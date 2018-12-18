Почему Панарин отказался играть за «Коламбус». Реакция тренера (видео)

Хоккей 18 декабря 2018 12:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Евгений Малкин забил, но его «Питтсбург» снова плох. А вот Илья Ковальчук близок к возвращению – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ПАНАРИН ОТКАЗАЛСЯ?

Интересная ситуация произошла в «Коламбусе». Ведущий форвард Артемий Панарин потренировался утром и должен был выходить на домашний матч с «Вегасом».

Но за час до игры стало известно, что у хоккеиста – травма, о чем он и уведомил тренерский штаб. Наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла привык говорить то, что думает. Вот и заявил: «Я не ожидал, что Панарин откажется. Мы об этом узнали за час до матча. Он пришел, сообщил о своем самочувствии и уведомил, что не выйдет на лед. Поэтому мы спешно сказали Энтони Дюклеру, чтобы он готовился и заменил Артемия».

Обычно такую внутреннюю кухню на обсуждение журналистов не выносят. Но было видно, как Торторелла раздражен. Хотя что здесь удивительного? Ведь у Панарина – травма нижней части тела. Это может быть, например, пах. И если ты чувствуешь боли, то лучше не рисковать. А то можно вылететь на один-два месяца из-за повреждения паховых колец. И потерять миллионы долларов по новому контракту, потому что статистика у тебя просто рухнет.

Евгений Кафельников приходил в эфир программы «Игра в тело» – и хорошо сказал: мол, моим большим плюсом в карьере было то, что я идеально чувствовал свой организм. Всегда знал, когда нужно дать себе паузу, отдохнуть. А когда можно жать на полный газ. Если у Панарина есть такое же сильное предчувствие, то его карьера получится успешной и долгой.

В итоге все получилось хорошо. «Коламбус» победил со счетом 1:0. Второй звездой матча стал Сергей Бобровский, который сделал 28 сэйвов. Отработал за себя и за того парня. Это 25-й сухарь в карьере Боба. В общем, отказ Панарина никак на результат матча не повлиял.

Что будет дальше с Артемием? В январе у него пройдет финальный раунд переговоров с «Коламбусом». Если они не увенчаются успехом, то в феврале – до дедлайна Панарин должен быть обменян хоть куда, хоть на три мешка картошки. Иначе «Блю Джекетс» потеряют его просто так.

Конечно, Панарина должен забрать клуб, которому требуется усиление перед борьбой за Кубок Стэнли. Прикольно, если это окажется «Питтсбург». Или «Вашингтон». А может, и «Тампа», которая на такой короткий срок потянет Артемия. Но самые реальные слухи сватают Панарина обратно в «Чикаго» или в «Рейнджерс». Мне кажется, что вариант с возвращением в «Блэкхокс» – самый реальный. Команда там сейчас упала ниже плинтуса.

2. ПОРАЖЕНИЕ «ПИТТСБУРГА»

Вот так играют «Пингвинз» в этом сезоне. Евгений Малкин открыл счет, реализовав большинство на 10-й минуте первого периода. Это первая шайба Джино за последние семь матчей и 11-я в сезоне.

Но потом «Питтсбург» рухнул – вел 2:0, но проиграл 2:4. Сам Малкин закончил личный матч со счетом 1:1, потому что при нем «Анахайм» забил еще в пустые ворота. То есть уже в шести матчах Джино не показывал плюс за полезность. Нанес два броска в створ ворот. Выиграл лишь четыре вбрасывания из 16. А потом выступил с речью:

«Мы стараемся выкладываться. Но, возможно, надо делать это еще лучше. Не на 100, а на 110 процентов. Мы потеряли концентрацию на 20 минут, а они выиграли матч. Мы блокируем броски, делаем правильные вещи, но иногда нам недостает удачи. Надо понять, что для нас важна каждая игра. Нужно в каждом матче играть правильно. Мы хотим пробиться в плей-офф. За последнюю неделю мы сделали шаг вперед. Если мы будем играть правильно, то будем чаще выигрывать. А это поражение – по нашей вине».

Нельзя вешать всех собак на Малкина. Весь «Питтсбург» жутко нестабилен. Пока команда не попадает в зону плей-офф. Ее опережает даже, прости господи, «Монреаль». Мы привыкли к тому, что «Пенс» валяют дурака в первой половине чемпионата, а потом резко прибавляют. Ну, как казанский «Ак Барс». Весь вопрос, когда «Питтсбург» пойдет наверх. Может, этого и не случится. Время никого не жалеет, Сидни Кросби особо не заметен, про Малкина мы уже сказали, Фил Кессел стоит на обмен.

«Питтсбургу» нужна свежая кровь, новая мотивация. А пока эта великая команда слегка покрывается ржавчиной. Она по-прежнему держится на Кросби и Малкине. Но вопросов к составу «Пенс» все больше и больше.

3. КОВАЛЬЧУК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Не будем забывать о нашем любимом сериале. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук уже подлечил травму ноги. У него была какая-то инфекция. И снова начал тренироваться на льду вместе с командой. Правда, катался в красном свитере, что означает запрет на контакт.

Кови не играл с 30 ноября – с тех пор «Кингз» провели девять матчей, в которых одержали лишь две победы. Может, теперь главный тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден поймет, что все проблемы его клуба – совсем не в Ковальчуке?

Нет, давайте разберемся. Когда Ковальчук играл в «Атланте», то в среднем получал 6:04 минуты за матч в большинстве и 18 секунд в меньшинстве. Когда он перешел в «Нью-Джерси», то в большинстве его ставили пореже (4:46), зато меньшинство чуть увеличилось – до 45 секунд. Илья даже забил семь голов в меньшинстве, и тогда был самый универсальный период его карьеры. Он совпал с тем, что «Девилз» в 2012 году дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Лос-Анджелесу». А в «Кингз» он имел 3:03 минуты большинства за матч, а в меньшинстве не выходил вообще.

Не надо вам объяснять, какого типажа это форвард. И на какую роль его приглашали. Его и брали в этот «Лос-Анджелес» с понятной целью – чтобы усилить игру команды в атаке, а также подтянуть большинство. Потому что «Кингз» уступили в первом раунде «Вегасу», забив лишь три гола в четырех матчах плей-офф. Вот за что Ковальчуку платят $6,25 млн в год.

Илья справлялся со своей работой хорошо. Он был лучшим бомбардиром клуба (5+9=14), причем почти половину очков (6) набрал как раз в большинстве. Потом, когда Кови начали душить в собачьей будке и гонять по звеньям, меняя партнеров как перчатки, он выдал серию из 11 матчей без очков. Но это следствие того, что произошло с Ковальчуком. Поставьте такой эксперимент над Кросби или Макдэвидом – сами увидите, сколько очков они наберут за 6:20 минуты в четвертом звене. Все это бурно обсуждалось на NHL.com/ru– русскоязычной версии официального сайта лиги.

Что мы видим сейчас? «Лос-Анджелес» – худшая команда лиги в атаке (75 шайб в 34 матчах). А по большинству (14,3%) хуже только три клуба НХЛ. За то время, пока болеет Ковальчук, Дежарден должен был предложить свой способ, как подтянуть эти два компонента. Но мы этого что-то пока не видим.

В целом сейчас у «Лос-Анджелеса» нет ни атаки, ни внятной спецбригады большинства, где в первой пятерке достойно выглядят Копитар, Браун, защитник Дрю Даути. Но непонятно, что там делают Джефф Картер и Алекс Аяфалло. Вместо последнего и должен был бы выходить Ковальчук.

Куда могли бы обменять Кови, учитывая его амплуа и размер контракта? Я не вижу особых вариантов. Будет любопытно, если его возьмут «Айлендерс», где генменеджером работает Лу Ламорелло – его старый товарищ по «Нью-Джерси». Там есть свободные деньги, но нет большинства и глубины атаки. Хотя скорее я вижу, что «Лос-Анджелес» просто выкупит контракт Кови, заплатив где-то $10-11 млн. Это в том случае, если Дежарден окончательно убедится в том, что Ковальчук ему не нужен. Или «Кингз» придут к выводу, что им не нужен и.о. главного тренера Дежарден.

Но видимо, сейчас мы будем видеть новые попытки тренера Уилли как-то пристроить Кови в состав своей команды. Хочется верить, что Илью вернут в первое звено, и эта свистопляска закончится.

СТАТИСТИКА

Колорадо – Айлендерс – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Ландеског – Эберле, Бойчук, Ли, Филппула

К: Задоров (0+0; 0, 0, 0, 14.07)

в Варламов (17-20; 85,0%, 57.47)

Коламбус – Вегас – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Н.Фолиньо

К: в Бобровский (28-28; 100%, 60.00)

Питтсбург – Анахайм – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

МАЛКИН, Раст – Хенрик, Шервуд, Каше, Гецлаф

П: Малкин (1+0; -1, 0, 2, 21.08)

Оттава – Нэшвилл – 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

Лажуа, Б.Ткачук, Дзингел, Шабо – Йоси (2), К.Смит

Монреаль – Бостон – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Нордстрем, Кейв, Крейчи, Маршан

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.