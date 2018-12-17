КХЛ готовит апокалипсис? К чему приведет отмена лимита на легионеров в России

Хоккей 17 декабря 2018 19:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Что ждет наш хоккей в случае отмены лимита на легионеров в российских клубах, о которой в декабре опять заговорили руководители нашей лиги.

Идея отмены лимита на иностранных игроков витает в воздухе уже очень давно. И уже была бы воплощена в жизнь, если бы не жесткое противодействие со стороны ФХР, которая блюдет интересы сборной России и потому сдерживает лавину гастарбайтеров, стремящихся проникнуть в наш чемпионат.

Однако на днях после декабрьского совещания руководителей клубов КХЛ президент нашей лиги Дмитрий Чернышенко вновь заявил, что готов отказаться от лимита хоть сейчас! И предложил журналистам обсудить возможность такой реформы в прессе.

Вот и давайте представим, что произойдет с российским хоккеем при отмене лимита на легионеров.

СИЮМИНУТНЫЕ ПЛЮСЫ

Руководителей клубов, ратующих за отмену лимита понять можно. Ведь при его отмене на российский рынок хлынет лавина добротной рабочей силы. В первую очередь из Северной Америки.

Резко возрастет конкуренция за место в составах. Несколько снизится и цена на игроков. К примеру, такие клубы, как «Адмирал» или «Амур», перестанут формироваться хоккеистам из ВХЛ, а возьмут в состав 23-х канадцев и сразу станут крепкими середняками.

А уж для хоккейных агентов это будет просто золотой век на нашем рынке – деньги потекут рекой. В целом лига подравняется по уровню.

ГЛОБАЛЬНЫЕ МИНУСЫ

Однако приток легионеров сразу перекроет доступ в КХЛ молодым российским игрокам. Попадать туда будут таланты, сумевшие громко заявить о себе еще в 17-летнем возрасте. Уровня Кирилла Капризова, если говорить о сегодняшних реалиях.

Остальных юниоров подтягивать до уровня КХЛ в течении сезона, а то и двух, при наличии готовых к битвам на высшем уровне канадцев из АХЛ, никто не станет.

Нашу МХЛ в этом случае можно будет сразу распускать. А большинство спортшкол, зависящих сейчас финансово от клубов закроются. В них просто не будет надобности. Уцелеют только те, кто существует за счет государства. Однако и оттуда игроков ждать не стоит. Между выпускником ДЮСШ и игроком КХЛ – огромная пропасть. На преодоление ее нужно несколько лет кропотливой работы. Причем, без гарантии на то, что из парня в итоге выйдет профи. И кто будет с ними возиться при отсутствии лимита?

Еще одни важный момент – вслед за иностранными игроками придут и иностранные тренеры. Какой смысл держать во главе команды российский штаб, если команда состоит из легионеров? КХЛ заполнят зарубежные специалисты, которые будут куда лучше понимать менталитет своих подопечных.

Вслед за этим пойдет на убыль и зрительский интерес к матчам. Часть болельщиков отвернется от хоккея. Ведь не все способны болеть просто за брэнд. Многим нужны в команде «мальчишки с нашего двора», чтобы ощущать настоящую сопричастность с ней.

По сути, российский хоккей умрет. Хотя за сборную беспокоится не стоит. Будем натурализовывать канадцев, как бразильцев в футболе. Пусть доказывают на ЧМ и ОИ, что их зря не взяли в НХЛ.

Но кому в России будет нужна такая сборная?

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Некоторое время назад отменить лимит на легионеров решились в немецкой хоккейной лиге. Что же вышло? Буквально через пару лет в командах осталось по два-три доморощенных игрока, остальные места заняли североамериканцы.

Лига подравнялась по уровню, однако стала терять зрителей на трибунах. Хоккей перестал быть в Германии национальным видом спорта. Отчасти потому, что и сборная начала сдавать позиции на чемпионатах мира. После этого немцы опомнились и вновь ввели лимит.

Другой пример – швейцарцы, который позволяют вносить в заявку на матч не более четырех иностранцев. Не все в стране поддерживают столь жесткие меры. Однако выступление сборной Швейцарии говорит само за себя – два финала чемпионата мира за последние шесть лет.

ПОЧЕМУ В НХЛ НЕ ТАК

Сторонники отмены лимита часто кивают на НХЛ. Однако сравнивать наши лиги просто смешно. Начну с того, что отсутствие лимита за океаном чисто внешнее. И многие наши игроки уже познакомились с этим накоротке. Если европеец примерно равен североамериканцу по мастерству, то именно он и отправится в фарм-клуб, и никто не вспомнит о том, чтобы дать нашему парню еще один шанс. Многие команды НХЛ даже и не думают скрывать такой политики.

К тому же основа НХЛ – это вовсе не сбор талантов по всему мира, а в первую очередь - канадский конвейер игроков. И вот там лимит уже жесточайший! Попробуйте заявиться в одну из серьезных юниорских канадских лиг. Это не так-то просто! В команде может быть не больше двух европейцев.

И рассуждения об интернационализме и борьбе за место в составе сразу смолкают, поскольку канадцы прекрасно понимают: именно в этот момент европейские (и в первую очередь российские пацаны) могут составить им серьезную конкуренцию за место в составе юниорских команд. А этого они никогда не допустят.

Ну и наконец главное. НХЛ – коммерческая лига, где каждый владелец клуба зарабатывает прибыль и сам оплачивает своих игроков.

КХЛ – государственный социальный проект, деньги на который либо изымаются из бюджетов госкорпораций, городов и губерний. В конечном счете нашу лигу оплачивают граждане России.

Так что же, мы всерьез хотим выкидывать деньги на иностранцев, которые потом увезут их за рубеж к себе домой и потратят там? И еще будут насмехаться над нашей страной в зарубежных СМИ?

Это уже какой-то апокалипсис. И если у него в КХЛ все же найдутся свои «всадники», то их имена хотелось бы узнать уже сейчас. Чтобы потом, громко обделавшись на отмене лимита, эти же дяди не сказали нам традиционное: «Мы хотели, как лучше…».