«Спартак» меняет акции МММ, а СКА хочет собрать 70 000 зрителей. Все о хоккее - Советский спорт
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    • Хоккей22 декабря 2018 08:00Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    «Спартак» меняет акции МММ, а СКА хочет собрать 70 000 зрителей. Все о хоккее

    Дайджест «Советского спорта» – о ретро-матче «Спартака», армейском дерби на футбольном поле и возвращению «Автомобилиста» в лидеры КХЛ.

    После того, как «Автомобилист» заспотыкался в ноябре, потерпев пять поражений в шести матчах, казалось, что уральцам в лидеры чемпионата уже не вернуться. Но нет! Стоило московским армейцам дать слабинку во встречах с «Йокеритом» и «Витязем», как лидеры «Автомобилиста» вдавили педаль в пол и тут же оказались на первом месте в общей таблице чемпионата КХЛ. «Торпедо» повержено дома 1:5. И «Автомобилист» на сегодняшний день снова не просто лидер чемпионата, но и самая забивающая команда КХЛ – 136 заброшенных шайб!

    Пусть ЦСКА отстает всего на одно очко и имеет две игры в запасе. Но одержать в них победы будет непросто. Сегодня москвичи встретятся в Санкт-Петербурге со СКА. Питерские армейцы три матча своим самым принципиальным соперникам на Западе в этом сезоне уже уступили. И вот теперь решили провести игру на футбольном стадионе – может, там повезет? Держись, ЦСКА. На кону – лидерство в чемпионате!

    А что за суперпредставление ожидает болельщиков в Санкт-Петербурге рассказал в своей заметке наш обозреватель Павел Лысенков.

    Опыт-то есть. Не прошло и недели, как там же играли сборные России и Финляндии, собрав на трибунах более 70 тысяч зрителей.

    «Трактор» в Казани на равных бился с «Ак Барсом», но уступил 3:5. В составе хозяев отметились голами опытные Данис Зарипов и Иржи Секач. Но отрадно, что победную шайбу записал на свой счет 20-летний Владислав Кара, который отправил ее с пятачка точно в девятку. А вот изумительную передачу из-за ворот ему сделал неувядаемый Андрей Марков.

    «Нефтехимик» на равных сражался с «Магниткой» и первую половину матча и большую часть второй. Но на 35-й минуте уральцы забросили две шайбы за 12 секунд! И эти голы решили все. 4:2 – победа «Металлурга».

    Все три лидеры Востока подтвердили свой статус. А сегодня матчи начнутся уже с самого утра. Будьте внимательны.

    10:00 Амур – Динамо М КХЛ ТВ
    13:30 Сибирь – Адмирал КХЛ ТВ HD
    14:30 Салават Юлаев – Северсталь КХЛ ТВ
    17:00 Авангард – Локомотив КХЛ ТВ HD
    17:00 СКА – ЦСКА Матч ТВ
    17:00 Спартак – ХК Сочи КХЛ ТВ
    17:00 Йокерит – Динамо Р
    * Время московское

    Начнут хоккейный день московские динамовцы, которые попробуют одержать в Хабаровске третью победу в своем затяжном турне по Дальнему Востоку.

    Интересна будет и схватка «Авангарда» с «Локомотивом». Соперники встречались на старте сезона и тогда «ястребы» заклевали ярославцев «насмерть» – 4:0. Железнодорожники наверняка хотят реванша.

    Про армейский матч на футбольном стадионе уже сказано выше. Но лично я сегодня пойду на матч «Спартака» с ХК Сочи, потому что он вновь пройдет в стиле ретро и окунет болельщиков в период 90-х. Кстати, если у вас сохранились акции МММ – приносите! Красно-белый клуб обещает их обменять.

    Все подробности этих встреч – на сайте «Советского спорта».

    А в завершение еще одна интересная новость. Известный в России тренер Харийс Витолиньш возглавил швейцарский «Давос» и в субботу выведет свою команду на матч против «Фрибурга». Пожелаем успеха олимпийскому чемпиону-2018. Ведь еще недавно Витолиньш входил в штаб Олега Знарка и руководил нашей сборной на Олимпиаде и чемпионатах мира.

    #кхл#хк ска#хк цска#хк спартак#хк сочи
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