Сергей Шумаков: Разговаривал с "Авангардом" ещё летом, приехал сейчас - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 23:01Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

    Сергей Шумаков: Разговаривал с "Авангардом" ещё летом, приехал сейчас

    Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков о своём дебюте за омский клуб.

    - Сергей, ещё вчера была информация, что вы не выйдете в матче против "Северстали", но сегодня вы уже не только сыграли, но и сумели набрать первые очки - забили гол и отдали передачу...
    - Здорово, что все получилось. Пока тяжеловато, конечно, было. Я давно не катался. Всего пару раз удалось потренироваться перед матчем.

    - Уже проникаетесь системой "Авангарда"? Чего от вас требует Боб Хартли?
    - Начинаю понимать. Тренер просит быть построже в обороне. И, конечно, моя задача забивать голы.

    - Каково ваше физическое состояние?
    - Пока не самое лучшее. Я мало играл в Америке. Здесь будет по-другому. Через игры и работу наберу нужные кондиции.

    - Вы говорили, что за океаном были сложности с языком, а попали в одну из самых "англоговорящих" команд...
    - Да, забавно получилось. Ну ничего! Язык я немного подтянул в Америке. Хоккейные термины понимаю.

    - У вас есть татуировки с птицей и крыльями на руках. Это могло сыграть свою роль в выборе клуба? Символ омского клуба - ястреб!
    - Все возможно! (смеётся)

    - А если серьёзно - как получили предложение от "Авангарда"?
    - Мы ещё летом общались с "Авангардом". Но тогда я сказал, что хотел бы попробовать свои силы в НХЛ. И, наверное, пожалел бы, если не попробовал. Как получилось, так получилось.

    - Что вы сделали первым, вернувшись из Америки в Россию. Подавляющее большинство игроков отвечает на этот вопрос одинаково - поели борща!
    - Не поверите, но да! Я приехал сюда в гостиницу и сразу заказал борщ!

    - Многих удивил выбор игрового номера...
    - Мой Налим успел забрать. Поэтому взял тот, что поближе к 70-му. Буду играть под 69-м.

    #шумаков сергей#хк авангард
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