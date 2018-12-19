Добро пожаловать в… НХЛ. Шумаков подписал контракт с «Авангардом»

Хоккей 19 декабря 2018 20:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Нападающий Сергей Шумаков на два с половиной года стал игроком «Авангарда».

Во вторник «Советский спорт» сообщил, что 26-летний Сергей Шумаков после трехмесячной командировки за океан возвращается в КХЛ и примерит форму «Авангарда». Вчера он официально оформил отношения с клубом из Омска, базирующимся в подмосковной Балашихе, и провел первую тренировку в новой команде.

Респект ЦСКА, которому принадлежали права на форварда. Лидер чемпионата проявил толерантность и решил не ставить Шумакову шлагбаум. «Авангард» выплатил за новичка денежную компенсацию. Красно-синие и «ястребы» уже закрыли программу личных встреч в регулярном чемпионате, а в плей-офф могут сразиться разве что в финале.

- К НХЛ Шумаков оказался не готов, не знал английского, - признался агент игрока Шуми Бабаев.

Дело не только в английском. К НХЛ надо подходить во всеоружии, осознавать, куда едешь и зачем. Спонтанные командировки обречены на фиаско.

Куда вернулся Шумаков? К элитному канадскому тренеру Бобу Хартли, который строит в Балашихе команду НХЛ. Пока ее новый игровой стиль не очень-то совместим с возможностями и способностями исполнителей и, конечно, европейскими «аэродромами». Поэтому «Авангард» вложился в новые хоккейные коробки, две из которых зауженных размеров.

В идеале «Авангарду» нужно было выменять у ЦСКА другого «Ш» - Шалунова, бывшего партнера Шумакова. Эта связка жгла в «Сибири» и в прошлом сезоне в армейской команде.

В идеале Шумакова в «Авангарде» стоило бы определить в первое звено к Зернову и Михееву. Но место на левом крыле занято олимпийским чемпионом Широковым, переживающим вторую молодость. Он делит лидерство среди бомбардиров «ястребов». Кстати, в родном ЦСКА Широков стал жертвой американского тренера Джона Торчетти, пытавшегося построить в нашей системе координат команду НХЛ и потерпевшего фиаско.

На первой тренировке в Балашихе Шумаков занимался в тройке с гренадером Якимовым и настырным Кошелевым. Думается, связка с креативным центром Семеновым куда перспективнее.

Любопытно, что контракт новичка с «Авангардом» заканчивается одновременно с пребыванием «ястребов» в Балашихе. Осенью 2021 года команда возвращается в Омск.

Напомним, 27 августа форвард расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон и отправился в «Вашингтон», где не сыграл ни одного матча, выступая за фарм-клуб. 7 декабря Шумаков был выставлен «столичными» на драфт отказов, после чего подписал соглашение с фарм-клубом «Флориды» «Спрингфилдом». 13 декабря оно было разорвано.

В АХЛ экс-армеец провел 13 матчей и набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «+3». Права на форварда принадлежат ЦСКА.