждать Казань и Екатеринбург, Самара и Сочи, Нижний Новгород…

И далеко не расходимся – уже 22 декабря здесь же, на «Газпром Арене» сыграют СКА и ЦСКА. Ждем еще один рекорд, уже по меркам КХЛ.