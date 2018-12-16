Илья Воробьев: Сборной России помогает побеждать питерский дух? Конечно! - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 21:45Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Илья Воробьев: Сборной России помогает побеждать питерский дух? Конечно!

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча с Финляндией (5:0) и вообще Кубка Первого канала.

    - Большое спасибо зрителям за то, что пришли. Подарили нам прекрасный праздник. Спасибо организаторам, - с этого начал выступление Воробьев.

    - Что с Андреем Локтионовым?
    - У него повреждение, но его серьезность уже определят в клубе.

    - Как видели вы этот исторический, самый посещаемый матч с лавки?
    - Все участники такого хоккея запомнят этот день на всю жизнь. Великолепные ощущения. Хотя мы, тренеры, все-таки концентрируемся на работе. Но вообще это фантастика.

    - А вы хотели бы играть при такой аудитории всегда, как бывает у футболистов? Не на каждую команду собирается по 60 тысяч зрителей, но для них это более обыденно.
    - Каждый нормальный человек хочет видеть больше публики на своем выступлении. И это нельзя сравнивать с футболом.

    - Что скажете о качестве льда?
    - Мы немного поздно доехали. Хотели покататься с утра. Но не получилось, мы только в два ночи легли спать – не было смысла. Отличие есть, нужно приноровиться к площадке. Но мы пошли сразу в бой, поэтому первый период провели средненько.

    - Чего вы ждете от матча 22 декабря, когда СКА сыграет с ЦСКА на этом же стадионе?
    - Ждем прекрасной атмосферы, хорошей игры. Дай бог, чтобы зрители нас тоже посетили в таком же количестве.

    - Как провел турнир Андрей Педан? – спросил кто-то из Казани.
    - Знаете, мы все еще изучим, у нас есть аналитическая группа. Мы разбираем каждого хоккеиста. Будем смотреть видео. Пока нет смысла ничего говорить. Но на этом турнире у нас была команда, и вы это увидели.

    - Как вы вообще оцените 2018 год для нашего хоккея?
    - Выиграли Олимпиаду, и это прекрасно. Впервые за 26 лет. Вообще выиграли два турнира, работаем дальше.

    - На следующем этапе Евротура будет более экспериментальный состав?
    - У нас есть дорожная карта на этот турнир. Но в хоккее все может быть, случаются травмы. Будем смотреть и думать дальше. Состав объявим, и вы все увидите.

    - Вас чем-нибудь удивила сборная Финляндии? Или матч получился в одну калитку?
    - Вы же видите результаты. И мы с 0:2 отыгрывались у шведов. И вообще на уровне сборных все происходит быстрее. Все может поменяться в любой момент. Тут каждая ошибка или мелочь играют роль.

    Ну да, получился такой счет. Но было хорошее большинство, мы вовремя забили. Тут очень все быстро происходит и меняется. Нельзя терять нить игры ни на секунду.

    И тут прозвучал вопрос дня от какой-то журналистки: «Обычно в Советском Союзе основной командой был ЦСКА, поставляющий игроков в сборную. Сейчас у нас – СКА, и вы как связующее звено. Это помогает вам?»

    - СКА только, да? – задумался Воробьев, ведь он вызвал по 10 человек из каждого армейского клуба. – Мы набираем игроков немножко по другому принципу. У нас есть стандарты, есть отлаженная система. Хоккеист должен все делать на полсекунды быстрее. Есть много факторов, и о клубах даже нет смысла говорить.

    - Но ведь вам помогает питерский дух! – настаивала женщина.
    - Конечно, помогает! – охотно согласился Воробьев. – Когда я приехал сюда, то сразу сказал: «В такой город невозможно не влюбиться». Дух тут есть. Культурная программа – тоже. Выходишь вечером просто погулять в центре. Это фантастика. Такая красота воодушевляет!

    ИНТЕРВЬЮ РОМАНА РОТЕНБЕРГА с подробностями, как был организован матч

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