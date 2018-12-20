Сергей Шумаков: Разговаривал с "Авангардом" ещё летом, приехал сейчас

Хоккей 20 декабря 2018 23:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков о своём дебюте за омский клуб.

- Сергей, ещё вчера была информация, что вы не выйдете в матче против "Северстали", но сегодня вы уже не только сыграли, но и сумели набрать первые очки - забили гол и отдали передачу...

- Здорово, что все получилось. Пока тяжеловато, конечно, было. Я давно не катался. Всего пару раз удалось потренироваться перед матчем.

- Уже проникаетесь системой "Авангарда"? Чего от вас требует Боб Хартли?

- Начинаю понимать. Тренер просит быть построже в обороне. И, конечно, моя задача забивать голы.

- Каково ваше физическое состояние?

- Пока не самое лучшее. Я мало играл в Америке. Здесь будет по-другому. Через игры и работу наберу нужные кондиции.

- Вы говорили, что за океаном были сложности с языком, а попали в одну из самых "англоговорящих" команд...

- Да, забавно получилось. Ну ничего! Язык я немного подтянул в Америке. Хоккейные термины понимаю.

- У вас есть татуировки с птицей и крыльями на руках. Это могло сыграть свою роль в выборе клуба? Символ омского клуба - ястреб!

- Все возможно! (смеётся)

- А если серьёзно - как получили предложение от "Авангарда"?

- Мы ещё летом общались с "Авангардом". Но тогда я сказал, что хотел бы попробовать свои силы в НХЛ. И, наверное, пожалел бы, если не попробовал. Как получилось, так получилось.

- Что вы сделали первым, вернувшись из Америки в Россию. Подавляющее большинство игроков отвечает на этот вопрос одинаково - поели борща!

- Не поверите, но да! Я приехал сюда в гостиницу и сразу заказал борщ!

- Многих удивил выбор игрового номера...

- Мой Налим успел забрать. Поэтому взял тот, что поближе к 70-му. Буду играть под 69-м.